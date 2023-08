Les élections difficiles au Zimbabwe, expliquées – Vox

Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a été déclaré vainqueur de la deuxième élection compétitive de ce pays, bien que de nombreux rapports faisant état d’intimidation et de fraude remettent en question le résultat du scrutin de cette semaine.

Les conséquences potentielles d’élections difficiles pourraient signifier une participation moindre à l’avenir et des défis plus importants pour un pays déjà aux prises avec la pauvreté, une dette écrasante, l’inflation et un manque d’accès à l’éducation et à la nutrition.

Mnangagwa, le chef du parti ZANU-PF, a déclaré la victoire samedi soir avec un peu plus de 52 pour cent des voix, postant sur la plateforme X dimanche qu’il était, « Reconnaissant de la confiance que vous m’avez accordée tout au long de l’élection. » Le chef de l’opposition Nelson Chamisa, de la Coalition des citoyens pour le changement (CCC), n’a recueilli que 44 pour cent et a rapidement dénoncé une « fraude flagrante et gigantesque » lors des élections, qui ont été déclenchées deux jours avant la date prévue.

« Les mois et les semaines précédant les élections ont été marqués par des intimidations, des arrestations et des violences généralisées de la part du ZANU-PF contre le CCC, ainsi que par l’interdiction des rassemblements de l’opposition », selon un récent rapport de l’organisation de défense Freedom House. . La Commission électorale du Zimbabwe, l’organisme gouvernemental supervisant les élections, a refusé l’accréditation aux observateurs électoraux locaux et à ceux du Réseau des défenseurs des droits humains d’Afrique australe, a interdit à certains journalistes internationaux de couvrir les élections et a expulsé quatre observateurs de Good Governance Africa envoyés pour surveiller la situation avant. les élections.

Avant le scrutin de cette semaine, la Cour suprême du Zimbabwe avait également interdit au candidat à la présidence, Savior Kasukuwere, de se présenter aux élections, a rapporté Voice of America en juillet. Un tribunal inférieur a également rejeté 12 des candidats parlementaires du CCC, bien que la Cour suprême les ait ensuite réintégrés.

Les observateurs internationaux de l’Union africaine, de Freedom House, du Centre Carter et d’ailleurs ont également noté des incidents d’intimidation contre les partisans de Chamisa ainsi que l’arrestation de 41 observateurs électoraux jeudi et la confiscation de matériel, notamment d’ordinateurs. Le vote a été retardé dans les zones urbaines, qui sont généralement des bastions de l’opposition : les bulletins de vote papier étaient encore imprimés et livrés mercredi soir, quelques heures après la clôture du scrutin, y compris dans la capitale Harare. Certains bureaux de vote auraient refoulé des électeurs, ouvert tard ou fermé tôt.

L’histoire électorale du Zimbabwe n’a pas particulièrement inspiré confiance à la population ; selon un sondage Afrobaromètre réalisé avant le scrutin de cette semaine, environ la moitié des personnes interrogées pensaient que les résultats annoncés de l’élection ne refléteraient pas le résultat réel, a rapporté l’Associated Press.

Élections sous l’ancien président autocratique Robert Mugabe était souvent violent et jamais équitable ou compétitif ; les deux derniers ont été compétitifs, mais le concours de cette semaine jette le doute sur le fait que Mnangagwa mène son pays vers une véritable transition démocratique.

Les défis du Zimbabwe sont profonds – tout comme le régime du ZANU-PF

Mnangagwa – surnommé « le crocodile » – a pris le pouvoir après le coup d’État de 2017 et s’est présenté aux élections de 2018, battant de peu Chamisa, un avocat de 45 ans. Ces élections, bien que représentant une amélioration par rapport à celles organisées sous Mugabe, étaient toujours marquées par des violences et des allégations de fraude, rapportait alors le New York Times.

Mnangagwa est limité à deux mandats de cinq ans, mais son parti est au pouvoir depuis des décennies. Le ZANU-PF – qui signifie Zimbabwe African National Union – Patriotic Front – a été formé par Mugabe et Joshua Nkomo, un autre dirigeant nationaliste zimbabwéen ; Mnangagwa lui-même était un associé de longue date de Mugabe, qu’il a destitué lors d’un coup d’État en 2017. Mugabe, autrefois présenté comme le libérateur du Zimbabwe de la domination de la minorité blanche, est devenu connu pour son style de gouvernance marqué par la répression, la corruption, la mauvaise gestion et le déclin économique, provoquant l’un des taux d’inflation les plus élevés au monde depuis des années.

