Les élections dans le comté de Fulton en Géorgie seront surveillées par un observateur indépendant

ATLANTA — Le comté de Fulton en Géorgie a embauché une équipe d’observateurs indépendants pour observer ses opérations pour les élections générales de cette année après un processus de sélection qui a mis en évidence la discorde entre le comté profondément démocrate et un Majorité soutenue par Donald Trump au sein du Conseil électoral de l’État.

La surveillance des élections de Fulton a été proposée par les membres du Conseil électoral de l’État plus tôt cette année alors qu’ils discutaient d’une affaire contre le comté qui comprenait des conclusions de double numérisation de certains bulletins de vote lors d’un recomptage électoral en 2020 qui a été clôturé par une réprimande. Le comté a finalement choisi une proposition de surveillance à laquelle s’opposent les partisans républicains qui ont une majorité de 3 contre 2 au Conseil électoral de l’État.

Le comté était dans son droit de le faire, selon un avis juridique rédigé par le procureur général de l’État, Chris Carr, et obtenu par l’Associated Press. Carr a écrit que le conseil électoral de l’État n’avait pas le pouvoir d’ordonner la mise en place d’une équipe de surveillance électorale et que l’accord de Fulton de proposer et de payer une équipe de surveillance était volontaire.

L’avis de Carr, daté du 19 août, avertissait que si le conseil d’État n’approuvait pas l’équipe de surveillance choisie par Fulton ou si le conseil essayait de rouvrir l’enquête de 2020, il « semble très probable qu’aucune équipe de surveillance ne sera engagée ».

Malgré la prédiction de Carr, les commissaires du comté ont voté à 5 contre 2 la semaine dernière pour approuver une proposition de contrat de 99 600 $ de Ryan Germany, ancien avocat en chef du bureau du secrétaire d’État. Le conseil d’inscription et d’élections du comté avait déjà signé la proposition en juillet et le mois dernier, ils ont voté pour réaffirmer leur approbation.

« Nous sommes impatients de travailler avec le comté de Fulton et nous pensons que cela démontre un engagement à garantir le bon déroulement des élections en 2024 », a déclaré M. Germany.

Fulton est le comté le plus peuplé de l’État et comprend la majeure partie de la ville d’Atlanta. Il a attiré l’attention nationale au fil des ans pour problèmes avec ses électionsy compris de longues files d’attente et une publication lente des résultats. Le président Trump s’est concentré sur le comté après avoir perdu de justesse l’élection présidentielle de 2020 en Géorgie face au démocrate Joe Biden, prétendre sans preuve que la fraude électorale généralisée dans le comté de Fulton lui avait coûté la victoire.

Après une période particulièrement élections primaires désastreuses en 2020un observateur indépendant a été chargé d’examiner les pratiques électorales du comté lors des élections générales dans le cadre d’un accord avec le Conseil électoral de l’État. Il a documenté « processus bâclés » et « désorganisation systémique » mais n’a trouvé aucune preuve d’illégalité ou de fraude.

Les élections du comté de Fulton ont été surveillées de près depuis lors, et le conseil électoral de l’État a voté l’année dernière ne pas prendre le contrôle des élections départementales après un évaluation des performances a découvert que le comté avait a montré une amélioration marquée.

L’équipe de surveillance de cette année comprend Carter Jones, l’observateur indépendant qui a supervisé les élections de 2020 dans le comté, ainsi que Germany et Matt Mashburn, un ancien membre du conseil électoral de l’État. Le Carter Center, basé à Atlanta, qui a surveillé les élections dans le monde entier, prévoit également d’apporter une aide importante avant, pendant et après l’élection, notamment en surveillant les bureaux de vote et en participant aux séances de formation des agents électoraux et aux tests d’équipements.

La majorité républicaine du conseil électoral de l’État, ainsi que les républicains du conseil électoral et de la commission du comté de Fulton, se sont tous opposés à la proposition adoptée par le comté la semaine dernière. Ils ont fait valoir que l’équipe de surveillance est composée de personnes, comme Germany et Jones, qui ont été trop étroitement impliquées dans l’élection de 2020, que le comté de Fulton a, selon eux, gravement bâclée.

En juillet, le comité électoral du comté de Fulton a examiné deux propositions de surveillance et a voté à trois voix contre deux pour accepter celle proposée par l’Allemagne et pour rejeter l’autre proposition. Les deux démocrates et le président du comité de l’époque ont exprimé leur inquiétude quant au fait qu’il n’était pas tout à fait clair qui était à l’origine de la proposition rejetée ou quelles étaient leurs qualifications.

Lors des réunions d’août, la majorité conservatrice du conseil électoral de l’État a clairement indiqué qu’elle n’aimait pas la proposition approuvée par le conseil électoral de Fulton. Plus tard dans le mois, le conseil électoral du comté de Fulton s’est réuni et a réaffirmé son vote en faveur de l’équipe de surveillance proposée par l’Allemagne, les commissaires ayant voté pour approuver le contrat quelques jours plus tard.

Lors des discussions qui ont précédé ces votes, les membres républicains de chaque commission ont émis des objections, affirmant que le comté ne devait pas aller de l’avant avec une proposition que le conseil électoral de l’État n’avait pas approuvée. Mais les démocrates ont fait valoir que le conseil d’État n’avait pas fourni de proposition écrite et que l’équipe de surveillance devait se mettre au travail à l’approche des élections.