Les élections de mi-mandat aux États-Unis sont un moyen très peu fiable de prédire le prochain président | Adam Boulton | Nouvelles américaines

Par définition, les élections de mi-mandat aux États-Unis ont lieu deux ans après le début d’un mandat présidentiel avec deux ans avant les prochaines élections générales.

Ils n’ont aucune incidence directe sur qui est le président des États-Unis résidant à la Maison Blanche.

Les mi-mandats consistent à élire des fonctionnaires au Congrès – l’autre branche législative du gouvernement américain et aux bureaux dans chacun des 50 États, le contrepoids constitutionnel au gouvernement fédéral centralisé à Washington DC.

Dans l’excitation de se pencher sur les nombreux résultats d’un vote national massif impliquant des millions de personnes, il convient de rappeler que l’extrapolation à partir des mi-mandat est un moyen très peu fiable de prédire qui sera le prochain président ou même qui seront les principaux candidats en la course.

L’histoire récente montre à quel point les jugements instantanés peuvent être erronés. À deux ans de l’élection présidentielle de 2016, Donald Trump était largement considéré comme un improbable candidat à la blague. À un moment similaire avant 2008, la sagesse conventionnelle penchait vers Hillary Clinton et Rudy Giuliani en tant que nominés.

Des gens très différents, Barack Obama et John McCain, se sont finalement battus. En 1994, Newt Gingrich a mené la “révolution républicaine” avec son “contrat avec l’Amérique” brisant les ambitions des démocrates de Bill Clinton. Il était temps homme de l’année du magazine et pressenti comme futur président. Malgré de nombreuses candidatures à la Maison Blanche, il ne s’en est jamais approché.

Les résultats définitifs ne sont pas encore connus, mais il existe déjà des indications sur l’humeur politique aux États-Unis.

La vague rouge “attendue” était plutôt une ondulation. Il y a presque toujours une réaction violente contre le parti d’un président du premier mandat à mi-mandat, mais les démocrates se sont bien mieux comportés sous le président Joe Biden que sous M. Obama ou M. Clinton.

Comme Dominic Waghorn l’a rapporté ici, les candidats républicains soutenus par Donald Trump s’en sont bien moins bien tirés que ceux qui l’ont évité.

Seule une minorité de candidats républicains étaient intéressés à faire campagne sur “le gros vol” – la fausse affirmation selon laquelle M. Trump a vraiment été réélu en 2020, les analystes républicains affirment que le parti s’éloigne désormais de l’obsession de Donald Trump.

Le Dr Mehmet Oz, le candidat républicain au Sénat de Pennsylvanie, a ostensiblement téléphoné au démocrate John Fetterman pour lui avouer sa défaite. M. Trump serait furieux contre sa femme Melania pour avoir approuvé le médecin de la télévision. Fox News a méprisé M. Trump le soir des élections et les principaux journaux américains de Rupert Murdoch, le Wall Street Journal et le New York Post, sont devenus très critiques à son égard. Le Post a surnommé l’ancien président “Trumpty Dumpty” cette semaine.

Le contrôle du Sénat américain, équitablement divisé, revient à trois États qui ont également joué un rôle clé dans la détermination du résultat de la course présidentielle de 2020 : le Nevada, l’Arizona et la Géorgie. Étant donné que les républicains n’ont pas voté aussi fortement qu’ils l’auraient souhaité, le second tour des élections spéciales en Géorgie le 6 décembre sera déterminant. En vertu de la loi de l’État, le vainqueur doit recueillir 50% des voix. Au premier tour, le pasteur sortant démocrate Raphael Warnock avait 49,2% et son adversaire républicain, l’ancienne star du football Herschel Walker, avait 48,7%.

A partir de janvier prochain, la chambre basse du Congrès, la Chambre des représentants, passera de démocrate à républicaine. Kevin McCarthy remplacera Nancy Pelosi en tant que présidente, la troisième plus haute fonction élue aux États-Unis. Une Chambre républicaine empêchera très probablement le président Biden d’adopter toute autre législation importante. L’enquête sur l’assaut du 6 janvier 2021 contre le Capitole et le rôle de M. Trump dans celui-ci sera probablement classée.

Lire la suite:

Donald Trump pourrait bientôt être l’actualité d’hier alors que les médias de droite américains se tournent vers Ron DeSantis

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, pourrait-il contrecarrer la nouvelle course de Donald Trump à la Maison Blanche ?

