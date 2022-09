Les élections en Bosnie devraient re-légitimer un système défaillant

Les élections générales en Bosnie devraient être consacrées à la lutte contre la corruption endémique et à l’aide à l’économie en difficulté du pays. Mais à un moment où la Russie est fortement incitée à raviver le conflit dans la petite nation des Balkans, le vote de dimanche semble être un test facile pour les nationalistes de longue date qui ont ignoré les besoins du peuple.

Les électeurs choisissent les trois membres de la présidence bosniaque partagée, les députés du parlement aux niveaux de l’État, des entités et des régions, et le président de la partie du pays dirigée par les Serbes. Le dirigeant politique serbe de Bosnie de longue date, Milorad Dodik, qui est candidat à ce dernier poste, a utilisé la campagne électorale pour défendre un programme sécessionniste et la guerre de la Russie en Ukraine.

“(Les Serbes de Bosnie) vont progressivement rompre les liens avec la bureaucratie arrogante (de l’Union européenne) à Bruxelles… (et) coopérer avec des dirigeants qui respectent le droit international, comme Vladimir Poutine”, a déclaré Dodik, qui s’est rendu à Moscou ce mois-ci pour assurer la sécurité du dirigeant russe. approbation explicite, a déclaré lors d’un rassemblement de campagne massivement suivi cette semaine. “Quand nous nous séparerons (du reste de la Bosnie), nous emporterons avec nous nos 49% du territoire.”

La Bosnie ne s’est jamais complètement remise de sa guerre interethnique de 1992-1995, qui a fait près de 100 000 morts, qui a commencé lorsque les Serbes, qui représentaient environ un tiers de la population, ont tenté de la démembrer et d’unir les territoires qu’ils revendiquaient avec les territoires voisins. Serbie. Au cours des huit dernières années seulement, on estime que près d’un demi-million de personnes ont émigré en raison d’un manque d’emplois, de services publics médiocres et d’une corruption endémique.

Une enquête d’opinion nationale publiée la semaine dernière sur la perception publique des élections a indiqué que plus de 40% des Bosniaques pensaient que le système électoral de leur pays ne permettait pas de refléter véritablement la volonté des citoyens. Près de 10 % des répondants à l’enquête commandée par l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ont déclaré avoir subi des pressions sur des membres de leur famille, tandis que 6,8 % ont déclaré avoir été menacés de perdre leur emploi s’ils ne votaient pas pour un parti ou un candidat.

En conséquence, le bourbier politique du pays est certain de persister au-delà des élections et la Russie “ne manquera pas de partenaires avec qui travailler”, a déclaré Kurt Bassuener du Democratization Policy Council, un groupe de réflexion basé à Berlin.

Un accord de paix négocié par les États-Unis a mis fin à la guerre en Bosnie en divisant le pays en deux entités autonomes – l’une dirigée par des Serbes orthodoxes et l’autre partagée par des Bosniaques musulmans, qui représentent plus de la moitié des 3,3 millions d’habitants du pays, et une catholique Croates.

Les deux entités jouissent d’une large autonomie mais sont liées par des institutions nationales communes, et toutes les actions à l’échelle du pays nécessitent le consensus des trois groupes ethniques.

Le système de gouvernance sectaire d’après-guerre perpétue un climat politique venimeux qui permet aux dirigeants d’enrichir leurs copains et laisse les Bosniaques pragmatiques et réformateurs peu incités à voter.

Dans l’immédiat après-guerre, la communauté internationale a maintenu la Bosnie sur la voie des réformes, faisant pression sur ses dirigeants pour qu’ils acceptent des compromis douloureux en échange d’un soutien financier et autre.

Mais alors que l’attention internationale s’est déplacée vers d’autres crises mondiales il y a plus de dix ans, la Bosnie a été la plupart du temps laissée à elle-même. Le vide qui en a résulté a créé un espace pour l’influence croissante de la Russie, de la Chine et de la Turquie. Cela a également permis aux élites politiques sectaires de canaliser les ressentiments populaires contre des ennemis imaginaires pour détourner l’attention des problèmes réels, notamment la mauvaise gestion des ressources publiques et le gaspillage des fonds publics.

Les politiciens tribaux de toutes les ethnies ont largement abandonné les réformes nécessaires pour propulser la Bosnie vers l’adhésion promise à l’Union européenne et à l’OTAN, favorisant une approche clientéliste de la gouvernance qui les aide à conserver le pouvoir et la richesse.

« L’Occident a été très complaisant ; il a été trop confiant que l’Union européenne est le seul jeu en ville », a déclaré Bassuener. “Parce que nous ne savons pas vraiment ce que nous voulons à part que nous ne voulons tout simplement pas que les Balkans soient un problème (,) … l’agenda russe gagne du terrain ici même s’il perd du terrain en Ukraine.”

Plus tôt cette année, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont sanctionné Dodik, l’accusant d’activités de corruption qui menacent de déstabiliser la région. Les États-Unis ont allégué que le dirigeant serbe de Bosnie avait utilisé sa position pour accumuler des richesses par la corruption et la corruption.

Lors des prochaines élections, la classe dirigeante traditionnelle est défiée par des partis qui, malgré des divergences idéologiques et des agendas parfois opposés, partagent la promesse de campagne d’éradiquer les réseaux clientélistes des nationalistes et de sanctionner les actes de corruption dans leurs rangs.

Pour attirer les électeurs et éviter les questions inconfortables sur leurs antécédents au pouvoir, les nationalistes bosniaques et croates ont également adopté la stratégie de Dodik, dépeignant les opposants politiques de leur propre groupe ethnique comme des traîtres.

En campagne électorale, le principal dirigeant bosniaque, Bakir Izetbegovic, qui se présente pour le siège bosniaque à la présidence conjointe contre un candidat soutenu par une alliance idéologiquement diversifiée de 11 partis bosniaques et multiethniques, a dépeint à plusieurs reprises son parti nationaliste, le SDA , comme le seul véritable rempart contre le sécessionnisme.

Lors d’un rassemblement pré-électoral la semaine dernière, sa femme, Sebija Izetbegovic, candidate à un poste législatif, a affirmé que les opposants bosniaques de leur parti conduiraient les musulmans du pays « à être à nouveau massacrés, internés dans des camps de concentration et jetés dans des fosses communes » par leurs compatriotes serbes et croates.

Le parti nationaliste de la minorité croate bosniaque, HDZ, a, à son tour, menacé d’exiger la création d’une région ethnique exclusivement croate si Borjana Kristo, son candidat au siège croate à la présidence tripartite, perdait face à un parti nominalement non nationaliste. rival.

Un tel jockey a créé un cycle dans lequel « les élections sont un recalibrage périodique de l’oligarchie » parce que l’Occident a « effectivement renoncé à ce que le pays soit autre chose que tribal ».

Bassuener a insisté sur le fait que “l’Occident a une circonscription potentielle en Bosnie”, comme en témoignent le taux d’exode du pays et le faible taux de participation aux élections.

Mais en l’absence “d’une refonte et d’un recalibrage de (sa) politique” d’intégration des Balkans occidentaux, qui semble insaisissable au milieu d’un virage à droite dans certaines parties de l’Europe, plus récemment en Italie, l’Occident pourrait être “pris au dépourvu” en Bosnie , a-t-il averti.