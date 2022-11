Les élections de mi-mandat aux États-Unis commencent dans un contexte d’anxiété économique et de crise en Ukraine

Toute la Chambre des représentants, un tiers du Sénat et 36 gouverneurs d’État sont en jeu

Les bureaux de vote à travers les États-Unis ont ouvert mardi pour les élections de mi-mandat, traditionnellement considérées comme un référendum sur les performances du parti au pouvoir. Alors que la plupart des Américains s’inquiètent de la situation économique difficile, certaines des politiques privilégiées par le président Joe Biden – comme l’aide de milliards de dollars à l’Ukraine – pourraient conduire les démocrates à perdre le contrôle du Congrès au profit de leurs adversaires républicains, dont beaucoup ont été approuvés par l’ancien président Donald Trump.

Les 435 sièges de la Chambre des représentants des États-Unis sont en lice, tout comme les 35 sièges du Sénat. Les démocrates ont actuellement une majorité de cinq sièges à la Chambre et le vice-président Kamala Harris est le vote décisif au Sénat 50-50.

Les gouverneurs de 36 des 50 États américains sont également en jeu, les républicains en contrôlant actuellement 28 et les démocrates 22.

L’agrégateur de sondages Real Clear Politics a prédit que les républicains se retrouveraient avec 227 sièges à la Chambre contre 174 pour les démocrates, et avec un Sénat 53-47 en faveur du GOP.

Même les sondages à tendance démocrate montrent que les électeurs américains accordent la priorité aux préoccupations économiques, notamment les prix de l’essence et l’inflation la plus élevée depuis les années 1980. C’est un “scénario cauchemardesque” pour les démocrates, a déclaré lundi une analyse de CNN. Le parti de Biden s’est présenté sur le droit à l’avortement et a dit à ses électeurs que “la démocratie est sur le bulletin de vote” tout en accusant les républicains d’être “négationnistes des élections”.

La politique étrangère de Washington pourrait être affectée indirectement. Lors d’un rassemblement électoral la semaine dernière, la députée Marjorie Taylor Greene, une républicaine de Géorgie, a juré “Pas un sou de plus n’ira à l’Ukraine” si son parti prend le contrôle de la Chambre. Washington a envoyé à Kiev plus de 54 milliards de dollars rien que cette année. On s’attend également à ce que le GOP destitue Biden s’il obtient la majorité au Congrès, bien qu’il aurait besoin d’une majorité des deux tiers au Sénat pour le démettre de ses fonctions.

Les États et leurs gouverneurs affirmant des pouvoirs étendus pendant la pandémie – y compris la manière dont les élections sont administrées – ces élections ont gagné en importance. Les républicains espèrent “retourner” un certain nombre de capitales d’État, y compris les bastions démocrates du Michigan, de New York, du Nevada, de l’Oregon et de la Pennsylvanie.

Plusieurs des courses d’État ont attiré l’attention des médias nationaux – et internationaux. En Arizona, le sénateur Mark Kelly, ancien astronaute et démocrate sortant, est dans une course difficile à la réélection contre le capital-risqueur Blake Masters, tandis que l’ancienne présentatrice de télévision au franc-parler Kari Lake semble susceptible de battre la démocrate Katie Hobbs pour le poste de gouverneur. Les deux républicains ont été approuvés par Trump.

La Géorgie verra une répétition de l’affrontement des gouverneurs de 2018 entre le républicain Brian Kemp et la démocrate Stacey Abrams. La course au Sénat est historique, car les deux candidats de l’État du Sud sont afro-américains : la star du football républicain Herschel Walker défie le démocrate sortant Raphael Warnock, un pasteur.

L’auteur JD Vance espère défendre le siège du Sénat de l’Ohio laissé vacant par le départ à la retraite d’un titulaire républicain. La personnalité de la télévision, le Dr Mehmet Oz, espère faire de même en Pennsylvanie. Son adversaire, le lieutenant-gouverneur John Fetterman, insiste sur le fait qu’il va très bien même s’il est à peine capable de parler après un accident vasculaire cérébral.

Le taux de participation anticipée a connu une augmentation drastique par rapport aux élections de mi-mandat de 2018, avec plus de 42 millions de bulletins déjà déposés. Les démocrates et les principaux médias américains ont déjà averti que les résultats finaux pourraient ne pas être connus avant des semaines, selon le temps qu’il faudra pour traiter tous les votes par correspondance.