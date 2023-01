Les élections clés qui auront lieu en 2023

Il pourrait être tentant de se concentrer sur l’élection présidentielle de 2024 maintenant que les mi-mandats sont dans le rétroviseur, mais ne dormez pas sur 2023 : les courses clés pour le gouverneur, le maire et d’autres postes seront décidées.

Leurs résultats seront étroitement surveillés pour savoir si les démocrates ou les républicains ont un élan avant les élections présidentielles et les courses au Congrès de l’année prochaine – et pour ce qu’ils signalent sur l’influence de l’ancien président Donald J. Trump.

La Virginie et le New Jersey ont des élections législatives remarquables, et dans le Wisconsin, une course à la Cour suprême de l’État déterminera l’équilibre des pouvoirs dans un corps dont la majorité conservatrice se range régulièrement du côté des républicains. Voici ce qu’il faut regarder :

Gouverneur du Kentucky

Sur les trois courses des gouverneurs cette année, seul le Kentucky présente un démocrate sortant cherchant à être réélu dans un État que M. Trump a remporté en 2020. La course semble également la plus intrigante.

Le gouverneur Andy Beshear a gagné par moins de 6000 voix en 2019, évinçant Matt Bevin, le républicain sortant soutenu par Trump dans l’État rouge cerise qui abrite le sénateur Mitch McConnell, le chef du GOP au Sénat.