Les élections au Brésil entrent dans le second tour alors que Bolsonaro anéantit l’espoir de victoire rapide de Lula

L’élection brésilienne est entrée dans son second tour avec l’ancien président Luiz Inacio Lula da Silva en tête des sondages, et le sortant Jair Bolsonaro un deuxième plus proche que prévu.

99,9% des votes électroniques ont été comptabilisés, dont Lula a recueilli 48,4% des voix contre 43,2% pour Bolsonaro.

Un autre tour de scrutin aura lieu le 30 octobre.

Le deuxième tour de la campagne présidentielle brésilienne a débuté lundi après que le président de droite Jair Bolsonaro ait dépassé les sondages et privé l’ancien président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva d’une victoire pure et simple au premier tour de scrutin.

La performance inattendue de Bolsonaro dimanche a anéanti les espoirs d’une résolution rapide des élections profondément polarisées dans la quatrième plus grande démocratie du monde.

Avec 99,9% de votes électroniques comptabilisés, Lula avait recueilli 48,4% des suffrages contre 43,2% pour Bolsonaro. Comme aucun des deux n’a obtenu la majorité des voix, la course se termine par un second tour le 30 octobre.

La course s’est avérée plus serrée que la plupart des sondages ne le suggéraient, revitalisant la campagne de Bolsonaro après avoir insisté sur le fait que les sondages ne pouvaient pas faire confiance. S’il réussit un retour, cela romprait avec une vague de victoires pour les gauchistes de la région ces dernières années, notamment au Mexique, en Colombie, en Argentine et au Chili.

Ajoutant aux tensions au Brésil, Bolsonaro a lancé des attaques sans fondement contre l’intégrité du système de vote électronique brésilien et a suggéré qu’il ne pourrait pas céder s’il perdait. Dimanche soir, il a semblé confiant que la victoire était à portée de main et a évité les critiques du système de vote.

“Je prévois de faire les bonnes alliances politiques pour gagner cette élection”, a-t-il déclaré aux journalistes, soulignant les avancées significatives réalisées par son parti au Congrès lors des élections générales.

Les alliés de droite de Bolsonaro ont remporté 19 des 27 sièges au Sénat, et les premiers retours ont suggéré une solide performance pour sa base à la chambre basse.

La solide performance de Bolsonaro et de ses alliés, qui a ajouté à la pression exercée sur Lula pour qu’il vire au centre, a conduit les banquiers et les analystes à s’attendre à un coup de pouce pour les marchés financiers brésiliens lundi après le résultat surprenant de dimanche.

Lula a donné une tournure optimiste au résultat, affirmant qu’il attendait avec impatience un autre mois de campagne électorale et la possibilité de débattre de Bolsonaro en tête-à-tête.

Au sein de sa campagne, cependant, il y avait une frustration évidente qu’il n’ait pas atteint la faible majorité prévue dans certains sondages, ainsi que de faibles résultats dans les courses d’État en dehors du bastion traditionnel du nord-est de son parti.

“Il y a eu un net mouvement de votes dans le sud-est, au-delà de ce que les sondages et même la campagne ont réussi à détecter”, a déclaré une source de campagne sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité du sujet.

Le soutien aux lointains troisième et quatrième places était également en deçà des sondages récents, ce qui suggère que certains de leurs partisans pourraient s’être tournés vers Bolsonaro au moment de voter.

La sénatrice centriste Simone Tebet, qui a obtenu 4% des voix, et l’ancien législateur de centre-gauche Ciro Gomes, qui a obtenu 3%, ont tous deux déclaré dimanche soir qu’ils annonceraient des décisions concernant les approbations dans les prochains jours.

Avec l’élan en faveur de Bolsonaro, Lula pourrait avoir besoin de toute l’aide possible.

“Il est clair que le bolsonarismo a été sous-estimé”, a déclaré le sénateur Humberto Costa, un compatriote du Parti des travailleurs de Lula.