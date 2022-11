Les élections de mi-mandat (miniatures) du Canada auront lieu à Mississauga-Lakeshore

Ceci est un extrait de Minority Report, un bulletin hebdomadaire sur la politique fédérale. Si vous n’êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur ici.

Alors que les États-Unis se précipitaient vers la conclusion dramatique d’un autre tour d’élections nationales la semaine dernière, le Canada se lançait tranquillement dans sa propre version plus petite (beaucoup, beaucoup plus petite) des élections de mi-mandat américaines : une élection partielle dans la circonscription ontarienne de Mississauga-Lakeshore .

Contrairement aux élections américaines récemment terminées, l’équilibre des pouvoirs et l’avenir de la démocratie ne sont pas en jeu à Mississauga-Lakeshore. Mais en raison de l’endroit où se trouve la circonscription, de la compétitivité de la course et du moment où elle se déroule, cette élection partielle unique a une valeur narrative inhabituellement élevée.

Sven Spengemann, l’ancien député libéral de la circonscription, a démissionné en mai et le premier ministre Justin Trudeau a déclenché une élection partielle pour combler le poste vacant dimanche dernier. Le vote aura lieu le 12 décembre.

Bien que Spengemann ait remporté la circonscription à trois reprises, Mississauga-Lakeshore ne peut être considérée comme un siège libéral « sûr ». En 2015 et 2021, la marge de victoire de Spengemann était inférieure à 4 000 voix et les conservateurs ont remporté la circonscription en 2011 en route vers une majorité nationale.

Pour améliorer leurs chances de détenir la circonscription, les libéraux ont trouvé un candidat « vedette » – l’ancien ministre des Finances de l’Ontario, Charles Sousa. Le candidat conservateur sera Ron Chhinzer policier dans la région de Peel.

Sousa a remporté la circonscription provinciale à trois reprises entre 2007 et 2014, mais y a perdu en 2018 face au candidat progressiste-conservateur.

Comme les élections américaines de mi-mandat, les élections partielles sont généralement plus dures pour le parti au pouvoir. Un analyse par le Bref Eric Grenier en 2018 ont constaté que le vote du parti au pouvoir diminuait en moyenne de 2,9 points de pourcentage lors d’une élection partielle.

Intuitivement, cela a du sens – des élections partielles isolées n’obligent pas les électeurs à réfléchir à qui devrait gouverner au cours des quatre prochaines années et les partis d’opposition peuvent se concentrer sur les frustrations du public à l’égard du gouvernement en place.

Mais les gouvernements récents ont également tenu bon dans ces escarmouches.

Depuis la formation du gouvernement en 2015, les libéraux de Trudeau ont conservé sept de leurs propres sièges lors d’élections partielles, inversé deux circonscriptions détenues par d’autres partis et perdu un seul siège qui leur appartenait auparavant. Entre 2006 et 2015, les conservateurs de Stephen Harper ont conservé neuf sièges, en ont remporté quatre et en ont perdu un.

Les élections partielles ont été plus difficiles pour les progressistes-conservateurs de Brian Mulroney et les libéraux de Pierre Trudeau. Le gouvernement Mulroney a conservé deux sièges et en a perdu quatre. Trudeau en a conservé 12, en a remporté quatre et en a perdu 13.

Le premier ministre Pierre Trudeau, que l’on voit ici avec le premier ministre de l’Ontario, William Davis, en 1978, a vu ses libéraux obtenir de mauvais résultats lors d’une série d’élections partielles cette année-là. (La Presse canadienne)

Une grande partie du mauvais bilan de Pierre Trudeau peut être attribuée à une seule journée d’octobre 1978. Après avoir laissé s’accumuler un certain nombre de postes vacants, Trudeau a déclenché 15 élections partielles à la fois. Sept des sièges appartenaient auparavant aux libéraux, mais le parti au pouvoir est sorti de la mini-élection avec seulement deux.

Sept mois plus tard, les libéraux perdent le pouvoir lorsque les progressistes-conservateurs de Joe Clark remportent 136 des 282 sièges aux élections générales de 1979.

Bien sûr, il serait déraisonnable d’affirmer maintenant qu’une seule élection partielle peut prédire ce qui se passera lors de la prochaine élection générale – surtout si cette élection générale pourrait avoir lieu dans plus de deux ans. Un certain nombre d’événements ou de crises imprévus pourraient se produire d’ici à ce que les libéraux et les néo-démocrates décident que leur accord de confiance et d’approvisionnement a suivi son cours.

Mais une victoire de l’un ou l’autre des libéraux ou des conservateurs serait formulée en termes clairs. (Si le NPD gagne, personne ne saura quoi dire.)

Si les conservateurs gagnent, cela sera présenté comme une preuve que le message et les plaintes de Pierre Poilievre à l’encontre du gouvernement résonnent dans les banlieues les plus importantes de Toronto – et le résultat pourrait susciter des questions quant à savoir si Justin Trudeau est la bonne personne pour diriger le Parti libéral aux prochaines élections.

Si les libéraux gagnent, cela sera présenté comme une preuve que Trudeau et les libéraux conservent une certaine force avec une part importante de l’électorat – et que Poilievre n’a pas percé.

Personne ne sait si Mississauga-Lakeshore aura un impact sur l’avenir du pays. Mais les gagnants entreront dans les vacances de Noël en se sentant beaucoup mieux dans leur peau.

Et si vous vous sentez jaloux de «l’excitation» que les électeurs américains ont connue au cours des derniers mois, vous pouvez vous attendre à un peu de plaisir à moindre enjeu au cours des quatre prochaines semaines.