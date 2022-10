Les élections de mi-mandat alimentent l’incertitude sur les marchés

Les électeurs défilent dans le couloir alors que le vote anticipé commence pour les élections de mi-mandat au Citizens Service Center de Columbus, en Géorgie, le 17 octobre 2022. Cheney Orr | Reuter

Les conseillers en placement disent qu’il n’est pas sage d’essayer de chronométrer le marché, mais il est logique d’ajuster périodiquement votre portefeuille. Donc, avec les élections de mi-mandat dans une semaine, mais le résultat n’est toujours pas au point, est-il judicieux de procéder à ces ajustements maintenant ? Probablement pas, disent la plupart des conseillers financiers. “Investir sur la base de convictions politiques ou de ce que vous pensez pouvoir arriver politiquement est une décision émotionnelle, et les décisions émotionnelles en matière d’investissement ont tendance à ne pas très bien fonctionner”, a déclaré le planificateur financier agréé Shaun Melby, fondateur de Melby Wealth Management, basé à Nashville, dans le Tennessee. . Il désigne le fonds Point Bridge America First ETF, qui se négocie sous le symbole MAGA et a été commercialisé comme un moyen d’investir dans des entreprises qui s’alignent sur les croyances républicaines. Depuis sa création le 7 septembre 2017 jusqu’à la nuit des élections du 3 novembre 2020, MAGA a rapporté 6,85 %, tandis que le S&P 500 ETF SPY a rapporté 36,10 % sur la même période, selon Tradeweb. En savoir plus sur les finances personnelles :

L’impact des élections, les résultats politiques changent les cibles

Il y a aussi une incertitude dans le résultat. Alors que les sondages suggèrent que les démocrates pourraient perdre le contrôle du Congrès, les sondages ne sont pas des élections. Et même si vous avez prédit le résultat du vote, vous pourriez toujours vous tromper sur son impact. “Comme pour de nombreux événements boursiers, vous pouvez avoir 100% raison sur le moment ou le résultat, mais vous tromper sur son impact sur le marché boursier”, a déclaré Kevin J. Brady, CFP et vice-président basé à New York chez Conseillers Wealthspire. “Ce n’est pas vraiment important de savoir quel parti politique est au pouvoir, c’est tellement qu’il y a des résultats plus prévisibles.” Les résultats des politiques sont également une cible mouvante, ce qui rend difficile l’investissement en fonction de ce que vous pensez qui pourrait arriver. “Les politiques sont assez difficiles à mettre en place, vous avez donc généralement un assez bon délai pour faire face à ces politiques”, a déclaré Taylor Sutherland, conseiller principal en patrimoine chez Halbert Hargrove, classé n ° 8 sur la liste FA 100 2022 de CNBC.

“Les politiques changent souvent jusqu’à ce qu’elles soient terminées”, a-t-il ajouté, soulignant le projet de loi sur les infrastructures du président Joe Biden, qui a commencé comme une proposition de 3 000 milliards de dollars mais s’est terminée à 1 000 milliards de dollars, avec de nombreux changements dans les détails. Les conseillers financiers disent qu’il est préférable d’ajuster votre portefeuille en fonction de vos objectifs financiers et non en fonction du résultat d’un événement. Et il est préférable de considérer les perspectives économiques globales. Sutherland dit que son entreprise a ajusté ses portefeuilles de la fin de 2021 au début de 2022 alors que les signaux économiques changeaient et que l’inflation commençait à se réchauffer. “Ces signaux nous ont indiqué qu’il était temps d’être sur la défensive”, a-t-il déclaré. “Nous avons donc échangé des actions contre des liquidités pour une partie du portefeuille de notre client, et nous avons maintenu cette position toute l’année.”

Le marché a un modèle de mi-parcours “très distinct”

Historiquement, les actions ont tendance à mieux faire après les élections de mi-mandat. Lors de 17 des 19 élections de mi-mandat tenues depuis 1946, les actions ont mieux performé dans les six mois suivant l’élection que dans les six mois précédents. “Si vous regardez l’historique de cela, le marché a un schéma de négociation très distinct au cours des années d’élections de mi-mandat, au cours desquelles les six à neuf premiers mois ont tendance à être très agités”, a déclaré Philip Orlando, vice-président senior et stratège en chef des marchés boursiers. à Pittsburgh Hermès fédéré.