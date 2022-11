Les élections de mi-mandat étaient un référendum sur la politique d’extrême droite des candidats «Make America Great Again» | Nouvelles américaines

Les élections de mi-mandat seraient un référendum sur le succès, ou non, du président en exercice et de ses deux premières années à la Maison Blanche.

La cote d’approbation du président Joe Biden est sous l’eau, l’inflation monte en flèche et il fait une gaffe presque chaque fois qu’il ouvre la bouche, donc le succès des candidats démocrates n’a aucun sens lorsqu’on applique les règles normales.

Cela n’a aucun sens que cinq jours après l’élection, les démocrates aient conservé le Sénat et aient une chance, bien que mince, de conserver la Chambre des représentants.

Mais ce n’était pas une élection ordinaire.

Une façon de l’expliquer est de le considérer plutôt comme un référendum sur la politique d’extrême droite des candidats “Make America Great Again” qui ont été recrutés, dans certains cas, et approuvés par l’ancien ancien président Donald Trump.

Prenez Adam Laxalt, le républicain vaincu lors de la course décisive au Sénat au Nevada, un membre entièrement payé du mensonge du déni électoral colporté par Trump.

Il n’y avait « aucun moyen mathématique » qu’il puisse perdre, a déclaré le sénateur républicain Lindsey Graham, oubliant peut-être de prendre en compte un électorat averti dans son équation.

Dans tout le pays et tout au long du scrutin – à quelques exceptions près, mais pas beaucoup – les électeurs ont réprimandé le Trumpisme.

De Mehmet Oz, un célèbre médecin de la télévision battu en Pennsylvanie, à l’anti-avortement Yesli Vega battu lors d’une course clé en Virginie, ce n’était pas la vague rouge à laquelle le Parti républicain s’attendait.

Il s’agit peut-être aussi d’un référendum sur le droit à l’avortement.

Au printemps, une décision prise par la Cour suprême à majorité conservatrice de révoquer le droit constitutionnel de choisir l’avortement a changé la donne de cette campagne électorale.

Avec une marée de législateurs républicains interdisant ou restreignant sévèrement l’accès à l’avortement, les démocrates ont vu leurs notes augmenter dans les sondages et ont pris un pari calculé pour concentrer leur énergie et leur budget publicitaire pour les mi-parcours sur l’avortement.

Nous n’avons pas encore une image complète des électeurs qui ont contribué à faire basculer certaines courses clés, mais le centre de recherche Civic Youth estime que 31% des jeunes ont voté dans les États du champ de bataille.

Au Nevada, l’État qui a finalement confié le contrôle du Sénat aux démocrates, Civic Youth a déclaré que 64% des jeunes électeurs se sont rangés du côté de la gagnante, la sénatrice Catherine Cortez Masto.

Il était également révélateur que les électeurs de Pennsylvanie aient indiqué que l’avortement était la question qui leur importait le plus lorsqu’ils ont voté et qu’au niveau national, c’était la deuxième question la plus vitale, dépassée uniquement par l’inflation.

Il semble que sur le droit à l’avortement, les républicains étaient déconnectés du peuple et de l’énergie politique furieuse attisée par la décision de la Cour suprême.

Mais si le président Biden exulte ce soir, il pourrait y avoir un retour à la réalité dans les prochains jours, car il est encore très probable que les républicains prendront la Chambre des représentants une fois les votes enfin comptés.

Cela signifie qu’il peut encore être contrecarré par une impasse politique et des barrages législatifs.

La Chambre peut également ouvrir des enquêtes sur la conduite du président Biden au pouvoir ainsi que sur les transactions financières de son fils, Hunter Biden, ce qu’elle est susceptible de faire.