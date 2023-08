Les élections en Équateur devraient passer au second tour dans un vote dominé par des problèmes de sécurité

Avec plus des trois quarts des bulletins de vote comptés, l’élection équatorienne semblait prête à se dérouler au second tour entre Luisa González, une protégée de l’ancien président de gauche Rafael Correa, et Daniel Noboa, le fils de l’un des hommes les plus riches du pays.

González comptait un peu plus de 33% de soutien, avec plus de 75% des urnes comptées dimanche soir, tandis que l’ancien législateur Noboa occupait la deuxième place avec environ 24% des voix, selon les chiffres de Conseil électoral national de l’Équateur.

Selon les règles électorales de l’Équateur, si aucun candidat n’obtient plus de 50 % des voix, ou 40 % avec une avance de 10 points, un second tour aura lieu. Elle est prévue pour la mi-octobre.

Lors d’une élection éclipsée par la violence politique, le candidat en croisade anti-corruption Fernando Villavicencio, qui a été abattu alors qu’il quittait un rassemblement électoral ce mois-ci, occupait la troisième place avec plus de 16%.

Villavicencio a été remplacé par son ami proche et collègue journaliste d’investigation Christian Zurita, mais il figurait sur les bulletins de vote parce qu’ils avaient été imprimés avant son assassinat le 9 août. Six suspects, tous colombiens qui, selon la police, appartiennent à des gangs criminels, sont détenus en lien avec le meurtre de l’ancien journaliste et législateur. Un autre suspect est décédé des suites de blessures subies lors d’une fusillade.

Luisa González, une quasi-inconnue avant les élections, est considérée comme le successeur naturel de Rafael Correa, le président populiste de gauche qui a gouverné le pays de 2007 à 2017. En tant que candidate du parti Revolución Ciudadana, elle avait déclaré que Correa serait son conseiller si elle était élue. Correa vit en exil en Belgique et a été condamné à huit ans de prison pour corruption en 2020 par contumace.

La candidate présidentielle Luisa Gonzalez s’exprime après la clôture des sondages en Équateur. Photographie : Karen Toro/Reuters

Celui qui remportera le second tour ne gouvernera que pendant moins d’un an et demi, achevant le mandat inachevé du président sortant Guillermo Lasso qui a convoqué des élections anticipées en mai pour éviter la destitution par un parlement hostile.

Dans un contexte d’augmentation de la criminalité, de la violence et des troubles économiques, les chiffres officiels de participation montrent que 82% des électeurs se sont rendus aux urnes dimanche, selon la présidente du conseil électoral national, Diana Atamaint, qui a également qualifié l’élection de « pacifique et sûre ». » sans rapport d’incidents violents dans les isoloirs. Selon le ministère de l’Intérieur, 100 000 soldats ont été déployés à travers le pays pour protéger le processus électoral.

Cependant, Atamaint, la plus haute autorité électorale du pays, a signalé que des cyberattaques avaient ciblé le système de vote électronique utilisé par les Équatoriens vivant à l’étranger. Elle a déclaré que les attaques avaient été attribuées à la Russie, à l’Ukraine, à la Chine, à l’Inde, au Pakistan, à l’Indonésie et au Bangladesh, mais que les incidents n’avaient pas perturbé le décompte des voix.

Plus tôt dimanche, les candidats ont voté au milieu d’une puissante démonstration de sécurité. Flanqué de dizaines de policiers et de forces spéciales de l’armée, le remplaçant de Villavicencio, Christian Zurita, a voté dans un bureau de vote d’une école du nord de Quito, vêtu d’un gilet pare-balles et d’un casque.

Zurita est devenue la nouvelle candidate du parti Construye 25 (ou Build 25) juste une semaine avant le vote, après la mort de Villavicencio. Confrère journaliste d’investigation, il avait lui aussi reçu des menaces de mort, certaines attribuées à des cartels de la drogue liés à des massacres dans les prisons et à un taux d’homicides qui a quintuplé en autant d’années.

Christian Zurita prend la parole à Quito après avoir voté. Photographie : Santiago Fernández/EPA

« Ce sont des moments difficiles et sombres pour le pays mais nous sommes à la hauteur », a déclaré Zurita aux journalistes.

« Nous devons exposer toutes les menaces possibles contre nous. Rappelez-vous que c’est comme ça qu’ils ont tué Fernando.

Le meurtre de Villavicencio, le troisième politicien assassiné cette année, semblait être au premier plan dans l’esprit des électeurs d’un bureau de vote à Quito, à quelques mètres de l’endroit où le meurtre a eu lieu.

« Ici, ce dont nous avons besoin, c’est d’un dirigeant qui garantisse avant tout que tous les citoyens puissent se déplacer librement », a déclaré Jose Luis Hernandez, 37 ans.

« Dans l’immeuble voisin, ils ont tué Fernando Villavicencio, ce sont donc des situations que nous, en tant qu’équatoriens – dans un pays qui était autrefois un pays de paix et de tranquillité – n’avons pas vu venir. »

Lors d’un vote dans la capitale, Lucio Gutiérrez, ancien président et candidat au Parlement, a déclaré que l’Équateur avait besoin d’une aide internationale pour lutter contre les cartels de la drogue mexicains et balkaniques opérant dans le pays.

« L’Équateur saigne à mort, l’Équateur s’effondre, et s’il n’y a pas d’unité entre l’exécutif et le législatif, l’État pourrait s’effondrer, il pourrait devenir un État en faillite. »

Au même bureau de vote, l’ancien ministre de l’Intérieur Patricio Carrillo a nié les accusations selon lesquelles le pays devenait un « narco-État », mais a déclaré que le crime organisé et les économies illégales s’étaient infiltrés dans l’État.

« Nous devons lutter contre la corruption et rompre avec cet agenda d’impunité, c’est fondamental », a-t-il déclaré.

Le scrutin de dimanche comprenait également deux référendums environnementaux – tous deux censés être adoptés – qui pourraient bloquer l’exploitation minière dans la forêt de Choco Andino près de Quito et le développement d’un bloc pétrolier à Yasuní ITT, une étendue de parc national riche en biodiversité en Amazonie.