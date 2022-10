Les élections de décembre se profilent en Irlande du Nord alors que le ministre tient des pourparlers ultimes

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Le secrétaire d’Irlande du Nord de Rishi Sunak tient des pourparlers de dernière minute avec les chefs de parti à Stormont alors que la date limite pour convoquer des élections en décembre dans la région approche.

Chris Heaton-Harris, reconduit à son poste cette semaine au milieu de la tourmente des conservateurs, a averti qu’il convoquerait un nouveau scrutin si la date limite de vendredi passait sans qu’un exécutif ne soit formé.

Le DUP a refusé de s’engager à la suite des élections de mai en raison de sa haine du protocole d’Irlande du Nord dans l’accord sur le Brexit, il n’a donc pas été possible de former un exécutif depuis six mois.

Le nouveau Premier ministre n’a pas modifié la position du gouvernement sur la question, le délai pour former une nouvelle administration expirant juste après minuit tôt vendredi matin.

M. Heaton-Harris a clairement indiqué que si aucun exécutif ministériel n’est en place d’ici là, le gouvernement britannique assume la responsabilité de convoquer de nouvelles élections.

The Independent comprend que la date la plus probable pour la deuxième élection est le 15 décembre, bien que la législation signifie qu’elle pourrait avoir lieu à tout moment avant le 19 janvier 2023.

Le boycott du DUP fait partie d’une campagne d’opposition aux contrôles des marchandises traversant la mer d’Irlande – le parti unioniste continuant d’insister sur le fait qu’il ne reviendra pas au partage du pouvoir tant que des mesures décisives ne seront pas prises pour supprimer les barrières commerciales du protocole.

Le gouvernement conservateur s’est engagé à obtenir le pouvoir d’abandonner les contrôles de protocole par le biais du projet de loi sur le protocole d’Irlande du Nord, à moins que l’UE ne cède et n’accepte des compromis sur l’accord sur le Brexit.

La Commission européenne a averti que toute action unilatérale serait contraire au droit international et pourrait entraîner des mesures de rétorsion sur les tarifs commerciaux.

Les pourparlers entre le Royaume-Uni et l’UE ont repris récemment, les deux parties évoquant la possibilité de parvenir à une solution convenue – mais aucune percée n’est attendue avant la date limite des élections.

Avant les pourparlers avec le DUP et d’autres mercredi, M. Heaton-Harris a tweeté: «Ma priorité est que les dirigeants politiques de NI se réunissent et rétablissent l’exécutif… Cependant, si les partis ne se reforment pas, je déclencherai des élections. ”

L’adjoint de M. Heaton-Harris, Steve Baker – l’« homme dur du Brexit » autoproclamé qui est entré au gouvernement en septembre – a dit au DUP d’« étouffer » sa position plus tôt cette semaine.

Mais le chef du DUP, Sir Jeffrey Donaldson, a déclaré mardi que le gouvernement Sunak devait traiter le protocole “une fois pour toutes” avant que son parti ne puisse envisager un retour.

L’Assemblée est également rappelée jeudi pour une séance spéciale avant la date limite. Le Sinn Fein tente d’élire un nouveau président – ​​une condition préalable à la nomination d’un exécutif – mais cela semble voué à l’échec puisque le DUP a clairement indiqué qu’il utiliserait son veto pour le bloquer.

Alors que l’Irlande du Nord n’a actuellement pas de premier ou de vice-premier ministre, d’autres ministres qui ont servi lors du mandat précédent sont restés en poste après les élections de mai.

Mais la date limite de vendredi passe sans qu’un exécutif complet ait été établi, les ministres en place dans le cadre d’arrangements intérimaires cesseront d’exercer leurs fonctions.

Alors que les craintes grandissent quant au déraillement du prochain budget de l’Irlande du Nord, les responsables du gouvernement britannique sont en train d’élaborer des plans pour donner aux fonctionnaires de Whitehall des pouvoirs accrus.

Mercredi, les dirigeants d’un organisme commercial de premier plan ont averti que les entreprises d’Irlande du Nord étaient confrontées à un “point de basculement” et avaient besoin de l’aide d’un exécutif fonctionnel.

Les chefs de la Chambre de commerce et d’industrie d’Irlande du Nord ont déclaré que les entreprises avaient besoin de la certitude des décideurs – mettant en garde contre le retour de l’effondrement du partage du pouvoir observé entre 2017 et 2020.

“Nous ne pouvons pas répéter la stagnation”, ont-ils déclaré. “Aujourd’hui, nous exhortons tous nos acteurs politiques à Stormont et à Westminster à parvenir à une résolution avec le sentiment d’urgence qu’elle exige.”