Les élections au Guatemala offrent peu d’opportunités de changement

Les élections de dimanche au Guatemala se déroulent pendant une période de recul démocratique – et en fait, d’autoritarisme croissant – dans ce pays d’Amérique centrale. Avec des candidats de premier plan interdits de se présenter, la liberté de la presse sérieusement attaquée et de nombreuses institutions du pays cooptées pour défendre l’establishment politique, la démocratie guatémaltèque, telle qu’elle est, est en équilibre sur le fil du rasoir.

Le président actuel, Alejandro Giammattei, est limité à un mandat, mais le système qui lui a permis de perdurer, en partie à cause du rôle actif que lui et ses prédécesseurs ont joué en l’armant à leur propre avantage. Le Guatemala a souffert de la violence, de la pauvreté et de la corruption pendant des décennies ; aujourd’hui, l’establishment militaire, économique et politique, ou « pacto de corruptos », s’est emparé de l’État, érodant les institutions démocratiques et l’État de droit dans le pays le plus peuplé d’Amérique centrale.

Les élections de dimanche ne couvrent pas seulement la présidence – les Guatémaltèques éliront également le vice-président et les 160 membres de la législature monocamérale, ainsi que les maires et les gouvernements municipaux des 340 pays du Guatemala. municipalités, et 20 membres du Parlement centraméricain.

Le gouvernement guatémaltèque a les contours d’un régime hybride dans la mesure où il organise des élections, mais elles ne peuvent être considérées comme libres ou justes. Bien que ses mécanismes semblent démocratiques, la pratique sous-jacente – la façon dont les puissants ont utilisé ces mécanismes et institutions – tend vers l’autocratie.

La Cour constitutionnelle du Guatemala a interdit aux candidats anti-establishment populaires comme l’homme d’affaires Carlos Pineda, la dirigeante indigène Thelma Cabrera et l’homme d’affaires et descendant politique Roberto Arzú de se présenter aux élections de cette année ; Cabrera et Arzú se sont tous deux présentés aux élections de 2019, mais aucun n’a reçu suffisamment de voix pour passer à un second tour. Le candidat Edmond Mulet était également menacé d’exclusion potentielle de la course, mais il est actuellement l’un des trois favoris, avec Zury Ríos et Sandra Torres.

Les trois principaux candidats ont des liens avec les gouvernements précédents ; Ríos était un membre de longue date du Congrès et est la fille du général Efraín Ríos Montt, qui a pris le pouvoir lors d’un coup d’État en 1982 et en 2013 a été reconnu coupable d’avoir ordonné des actes de génocide pour réprimer la dissidence interne, bien que cette condamnation ait ensuite été annulée. Torres est une ancienne première dame qui fait sa troisième candidature à la présidence. en 2015 et 2019, elle a terminé deuxième. Mulet est un ancien membre du Congrès et diplomate de centre droit dont la proéminence surprenante lors des élections de cette année a été aidée par le retrait de Pineda du scrutin, selon Reuters.

Torres et Mulet ont tous deux mis en place des politiques visant à aider les pauvres du Guatemala, tandis que Ríos a promis une répression de la criminalité similaire à celle observée au Salvador voisin sous le président autoritaire Nayib Bukele.

La démocratie guatémaltèque repose sur des fondations fragiles

Comme de nombreux pays postcoloniaux d’Amérique latine, le Guatemala n’a jamais eu de voie claire et facile vers un système véritablement démocratique doté d’institutions fortes et indépendantes.

Les États-Unis ont interrompu la transition initiale du Guatemala vers la démocratie dans les années 1950 ; la CIA a institué un plan, appelé Opération PBFORTUNE, pour renverser le président de gauche élu du Guatemala, Jacobo Arbenz. Le projet de réforme agraire d’Arbenz menaçait United Fruit Company, une entreprise fruitière basée aux États-Unis qui avait manipulé les gouvernements d’Amérique centrale pour servir ses intérêts pendant des années. Pendant la guerre froide des années 1950, le gouvernement américain était également préoccupé par les relations amicales d’Arbenz avec les pays du bloc communiste, bien que la proximité de ces relations, en particulier avec les pays du bloc soviétique, ait probablement été exagérée pour soutenir l’intervention.

Cette ingérence a probablement semé les graines de décennies d’instabilité et de guerre civile qui n’ont été atténuées que par un processus de paix dans les années 1990 et des réformes au début des années 2000.

En particulier, la mise en place en 2007 de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, ou CICIG, visait à éradiquer les organisations criminelles et la corruption au sein du gouvernement pour renforcer l’état de droit.

Sous la CICIG, les procureurs guatémaltèques ont été chargés d’enquêter sur les crimes au plus haut niveau, allant même jusqu’à porter des accusations de corruption contre un ancien président et vice-président, entre autres. Il a connu un énorme succès, fournissant un modèle à d’autres pays d’Amérique latine où des problèmes similaires – capture d’État, crime organisé et corruption – ont pu prospérer en toute impunité.

Ce mandat a expiré en 2019 sous l’ancien président Jimmy Morales, qui a fait face à ses propres accusations de corruption et a poussé le pays plus loin dans l’autocratie.

Schémas antidémocratiques troublants et captation de l’État, où les gouvernements répondent de manière significative aux exigences des intérêts privés, continué sous le très impopulaire Giammattei. Juan Luis Font, journaliste et analyste politique guatémaltèque qui a quitté le pays en 2022, a déclaré à Vox que « Giammatei a dirigé cette capture au profit de la corruption et l’élite économique l’accepte docilement ».

