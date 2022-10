Les élections danoises pourraient ouvrir la voie à un gouvernement centriste

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

L’élection de mardi au Danemark devrait changer son paysage politique, de nouveaux partis espérant entrer au parlement et d’autres voyant leur soutien diminuer. Un ancien Premier ministre qui a quitté son parti pour en créer un nouveau cette année pourrait devenir un faiseur de rois, ses votes étant nécessaires pour former un nouveau gouvernement.

Ni le centre-gauche ni le centre-droit ne sont susceptibles de conquérir une majorité, qui est de 90 sièges dans le Folketing de 179 sièges. Cela pourrait laisser l’ancien Premier ministre Lars Løkke Rasmussen dans le rôle central alors qu’il cherche à combler le centre.

Lors de l’annonce des élections en octobre – sept mois avant la fin de son mandat de quatre ans – la Première ministre Mette Frederiksen a déclaré qu’elle souhaitait « un gouvernement élargi avec des partis des deux côtés du centre politique ». Elle a souligné que le Danemark – comme le reste de l’Europe – traversait des moments difficiles et que les législateurs devaient se serrer les coudes.

L’annonce est intervenue lorsqu’un allié de son gouvernement social-démocrate minoritaire à parti unique a menacé de renverser Frederiksen par un vote de confiance. Les sociaux-libéraux de centre-gauche ont critiqué la gestion par son gouvernement de la décision de 2020 d’éliminer toute la population de visons captifs du Danemark au plus fort de la pandémie de coronavirus pour protéger les humains d’une mutation du virus.

L’abattage a conduit à une vive controverse et à la démission d’un ministre. La législation nécessaire a été mise en place plus d’un mois après le début de l’abattage, et une commission nommée par le Parlement a finalement critiqué le gouvernement, affirmant que Frederiksen avait été “grossièrement trompeur”.

Frederiksen a déclaré qu’elle ne savait pas que la décision d’abattage était illégale, mais le Parti social-libéral a maintenu son ultimatum : tenir une nouvelle élection ou faire face à un vote de confiance.

Plus de 4 millions d’électeurs de la petite nation du nord de l’Union européenne peuvent choisir parmi 14 partis mardi. Les thèmes nationaux ont dominé la campagne, allant des réductions d’impôts et de la nécessité d’embaucher plus d’infirmières au soutien financier des Danois au milieu de l’inflation et de la flambée des prix de l’énergie en raison de la guerre de la Russie en Ukraine.

La question du vison s’est estompée une fois la campagne lancée. Également absente du débat, l’immigration, autrefois une question politique clé au Danemark, sur laquelle les principaux partis politiques sont désormais largement d’accord, a déclaré Kasper Møller Hansen, professeur de sciences politiques à l’Université de Copenhague. Au cours des dernières décennies, le Danemark a adopté certaines des lois sur l’immigration les plus strictes de l’UE.

Au moins trois politiciens sont en lice pour devenir Premier ministre. Il s’agit notamment de Frederiksen, qui a dirigé le Danemark à travers la pandémie de COVID-19 et s’est associé à l’opposition pour augmenter les dépenses de défense danoises à la suite de l’invasion russe de l’Ukraine, et les deux législateurs de l’opposition de centre-droit – Jakob Ellemann-Jensen, le chef libéral , et Søren Pape Poulsen, qui dirige les conservateurs.

Un ancien chef libéral, Løkke Rasmussen, a perdu face à Frederiksen en 2019 et a créé son nouveau parti centriste en juin. Selon les sondages, ses modérés pourraient obtenir jusqu’à 10 % des voix. Il a laissé entendre qu’il pourrait voir une coalition au pouvoir avec les sociaux-démocrates et pourrait également être considéré comme un candidat au poste de Premier ministre.

La dernière fois que le Danemark a été gouverné par une coalition centriste, c’était en 1978, lorsque les sociaux-démocrates se sont associés aux libéraux. Cela a duré huit mois.

Le bloc de centre-droit comprend des partis populistes anti-immigration.

Parmi eux, les démocrates danois, créés en juin par l’ex-ministre de l’Immigration intransigeante Inger Støjberg. En 2021, Støjberg a été condamné par la Cour de mise en accusation, rarement utilisée, pour avoir ordonné en 2016 de séparer les couples demandeurs d’asile si l’un des partenaires était mineur.

Elle a purgé sa peine de 60 jours et peut maintenant se présenter à nouveau. Les sondeurs disent que son parti pourrait obtenir environ 7% de soutien. Cela pourrait menacer le parti populaire danois, populiste et anti-immigration, autrefois puissant, qui s’est effondré ces derniers mois en raison de conflits internes et oscille autour du seuil de 2% nécessaire pour entrer au parlement. En 2015, le parti a obtenu 21,1 % des voix.

Le Parti populaire danois, qui a joué un rôle clé lorsque le Danemark a renforcé ses lois sur l’immigration, a vu des membres dirigeants partir pour rejoindre le parti de Støjberg ou simplement quitter la politique. Son parti est similaire à un autre – le petit parti nationaliste et anti-immigration de la Nouvelle Droite – qui est déjà au parlement. Ils ont appelé à un large gouvernement de centre-droit.

Les sociaux-libéraux, qui ont donné l’ultimatum à Frederiksen, pourraient subir une perte de soutien, principalement parce que les électeurs ne font pas confiance au parti. Sa chef, Sofie Carsten Nielsen, a déclaré que le parti soutiendrait, après tout, Frederiksen au poste de Premier ministre – une déclaration qu’elle a eu du mal à expliquer.

Møller Hansen estime qu’une fois les élections terminées, les pourparlers pour former un nouveau gouvernement danois prendront du temps.

“Je crois que nous verrons à nouveau un gouvernement minoritaire au Danemark, qui chercherait le soutien de la gauche sur les questions climatiques et de la droite en matière d’immigration”, a-t-il déclaré.