Les élections danoises pourraient ouvrir la voie à un gouvernement central .

COPENHAGUE, Danemark (AP) – Des bureaux de vote à travers le Danemark ont ​​ouvert mardi lors d’une élection nationale qui devrait changer le paysage politique de la nation scandinave, avec de nouveaux partis espérant entrer au parlement et d’autres voyant leur soutien diminuer.

Ni le centre-gauche ni le centre-droit ne devraient obtenir la majorité, qui est de 90 sièges sur les 179 sièges de la législature du Folketing. Cela pourrait laisser un ancien Premier ministre qui a quitté son parti pour en créer un nouveau cette année, dans une position de faiseur de rois, ses votes étant nécessaires pour former un nouveau gouvernement.

Plus de 4 millions d’électeurs danois peuvent choisir parmi 14 partis. Les thèmes nationaux ont dominé la campagne, allant des réductions d’impôts et de la nécessité d’embaucher plus d’infirmières au soutien financier des Danois au milieu de l’inflation et de la flambée des prix de l’énergie en raison de la guerre de la Russie en Ukraine.

Au moins trois politiciens sont en lice pour devenir Premier ministre. Il s’agit notamment du Premier ministre Mette Frederiksen, qui a dirigé le Danemark à travers la pandémie de COVID-19 et s’est associée à l’opposition pour augmenter les dépenses de défense danoises à la suite de l’invasion russe de l’Ukraine, et deux législateurs de l’opposition de centre-droit – Jakob Ellemann-Jensen, le chef libéral, et Søren Pape Poulsen, qui dirige les conservateurs.

Au centre-droit, deux nouveaux partis qui veulent limiter l’immigration, font une offre pour entrer au parlement et pourraient expulser un troisième groupe similaire qui a joué un rôle clé dans les gouvernements précédents en faisant pression pour des règles de migration plus strictes sans faire partie d’une coalition gouvernementale.

Frederiksen dirige un gouvernement social-démocrate minoritaire à parti unique depuis 2019, date à laquelle elle a évincé Løkke Rasmussen.

