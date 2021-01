Les élections de mai devraient à nouveau être retardées, laisse entendre Boris Johnson

Boris Johnson a laissé entendre que les élections municipales et locales cruciales de mai devraient être retardées, ce qui signifie que les électeurs ne se seront pas rendus aux urnes pendant plus de deux ans.

« De toute évidence, nous devrons le garder à l’étude », a déclaré le Premier ministre aux députés, avant un vote pour confirmer le nouveau verrouillage jusqu’à la fin du mois de mars.

On pense que les ministres font pression pour que les élections soient reportées au printemps ou au début de l’été – lorsque les infections à Covid-19 seront plus faibles – mais certains dirigeants locaux craignent de devoir l’être encore plus tard.

L’option de tenir les élections uniquement par correspondance a déjà été exclue, pense-t-on.

En plus des élections locales et des maires en Angleterre – annulées il y a 12 mois, lorsque la pandémie a éclaté – le Parlement écossais et l’Assemblée galloise sont censés se rendre aux urnes.

Aux Communes, le Premier ministre n’a été interrogé que sur la probabilité d’élections en Angleterre dans quatre mois.

« C’est ce que prévoit la loi », a-t-il répondu, avant d’ajouter « bien que, évidemment, nous devrons le garder à l’étude. »

Le No 10 a précisé plus tard que le calendrier des élections en Écosse et au Pays de Galles était du ressort des gouvernements décentralisés.

On s’attend à ce que Sadiq Khan triomphe pour les travaillistes à Londres, si les élections à l’hôtel de ville se déroulent, mais certains des huit autres postes de maire de métro en Angleterre sont occupés par des conservateurs.

Keir Starmer – après avoir repoussé le parti travailliste dans les sondages, un an après la raclée des élections générales du parti – espérerait gagner plusieurs centaines de sièges au conseil local.

Le Royaume-Uni s’est rendu aux urnes en décembre 2019, lorsque M. Johnson a remporté une large majorité aux Communes, mais aucune élection locale n’a eu lieu depuis mai 2019.

La nouvelle menace électorale est survenue alors que le Premier ministre a admis que l’évasion du nouveau verrouillage était extrêmement incertaine et pourrait être retardée jusqu’à la fin du mois de mars.

«Notre sortie du cocon de verrouillage ne sera pas un big bang mais un déballage progressif», a-t-il déclaré aux députés.

«C’est pourquoi la législation sur laquelle cette Assemblée votera plus tard dans la journée se terminera le 31 mars –

non pas parce que nous prévoyons que le verrouillage national complet se poursuivra jusque-là, mais pour permettre une descente régulière, contrôlée et fondée sur des preuves à travers les niveaux sur une base régionale.

Il a dit qu’il y aurait un «examen continu» des mesures, avec une obligation légale de les examiner tous les quinze jours, mais a rejeté l’appel des conservateurs pour des votes réguliers à la Chambre des communes.