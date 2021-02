Les élections au Kosovo tracent la voie de la réforme et de la stabilité régionale

L’élection du 14 février au Kosovo, la sixième pour le pays en 14 ans, a décroché le parti d’opposition Vetevendosje (autodétermination) à la première place avec 48% des voix, lui donnant à nouveau l’occasion et le défi de mettre sur pied une coalition gouvernementale avec au moins 61 députés dans les 120 sièges du Parlement du pays. Le taux de participation était d’environ 47 pour cent. L’étoile du parti s’est levée; il s’agit de la deuxième élection avec Vetevendosje revendiquant le pourcentage de voix le plus élevé et le parti a dirigé un gouvernement de coalition de courte durée au Kosovo après les élections d’octobre 2019.

Alors que la poussière retombe

Lors de ces élections, le parti Vetevendosje, orienté vers la réforme, de gauche de centre et fortement nationaliste, a dépassé largement le Parti démocratique de centre-droit du Kosovo (PDK), qui a obtenu 17%. Pas tout à fait sans tête, le PDK est actuellement dirigé par l’ancien ministre des Affaires étrangères Enver Hoxhaj, après que ses deux hauts responsables, l’ancien président Hashim Thaci et son proche collaborateur Kadri Veseli, ont démissionné pour faire face à des accusations de crimes de guerre à La Haye.

Le parti au pouvoir conservateur du Kosovo jusqu’à ces élections, la Ligue démocratique du Kosovo (LDK), n’a recueilli que 13% des voix – la pire performance jamais enregistrée pour le parti historique fondé à l’origine par la figure paternelle du Kosovo Ibrahim Rugova en 1989 – et son président Isa Mustafa a rapidement annoncé sa démission.

Le dirigeant dynamique de Vetevendosje et ancien Premier ministre Albin Kurti, largement considéré comme un challenger controversé de l’establishment politique, a déclaré dans un discours de victoire: «Cette grande victoire est l’occasion de lancer les changements que nous voulons. Il a semblé signaler qu’il n’avait aucune intention de former un cabinet de coalition avec ses adversaires perdants. Il a ajouté: «Nous attendrons le décompte de tous les votes et nous allons certainement avoir un nouveau gouvernement sans inclure ceux qui devraient se réformer dans l’opposition.»

Un tourbillon judiciaire a déclenché ces élections anticipées

Les élections anticipées au Kosovo ont été déclenchées en décembre 2020, lorsque la Cour constitutionnelle du pays a jugé que le gouvernement de coalition fragile dirigé par le LDK (alors Premier ministre Avdullah Hoti) était illégitime, en particulier parce qu’il avait été élu avec l’aide d’un vote exprimé. par un député condamné au pénal au cours des trois dernières années et était donc constitutionnellement invalide. Le vote du député Etem Arifi était l’un des 61 députés nécessaires pour installer le gouvernement dirigé par la LDK de Hoti, qui a été élu par le nombre minimum absolu au parlement de 120 sièges.

La plainte devant le tribunal a été déposée par le parti d’opposition de l’époque, Vetevendosje, qui a justement accusé le vote d’Arifi d’être inconstitutionnel parce qu’il avait été condamné à une peine de prison d’un an et trois mois pour fraude. Ironiquement, Kurti lui-même a été interdit de se présenter en tant que député en raison du même verdict de la Cour constitutionnelle qui vient de renverser le gouvernement de Hoti. Kurti et son ancien ministre de la Justice de Vetevendosje, Albulena Haxhiu, ont été condamnés à des peines de prison avec sursis en janvier 2018 pour avoir déclenché des gaz lacrymogènes au parlement.

Le travail commence

Les négociations de coalition pour la formation d’un gouvernement dirigé par Vetevendosje devraient durer quelque temps, et Kurti a spécifiquement exclu un nouveau gouvernement avec l’un des principaux partis; après dimanche, Kurti pourrait bien avoir le nombre de députés dont son parti a besoin pour former un gouvernement viable. Les principaux candidats à une nouvelle coalition seraient la minorité serbe du Kosovo, qui dispose de 10 sièges au parlement, tandis que 10 autres sièges appartiennent à d’autres petites minorités. Une combinaison de ces groupes serait problématique pour certains, mais réalisable.

Le dialogue avec la Serbie se poursuivra, peut-être sans enthousiasme

Kurti a été cité dans plusieurs entretiens avec les médias comme disant que la formation d’une équipe de négociation pour le dialogue avec la Serbie ne serait pas une priorité pour son gouvernement, mais la pression étrangère pour aller de l’avant se fait déjà sentir.

Exposant quelques-unes de ses nouvelles idées, il a déclaré à l’AFP: «Le dialogue entre la Serbie et le Kosovo doit changer nos pays pour le mieux. Il a ajouté: «Nous devons discuter avec la Serbie de manière honnête, ouverte, sérieuse et avec les gens en tant que bénéficiaires finaux.» Kurti a en outre expliqué que les pourparlers ne devraient pas être centrés sur la manière de «compenser» la Serbie pour la perte de son ancienne province. «Vous en prenez autant que vous le pouvez tout en promettant une fin qui n’arrivera pas», a-t-il dit, accusant Belgrade de «tactiques de salami».

Washington réagit

Le porte-parole du département d’État, Ned Price, a déclaré lors de la conférence de presse régulière du 16 février: «Les États-Unis soutiennent fermement le dialogue facilité par l’UE entre le Kosovo et la Serbie en vue d’un accord de normalisation global, qui devrait être axé sur la reconnaissance mutuelle. Tout en félicitant le nouveau gouvernement pour les élections pacifiques, Price a déclaré: «Nous encouragerons le nouveau gouvernement une fois formé à donner la priorité à ces négociations.

Dans le même ordre d’idées, le président américain Joe Biden a déclaré que le Kosovo occupait une «place spéciale» pour sa famille en raison du temps que son défunt fils Beau a passé dans ce pays déchiré par la guerre sur un projet visant à y renforcer l’état de droit. Le commentaire de Biden a été fait dans une lettre qu’il avait envoyée au président par intérim du Kosovo, Vjosa Osmani, à l’occasion du jour de l’indépendance du Kosovo. Osmani a rendu public le contenu de la lettre Biden le 16 février.

L’approche directe et honnête de l’administration Biden est radicalement différente de celle observée sous l’ancien président Donald Trump, qui avait déchaîné l’un de ses agents politiques les plus implacables en tant qu ‘«envoyé spécial» pour le dialogue Kosovo-Serbie. L’ambassadeur Richard Grenell, également ambassadeur des États-Unis en Allemagne pendant la majeure partie de son mandat d’envoyé spécial, a conclu deux accords en grande partie non réalisés sur la libéralisation des transports entre les deux pays ainsi qu’une cérémonie de signature à la Maison Blanche d’un accord bilatéral conçu à la hâte pour continuer à travailler sur normalisation économique avec le soutien financier américain.

Cette cérémonie de septembre 2020 comprenait également une disposition selon laquelle le Kosovo et Israël se reconnaissent et mettent en œuvre des plans vaguement définis pour que la Serbie et le Kosovo déplacent ou ouvrent des ambassades à Jérusalem. Le président turc Recep Tayyip Erdogan aurait été irrité par l’annonce du Kosovo concernant la reconnaissance diplomatique d’Israël et a discrètement émis des menaces non spécifiées avant même les élections de dimanche.