Le Zimbabwe souffre toujours d’une inflation d’environ 100 pour cent, ainsi que de taux de chômage élevés et d’une grande précarité économique pour une grande partie de la population. Bien qu’elle soit riche en ressources naturelles, dont le lithium, la combinaison de décennies de mauvaise gestion de l’économie et des ressources, ainsi que de faibles ressources de santé publique et d’un système éducatif défaillant, a entraîné des taux de pauvreté élevés et peu d’emplois formels.

Selon l’UNICEF, seulement 60 pour cent des jeunes enfants âgés de 3 à 5 ans sont inscrits à l’école maternelle, et seulement environ la moitié des adolescents sont inscrits au lycée, la pauvreté et le handicap étant les principaux obstacles à l’inscription.

La qualité de vie au Zimbabwe s’est améliorée grâce à de nombreuses mesures – notamment une baisse des taux de mortalité infantile, une augmentation de l’alphabétisation des adultes, une diminution de la malnutrition infantile et un meilleur accès aux infrastructures de base comme l’eau potable, l’électricité et l’assainissement – ​​au cours des années 2010, selon un rapport de 2022. de la Banque mondiale. Mais ce même rapport indique des taux élevés de pauvreté alimentaire, en particulier dans les zones rurales et agraires, ainsi qu’une augmentation des inégalités.

Une grande partie des problèmes de gouvernance et économiques du Zimbabwe sont dus à la corruption et à la mauvaise gestion du gouvernement, et non à un manque de talents ou de ressources – même si de nombreux Zimbabwéens ont choisi de quitter le pays à la recherche de meilleures perspectives économiques. Plusieurs rapports, dont un récent d’Al Jazeera, associent Mnangagwa à des activités économiques illicites, notamment des opérations massives de contrebande d’or.

Ces élections entraveront les efforts de développement du Zimbabwe

Chamisa s’est déclaré vainqueur de l’élection, mais n’a pas encore déposé de recours officiel auprès de la Cour constitutionnelle – ce que son parti doit faire dans les sept jours suivant les résultats des élections, selon le Washington Post.

Mais l’indépendance du système judiciaire zimbabwéen est discutable, surtout depuis que Mugabe a signé un amendement constitutionnel en 2017 donnant au président le pouvoir de nommer des membres de haut niveau du pouvoir judiciaire. Mnangagwa a poursuivi dans cette voie, en cherchant à apporter des modifications à la constitution qui lui permettent de nommer et de promouvoir des fonctionnaires judiciaires, et de prolonger leur mandat au-delà de l’âge de la retraite, comme indiqué dans une lettre de 2021 des Avocats du Zimbabwe pour les droits de l’homme au Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme. Indépendance des juges et des avocats.

De même, la Commission électorale du Zimbabwe (ZEC) ne peut être considérée comme indépendante puisque le président nomme ses membres. Au cours de ce tour d’élections, la ZEC s’est livrée à un comportement ouvertement politisé, notamment en empêchant que les listes électorales soient rendues publiques pour inspection, selon le Council on Foreign Relations.

La méfiance à l’égard de la ZEC et des institutions du Zimbabwe, ainsi que les difficultés liées à l’inscription des électeurs, pourraient rendre moins probable la volonté des Zimbabwéens de voter à l’avenir. En outre, un récent sondage Afrobaromètre indique que les gens se soucient davantage d’avoir des élections pacifiques que d’organiser des élections libres et équitables – de sorte que même ceux qui choisissent de voter peuvent ne pas s’investir autant dans le processus démocratique.

Les Zimbabwéens ne pourront pas sortir de la pauvreté tant que leur économie n’aura pas changé – et cela dépend aussi du processus électoral. Le Zimbabwe a une dette d’environ 14 milliards de dollars envers des prêteurs comme la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, ce qui limite son accès aux capitaux internationaux. Selon The Economist, l’Union européenne et la Banque africaine de développement ont convenu d’apurer une partie des arriérés de dette si le gouvernement parvient à apporter des changements économiques et politiques, notamment en organisant des élections libres et équitables.

Ces limitations économiques pourraient rapprocher le Zimbabwe de nations autoritaires comme la Russie, la Chine et la Biélorussie ; comme le rapporte Reuters, la Chine a déjà financé une extension d’un milliard de dollars de la centrale thermique de Hwange au Zimbabwe, ce qui pourrait atténuer les coupures d’électricité qui frappent le pays.