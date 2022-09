Les élections de mi-mandat de 2022, expliquées

Les élections de mi-mandat de 2022 arrivent le 8 novembre, lorsque les électeurs à travers les États-Unis décideront de la composition du Congrès, détermineront qui occupera les postes clés dans leurs États et villes et pèseront directement sur les politiques via des mesures de vote.

Les démocrates ont actuellement des majorités étroites dans les deux chambres, et comme le même parti détient la Maison Blanche, les conditions sont idéales pour qu’ils adoptent les projets de loi que le président Joe Biden signera. Mais les prévisions suggèrent que les démocrates perdront probablement le contrôle de la Chambre et conserveront le Sénat cet automne – bien que de nombreuses courses clés soient si proches que tout est possible.

Au-delà de Washington, les gouverneurs, les secrétaires d’État et les procureurs généraux, ainsi que les membres de la législature, sont candidats aux élections dans des dizaines d’États. Les gagnants de ces concours affecteront les politiques de l’État sur des questions aussi variées que l’avortement, le droit de vote et le Covid-19.

Vox a creusé les enjeux des courses individuelles et de tout le pays et continuera à travers et même après le jour du scrutin. Si vous commencez tout juste à suivre les élections, vous pouvez mieux comprendre ce qui est en jeu ici, et si vous essayez de comprendre ce que vous devez faire pour voter, commencez ici.

Avez-vous quelque chose à expliquer que vous ne voyez pas sur cette page ? Posez à un journaliste de Vox vos questions sur le Congrès ici, sur ce qui se passe dans les États ici et sur la politique des mi-mandat ici.