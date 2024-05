Les élections en Afrique du Sud voient une mauvaise performance de l’ANC et il faudra une coalition

LE CAP, Afrique du Sud — Le Congrès national africain, parti au pouvoir en Afrique du Sud, a été battu lors des élections de mercredi et doit former une coalition nationale pour la première fois depuis la fin de l’apartheid il y a trente ans, selon les premiers résultats publiés vendredi. L’ANC a obtenu un peu moins de 42 pour cent des voix, avec les deux tiers des voix. des bulletins dépouillés à 15 heures – plus que n’importe lequel des 50 autres partis en compétition, mais nettement inférieur aux 50 pour cent nécessaires pour gouverner seul. Les résultats pourraient déclencher une contestation interne du parti contre le président Cyril Ramaphosa, après la pire performance de l’ANC depuis que Nelson Mandela l’a mené à la victoire lors des premières élections pleinement démocratiques du pays en 1994.

Les résultats pourraient encore légèrement varier étant donné que les votes des grandes zones métropolitaines continuent d’arriver. Le décompte final est attendu samedi.

L’Alliance démocratique libérale dirigée par les Blancs a obtenu un peu moins de 23 pour cent des voix, ce qui suggère que les gaffes des dirigeants du parti ont nui à sa promotion en tant que parti de la bonne gouvernance. Le chef du DA, John Steenhuisen, dont le parti semble prêt à conserver le Cap-Occidental autour du Cap, a déclaré que le résultat était « un grand jour pour la démocratie ».

« Les gens ont désormais choisi de punir un gouvernement qui n’a pas réussi à tenir ses promesses en supprimant sa majorité », a-t-il déclaré. «Les eaux sont agitées, mais pour la première fois depuis 30 ans, aucun parti ne détient la majorité. En tant que démocrate, cela me ravit de la tête aux pieds.

Le véritable vainqueur de l’élection, en troisième position avec 12 pour cent des voix, était le nouveau Parti uMkhonto we Sizwe (MK) – qui signifie « Lance de la nation » – qui a été fondée l’année dernière pour servir de véhicule à l’ancien président Jacob Zuma, autrefois un pilier de l’ANC.

Bien que Zuma dirige le Parti MK, un tribunal l’a disqualifié de siéger au Parlement après avoir été condamné à 15 mois de prison pour outrage au tribunal en 2021. La constitution interdit à toute personne condamnée à une peine de prison de 12 mois ou plus d’occuper un siège parlementaire. .

MK doit son nom à l’aile militaire de l’ANC pendant les années de l’apartheid et représente la faction tribale zouloue de l’ANC. Zuma, qui est zoulou, a dirigé l’ANC alors qu’il était président de 2009 jusqu’à ce que des allégations de corruption l’obligent à démissionner en 2018. Ramaphosa lui a succédé et les relations entre les deux hommes sont acrimonieuses.

L’analyste politique et auteur Mpumelelo Mkhabela a déclaré qu’il semblait y avoir une bataille interne pour savoir qui devrait diriger le parti MK : Zuma ou son fondateur Jabulani Khumalo.

«C’est un parti qui n’a aucune culture de leadership, de conférence élective. Ils n’ont aucune culture de prise de décision – tout est centré sur la personnalité de Jacob Zuma », a déclaré Mkhabela. On ne sait toujours pas si ce culte de la personnalité pourrait permettre une prise de décision efficace, a-t-il déclaré.

La solide performance de MK s’est produite « sous un angle auquel nous ne nous attendions pas vraiment », a déclaré jeudi aux médias Gwede Mantashe, le président national de l’ANC. « Cela a été la plus grande surprise de ces élections. »

Le parti populiste des Combattants de la liberté économique, dont les partisans portent souvent des bérets rouges et prônent la nationalisation forcée des mines et des fermes appartenant à des Blancs, est arrivé quatrième avec 9,5 pour cent des voix. Son fondateur, Julius Malema, était à la tête de la Ligue de la jeunesse de l’ANC avant de se séparer en 2011.

La commission électorale nationale affirme que le taux de participation était de près de 60 pour cent, soit un peu moins des deux tiers lors des élections de 2019, lorsque l’ANC avait obtenu 57 pour cent des voix, sa pire performance précédente.

L’incapacité de l’ANC à éradiquer la corruption endémique dans ses rangs, ou à lutter contre le chômage élevé, les crimes violents et la détérioration des services, y compris les pannes d’électricité chroniques, a fortement érodé son soutien, qui est en déclin constant depuis des années.

N’importe lequel des grands partis pourrait amener l’ANC à dépasser la barre des 50 pour cent, mais tous exigeront probablement des concessions substantielles.

« Ils ne peuvent pas avoir de continuité politique », a déclaré Pauline Bax, directrice adjointe du programme Afrique à l’International Crisis Group. Au niveau national, un partenariat avec le DA pourrait signifier un virage à droite en matière de politique économique, et un partenariat avec MK ou l’EFF exigerait probablement un virage à gauche.

Sur le plan international, le DA est le partenaire le plus pro-occidental, a-t-elle déclaré, et MK ou l’EFF seraient probablement favorables au renforcement des liens déjà amicaux entre l’ANC et la Russie. Moscou a été un allié clé lors de la lutte de libération de l’ANC.

« L’Alliance démocratique est bien plus pro-Israël et pro-Ukraine », a déclaré Bax. « Mais la question est de savoir si la politique étrangère est la chose la plus importante pour le DA. »

MK et l’EFF souhaitent nationaliser les mines et les terres, a-t-elle souligné, ce qui perturberait probablement les relations commerciales avec les investisseurs et les États-Unis. L’Afrique du Sud est le plus grand partenaire commercial des États-Unis en Afrique.

« Il y a des allégations selon lesquelles Zuma aurait pris de l’argent auprès de sources pro-russes », a-t-elle déclaré, et une de ses filles a également été l’une des premières promotrices du projet. #ISstandWithPoutine campagne en ligne, selon le Centre pour la résilience de l’information. Bloomberg News a rapporté le mois dernier que les comptes russes étaient amplifier La campagne de Zuma.