Le grand gagnant de la soirée était Ron DeSantis, 44 ans, le gouverneur républicain de Floride qui a été réélu par un glissement de terrain dans ce qui est maintenant l’État d’origine de M. Trump. Un autre nom à surveiller est le très en vue et ambitieux JD Vance, l’auteur à succès de Hillbilly Elegy. Il a mené une mauvaise campagne mais a quand même occupé confortablement le siège du Sénat de l’Ohio pour les républicains.

Immédiatement avant les élections, l’hypothèse était que la course de 2024 serait une rediffusion de 2020 : Biden contre Trump. Les deux hommes avaient déjà indiqué leur intention de se représenter, mais aucun n’avait encore fait de déclaration formelle. S’il (tous les hommes jusqu’à présent) proposait son nom, un président sortant tel que M. Biden ne serait normalement pas sérieusement contesté par son propre parti. La machine Trump semblait imbattable.

La raclée relativement douce des démocrates cette semaine semblerait cimenter M. Biden en place. Mais il y a maintenant un point d’interrogation sur M. Trump malgré son insistance à l’avance sur le fait qu’une mauvaise performance républicaine n’aurait rien à voir avec lui. Une bataille pour la nomination entre M. Trump et M. DeSantis est largement attendue. Il est peu probable que les choses soient aussi simples.

M. Trump fait face à quelques jours chargés. Lundi, il est assigné à comparaître devant l’enquête de la Chambre le 6 janvier – bien qu’il se présente est une question de conjecture. Mardi, il a promis de faire une “très grande annonce” qui, selon lui, sera “peut-être” la plus importante de l’histoire américaine. On s’attend généralement à ce que ce soit le lancement officiel de sa candidature à la réélection en 2024. Gagner ou perdre, faire campagne est une source de revenus pour Trump.

Devenir président serait la meilleure échappatoire aux diverses poursuites civiles et judiciaires qui l’engloutissent. Mais la hiérarchie républicaine ne veut pas qu’il soit leur candidat et la pression monte pour qu’il tarde. S’il se retire, M. DeSantis se présentera définitivement. Cependant, il y aurait forcément une saison primaire contestée pour la nomination républicaine, sans aucune certitude que M. DeSantis sortirait vainqueur. Les perspectives de M. DeSantis sont encore plus incertaines s’il se retrouve enfermé dans une compétition sanglante avec M. Trump, d’autres se présentant comme des candidats de compromis.

La réponse au dilemme des candidats républicains pourrait déterminer si Joe Biden, qui fêtera son 80e anniversaire le 20 novembre, se porte vraiment candidat à l’investiture démocrate et à un second mandat. Analysant les données, le sondeur républicain Frank Luntz explique que M. Biden est le seul candidat démocrate susceptible de battre M. Trump (il l’a déjà fait une fois) mais, paradoxalement, tout autre candidat républicain battrait M. Biden. Si ce n’est pas contre M. Trump, les démocrates seraient avisés d’aller avec quelqu’un d’autre que M. Biden.

La faillibilité des sondages d’opinion américains ajoute encore à l’incertitude. Les sondages et les agrégateurs d’exploration de données qui travaillent à partir d’eux, comme 538.com de Nate Silver, ont eu une autre mauvaise nuit cette semaine. John Della Volpe, le responsable des sondages à la Kennedy School de l’Université de Harvard, a fait beaucoup mieux en prévoyant la simple “ondulation rouge”.

Il souligne que la plupart des sondages commerciaux sont commandés par des entités de droite et ont tendance à montrer que les républicains font mieux que ce qui s’avère être le cas. En particulier, leurs échantillons n’ont pas réussi à refléter le haut niveau d’engagement des jeunes électeurs et leurs tendances centristes, très probablement stimulées par la décision de la Cour suprême contre l’avortement.

Tout cela signifie que nous ne savons pas encore quel sera le champ de bataille politique en 2024 et nous ne pouvons pas être sûrs qui seront les « favoris ». Il n’est pas sage de lire trop dans les mi-parcours ou de prêter beaucoup d’attention aux mêmes experts qui nous ont dit que le président Trump en 2024 était pratiquement une certitude verrouillée. Les merveilles déroutantes de la démocratie étaient vraiment sur le bulletin de vote en novembre.