Giammattei et la procureure générale María Consuelo Porras, qui a été sanctionnée par les États-Unis pour « corruption importante », ont toutes deux été accusées de corruption ; en 2021, le bureau du procureur général a ouvert une enquête sur les allégations selon lesquelles Giammattei aurait reçu un pot-de-vin d’un homme d’affaires russe en échange d’un quai dans l’un des principaux ports du Guatemala, a rapporté Reuters à l’époque. Juan Francisco Sandoval, l’ancien chef du bureau du procureur spécial contre l’impunité du Guatemala, a soulevé publiquement les allégations, mais a ensuite été rapidement rejeté par Porras.

En plus de graves préoccupations concernant la corruption officielle, la transparence et la responsabilité du gouvernement et les violations des droits civils, le Guatemala souffre de crimes violents graves. La traite des êtres humains, la contrebande de drogue et d’armes et la violence des gangs liée au trafic de drogue contribuent toutes aux niveaux élevés de criminalité au Guatemala selon l’indice mondial de la criminalité organisée.

Les opposants au gouvernement et déterminés à dénoncer ses méfaits ont été contraints de fuir ou risquent la prison, comme dans le cas de José Rubén Zamora, fondateur du journal guatémaltèque El Periódico.

Le système judiciaire, cependant, est redevable aux puissantes élites guatémaltèques, ce qui le rend plus réactif à leurs besoins – comme s’attaquer à des adversaires.

En outre, selon l’indice mondial du crime organisé, « le crime organisé continue de pénétrer le système politique du pays, notamment via des liens entre les cartels de la drogue et les membres du Congrès, l’armée et les forces de l’ordre », selon un rapport de 2021.

« Les médias et les journalistes indépendants subissent actuellement une attaque permanente contre notre travail, la liberté d’expression et le droit de la population à être informée », a déclaré Marielos Monzon, journaliste guatémaltèque, à Vox.

« Nous constatons une utilisation malveillante du droit pénal par la justice et le ministère public pour persécuter les journalistes et chroniqueurs. Et aussi des attaques des réseaux sociaux avec diffamation et calomnie. Ils veulent faire taire et censurer les journalistes en les poursuivant et en les emprisonnant. Entre 2022 et 2023 seulement, 22 journalistes ont dû s’exiler pour protéger leur liberté.

Quels sont les choix des Guatémaltèques dans un système aussi défectueux ?

Sans médias indépendants et institutions solides, les élections de cette année n’offrent pas grand-chose pour un Guatemala plus résilient et démocratique – ni plus sûr et plus prospère – compte tenu du choix des candidats. Pas moins de 13 % des électeurs guatémaltèques en ont tellement marre de la politique de leur pays qu’ils envisagent de voter « nul ».

Dimanche après-midi, Torres et Mulet semblent être les premiers, bien que Ríos ne puisse pas encore être écarté.

Ríos, la fille de l’ancien dictateur Ríos Montt, a fait campagne sur une plate-forme anti-corruption, mais Juan Luis Font, journaliste et analyste politique guatémaltèque qui a quitté le pays en 2022, a déclaré à Vox qu’elle « représentait[s] la continuité la plus précise du système. Ríos a également adopté la tactique d’homme fort de Bukele pour lutter contre le crime organisé, qualifiant son système d’emprisonnement de milliers de personnes pour affiliation présumée à des gangs de « modèle ».

Mulet et Torres ont tous deux dénoncé ce qu’ils ont qualifié d’irrégularités de vote. « Il y a des rapports inquiétants selon lesquels le parti au pouvoir utilise la coercition de l’argent et du pouvoir », a déclaré Mulet cet après-midi alors qu’il votait, selon TeleSUR. « Ces élections sont des opportunités clés pour mettre un terme à la corruption. »

Mulet a également fait campagne contre la corruption ; cependant, il s’est prononcé contre la CICIG pendant sa campagne malgré son soutien passé à la commission. « CICIG plus jamais au Guatemala » il a tweeté en mai. « Nous n’allons pas faire revivre quelque chose qui appartient au passé », a-t-il ajouté dans une vidéo d’accompagnement, dans laquelle il a également déclaré que la corruption « détruisait le Guatemala » et que son parti serait « déterminé dans ce combat ».

Le parti politique de Mulet, Cabal, « est moins un bloc et plus une alliance de convenance », selon un rapport d’InSight Crime, et comprend des politiciens et des partis accusés de corruption généralisée et importante. Mulet a laissé entendre qu’il évincerait Porras s’il remportait la présidence – une étape cruciale dans la lutte contre la corruption, et semble être moins pris dans le réseau général de corruption du système politique guatémaltèque que ceux actuellement au pouvoir.

Le parti de Torres, Unidad Nacional de la Esperanza ou UNE, est profondément ancré au congrès où, bien qu’il soit un pouvoir important, il échangerait des faveurs telles que des emplois gouvernementaux et des contrats contre des votes. Cette tactique rend le parti – et Torres à sa tête – plus vulnérable à la corruption. De plus, l’UNE est profondément ancrée dans le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et les élites du pays ; si Torres remporte le vote de dimanche ou un second tour potentiel, ces faits ne sont pas de bon augure pour un changement majeur dans la politique guatémaltèque.

Si aucun candidat ne remporte 50% des voix lors des élections de dimanche, les deux premiers s’affronteront lors du second tour le 20 août.