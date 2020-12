Montrant qu’il est toujours Russiagate-heures au Congrès américain, le sénateur Jacky Rosen (D-Nevada) a rejeté toute allégation de fraude électorale en tant que faux récits « poussés » par RT et Sputnik lors d’une audition mettant en vedette l’ancien chef de la CISA Chris Krebs.

Krebs, un ancien cadre de Microsoft qui a dirigé l’Agence pour la cybersécurité et la sécurité des infrastructures jusqu’à ce qu’il soit limogé par le président Donald Trump le mois dernier, a témoigné devant le Sénat mercredi.

Alors que le président a tweeté que Krebs avait été « Totalement excorié et s’est avéré faux » Lors de l’audience, Rosen, un démocrate du Nevada, a rejeté toutes les affirmations de l’avocat de la campagne Trump Jesse Binnall comme étant sans fondement.

Chris Krebs a été totalement excorié et s’est trompé lors de l’audition du Sénat sur l’élection frauduleuse de 2020. Une FRAUDE massive a eu lieu avec des machines, des gens votant hors de l’État, des clandestins, des morts, aucune signature – et bien plus encore! – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 décembre 2020

Il n’y a pas eu d’ingérence étrangère dans les élections, mais il y a eu une «influence» étrangère de la part de la Russie, a affirmé Rosen dans sa déclaration liminaire.

«Des sources médiatiques russes telles que RT et Spoutnik poussaient déjà le discours selon lequel les États-Unis ne procéderaient pas à des élections libres et équitables», Rosen a déclaré, citant comme source quelque chose appelé « Groupe Althea », bien que la seule société de ce nom traite de la technologie de la santé.

Rosen a également cité quelque chose appelé Election Integrity Partnership, qu’elle a dit «A constaté que les comptes de médias sociaux liés à l’Agence russe de recherche sur Internet amplifiaient les allégations de fraude électorale avant les élections de 2020».

L’EIP est en fait une coalition de croisés autoproclamés de «désinformation», qui comprend des groupes tels que Graphika, le laboratoire de recherche médico-légale numérique du Conseil de l’Atlantique, et l’observatoire et le programme Internet de Stanford sur la démocratie et l’Internet. Graphika et l’ancien chercheur de DFR Ben Nimmo et Renee di Resta de Stanford (anciennement de New Knowledge) sont connus pour blâmer constamment les « Russes », tandis que des mots tels que« lié à » et « amplifier » faire beaucoup de gros travaux dans leurs rapports.

Rosen a demandé à Krebs si des systèmes électoraux américains avaient été piratés par «Adversaires étrangers» – quelque chose que personne n’a réellement revendiqué à propos du vote de 2020. Il a répondu, choisissant ses mots, qu’il n’était pas au courant « Toute machine à voter impliquée dans le dépouillement ou le dépouillement des votes lors de cette élection ou dans le processus de certification » être touché, au moins depuis son départ il y a cinq semaines.

Satisfait, Rosen a continué à faire valoir que les adversaires étrangers étaient « Amplifiant la fausse perception que notre processus électoral était frauduleux » et cela « Les acteurs nationaux ont amplifié les campagnes de désinformation à l’étranger » saper «Confiance dans notre processus démocratique.»

Bien que Rosen n’ait cité aucun nom, il était clair qu’elle accusait les partisans du président et les avocats de campagne de répandre la «désinformation russe». C’est similaire au mensonge démenti que les médias grand public ont utilisé pour faire taire l’avocat de Trump Rudy Giuliani avant les élections et censurer l’histoire du New York Post sur les relations commerciales louches de Hunter Biden.

Rosen a également affirmé que le Département de la sécurité intérieure « agréé » que l’élection de 2020 était le « Le plus sûr de l’histoire des États-Unis. » En réalité, la CISA a publié le 13 novembre une déclaration de deux organes consultatifs – le Conseil de coordination du gouvernement des infrastructures électorales et le Comité exécutif de coordination du secteur des infrastructures électorales. Ce sont les médias grand public qui ont en quelque sorte transformé la déclaration en une sorte de conclusion officielle CISA ou DHS, d’où elle est devenue «Certification» dans l’esprit de Rosen.

Les allégations d’« influence russe » ou d’« ingérence » dans les élections américaines de 2016 ont été la base des médias grand public américains et des démocrates du Congrès au cours des quatre dernières années, pour disparaître comme par magie lorsqu’ils ont déclaré Joe Biden vainqueur de la course présidentielle de 2020 – juste pour renaître comme moyen de rejeter toute allégation républicaine d’irrégularités de vote, de fraude ou d’abus.

