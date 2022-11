Les élections de mi-mandat de 2022 importent moins aux marchés boursiers que ne le pensent les investisseurs

Les commerçants travaillent sur le parquet de la Bourse de New York pendant les échanges du matin le 02 novembre 2022 à New York. Michael M.Santiago | Getty Images

Andrew Graham est le fondateur et associé directeur de Jackson Square Capital Au cours de chaque saison électorale, les candidats des deux côtés de l’allée aiment suggérer qu’une victoire de leur adversaire produira un Armageddon économique et fera chuter le marché boursier. Et maintes et maintes fois, cela ne se passe jamais tout à fait de cette façon, quel que soit le résultat. Certes, les marchés et les investisseurs se soucient des élections – mais pas autant que beaucoup le pensent. Pourtant, il est intéressant de noter que les actions se sont généralement bien comportées au lendemain des élections de mi-mandat. Au cours des 12 mois suivant le 31 octobre au cours de chaque année de mi-mandat depuis 1962, le S&P 500 a bondi en moyenne de 16,3 %, selon Données sur les investissements de Bancorp aux États-Unis. Certes, certains de ces gains sont une anomalie. Après tout, il existe une longue liste de choses dont les marchés se soucient beaucoup plus que de savoir qui gagne une élection, y compris la santé de l’économie, les bénéfices des entreprises, les évaluations des actions et la politique des taux d’intérêt. Verrons-nous un rebond au cours de la prochaine année, comme après les élections passées ? À court terme, cela semble possible, sinon probable. Vous cherchez plus loin sur la route ? C’est alors que les choses pourraient devenir risquées.

La clarté compte

Certes, les entreprises et les investisseurs ont des préférences politiques, la plupart préférant des impôts moins élevés et moins de réglementations. Mais ils ont aussi soif de certitude. Cela aide à expliquer pourquoi les actions ont tendance à bien se comporter après tout élections, pas seulement les mi-mandats. Dans les 30 jours qui ont suivi trois des quatre dernières élections fédérales, le S&P a fait un bond significatif (2,9 % en 2014, 5 % en 2016 et 10 % en 2020). Il a glissé en 2018, mais seulement d’environ 1,4 %. Notamment, il est difficile de faire valoir que les marchés applaudissaient un résultat particulier. En effet, ils ont augmenté lorsque les républicains se sont bien comportés en 2014 et 2016, puis à nouveau lorsque les démocrates ont pris le contrôle de la Maison Blanche et du Sénat en 2020. Au lieu de cela, ce que ces élections ont produit, c’est de la clarté. Lorsque les entreprises et les investisseurs connaissent le résultat d’une élection – même s’ils ne l’apprécient peut-être pas – ils peuvent planifier et articuler une vision, et les marchés ont tendance à réagir favorablement, du moins à court terme.

L’embouteillage c’est bien

Un argument expliquant pourquoi les gains boursiers pourraient être plus que transitoires est que cette élection est peu susceptible de produire un gouvernement unifié. La plupart des modèles prédisent que les républicains prendront le contrôle d’au moins une chambre du Congrès, le site d’analyse FiveThirtyEight.com leur donnant environ 70 % de chances de remporter la Chambre. (Le site est beaucoup moins optimiste sur les chances du GOP de remporter le Sénat). Un tel résultat rendrait peu probable l’adoption d’une législation significative au cours des deux prochaines années. Bien que ce type d’impasse politique soit la raison pour laquelle de nombreux Américains détestent la politique, les investisseurs préfèrent que les législateurs s’écartent et laissent les marchés faire leur travail. Cela pourrait être particulièrement pertinent après ce cycle. Malgré tous les discours sur la façon dont les plans budgétaires désormais révisés de l’Angleterre auraient alimenté davantage d’inflation, de nouvelles dépenses publiques aux États-Unis pourraient faire de même. Par conséquent, si un gouvernement divisé fait en sorte que moins de projets de loi de dépenses sont adoptés, cela pourrait être une bonne chose.

Leçons apprises