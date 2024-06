Les élections anticipées en France avant les Jeux olympiques sont « extrêmement troublantes » – Maire de Paris — RT World News

Anne Hidalgo se dit « abasourdie » par la décision du président Macron d’organiser un vote juste avant les Jeux

La décision d’organiser des élections législatives anticipées quelques semaines avant le début des Jeux Olympiques de Paris est « extrêmement troublant » a déclaré lundi la maire de la ville, Anne Hidalgo.

L’annonce faite dimanche soir par le président français Emmanuel Macron l’a laissée sous le choc, a-t-elle déclaré aux journalistes lors d’une visite dans une école parisienne.

« Comme beaucoup de gens, j’ai été stupéfait d’entendre le président décider de dissoudre l’Assemblée nationale », » a déclaré Hidalgo.

Dans le même temps, la maire a déclaré qu’elle comprenait la nécessité pour Macron d’appeler à voter après le résultat désastreux prévu pour son parti aux élections au Parlement européen. Alors que Macron « Je ne pouvais pas continuer » comme si de rien n’était, appelant à un « dissolution [of the National Assembly] juste avant les Jeux, c’est vraiment quelque chose d’extrêmement troublant », dit Hidalgo.

Le maire a néanmoins tenté de minimiser l’impact potentiel sur les Jeux, insistant sur le fait que les élections ne les perturberaient pas étant donné que les préparatifs de l’événement étaient déjà en grande partie terminés. « Il ne reste plus qu’à accueillir le monde entier et nous le ferons avec la joie que nous avons d’accueillir ces Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris », dit-elle.















Une position similaire a été adoptée par le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, qui s’est dit convaincu que le scrutin imminent était « un processus démocratique qui ne perturbera pas » les jeux. « La France a l’habitude de faire des élections et elle va en faire encore une fois » » a déclaré le chef du CIO.

La France devrait se rendre aux urnes pour élire une nouvelle Assemblée nationale le 30 juin, avec un second tour prévu pour le 7 juillet. Macron a choisi de dissoudre l’Assemblée législative du pays après les mauvais résultats de sa coalition « Besoin d’Europe » lors des élections au Parlement européen. organisé pendant le week-end. Le bloc ne devrait remporter qu’environ 15 % des voix, soit moins de la moitié de ce que devrait obtenir le parti de droite du Rassemblement national associé à Marine Le Pen.