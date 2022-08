Les élections de l’AIFF se tiendront le 2 septembre, les candidatures seront déposées à partir de jeudi

Les élections au comité exécutif de l’AIFF auront lieu le 2 septembre et les aspirants pourront déposer de nouvelles candidatures à partir du 25 août, a annoncé le directeur du scrutin.

La Cour suprême a résilié lundi le Comité des administrateurs (CoA), comme l’exigeait l’instance dirigeante mondiale de la FIFA, et a repoussé d’une semaine l’élection de l’AIFF.

Quelques heures après l’ordre du SC, le directeur du scrutin Umesh Sinha a publié un nouvel avis, décrivant à nouveau le processus.

Les candidatures aux postes peuvent être déposées entre jeudi et samedi tandis que le scrutin se fera dimanche (28 août).

Les candidats, dont les candidatures sont jugées valides, auront la possibilité de retirer leur candidature, s’ils le souhaitent, le 29 août tandis que le directeur du scrutin préparera la liste finale des candidats en lice et la mettra sur le site Web de l’AIFF le 30 août.

Les scrutins auraient lieu le 2 septembre au siège de l’AIFF à New Delhi et les résultats pourraient être annoncés le 2 ou le 3 septembre, selon l’avis du directeur du scrutin.

L’instance dirigeante du football mondial, la FIFA, a suspendu le 15 août la Fédération indienne de football (AIFF) pour “ingérence indue d’un tiers”, mettant en péril la Coupe du monde féminine U17, que le pays doit accueillir en octobre.

La révocation de l’interdiction de l’AIFF et la tenue de la Coupe du monde féminine U-17 dans le pays dépendaient de la sortie de la CoA et la plus haute cour a ordonné lundi que les affaires courantes soient gérées par le secrétaire général par intérim Sunando Dhar.

Conformément à l’ordre révisé, il n’y aura pas de “footballeurs éminents” en tant qu’électeurs individuels, ce qui viole les Statuettes de la FIFA.

L’implication de cette ordonnance signifie que l’ancien capitaine Bhaichung Bhutia devra provenir d’une unité d’État pour contester l’élection, contrairement à l’époque où il se présentait comme un éminent footballeur.

