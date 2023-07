Les élections anticipées en Espagne pourraient mettre l’extrême droite au pouvoir pour la première fois depuis Franco

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les élections générales espagnoles de dimanche pourraient faire du pays le dernier membre de l’Union européenne basculer vers la droite populiste, un changement qui représenterait un bouleversement majeur après cinq ans sous un gouvernement de gauche.

Le Premier ministre Pedro Sánchez a déclenché des élections anticipées après que son Parti socialiste ouvrier espagnol et son petit partenaire de coalition d’extrême gauche, Unidas Podemos (« Unis nous pouvons »), ont été battus lors des élections locales et régionales.

Le Parti populaire de centre-droit est sorti des élections du 28 mai avec le plus de voix. Les sondages pour les élections générales ont toujours placé le PP en première place – mais ont probablement besoin du soutien du parti d’extrême droite Vox pour former un gouvernement.

Une telle coalition renverrait une force d’extrême droite au gouvernement espagnol pour la première fois depuis la transition du pays vers la démocratie après la mort en 1975 du général Francisco Franco, le dictateur qui a gouverné l’Espagne pendant près de 40 ans.

Le Parti populaire et Vox ont convenu de gouverner ensemble dans quelque 140 villes et villages depuis mai, ainsi que d’ajouter deux régions supplémentaires à celle où ils cogouvernaient déjà. Le sénateur Alberto Núñez Feijóo, leader du PP, n’a pas exclu un partenariat au niveau national.

Dirigé par l’ancien membre du PP Santiago Abascal, 47 ans, Vox s’oppose au droit à l’avortement, nie le changement climatique et rejette la nécessité pour le gouvernement de lutter contre la violence sexiste. Les sondages électoraux indiquent que le parti pourrait terminer troisième ce week-end, une démonstration qui placerait Abascal dans le rôle d’un faiseur de rois.

Nagore Calvo Mendizabal, maître de conférences en politique et société espagnoles et européennes au King’s College de Londres, a déclaré que la probabilité que Vox entre au gouvernement encadre les élections législatives de dimanche « en termes d’avenir de la démocratie en Espagne comme étant ce qui est en jeu ».

Le manifeste de Vox est pratiquement un « copier-coller des principes du régime franquiste », a déclaré Calvo. Il promet, par exemple, un retour à un gouvernement hautement centralisé en supprimant les 17 régions qui ont vu le jour après la mort de Franco.

Au-delà de l’Espagne, un gouvernement PP-Vox signifierait qu’un autre membre de l’UE s’est résolument déplacé vers la droite, une tendance observée récemment en Suède, en Finlande et en Italie. Des pays comme l’Allemagne et la France sont préoccupés par ce qu’un tel changement pourrait laisser présager pour les politiques d’immigration et de climat de l’UE, a déclaré Calvo.

L’Espagne a pris la présidence tournante de l’UE le 1er juillet. Sánchez avait espéré utiliser le mandat de six mois pour montrer les avancées de son gouvernement avant les élections nationales initialement prévues en décembre.

Les préoccupations des électeurs concernant l’immigration et le coût de la vie, ainsi que la frustration face à l’ingérence perçue de l’UE dans les affaires nationales, ont souvent été citées pour expliquer l’augmentation du soutien de la droite dans d’autres pays.

En Espagne, cependant, la question dominante est « l’honorabilité » du politicien socialiste qui occupe le poste de Premier ministre depuis juin 2018, selon María José Canel Crespo, professeur de communication politique à l’Université Complutense de Madrid.

Pendant la majeure partie de l’année écoulée, le PP a mené une campagne médiatique et parlementaire percutante sur la nécessité de vaincre ce qu’il appelle le « sanchismo », dépeignant le Premier ministre comme un menteur pour ses revirements sur des questions majeures.

Sánchez a déclaré qu’il ne formerait jamais de gouvernement avec Podemos, le jugeant trop radical, mais il l’a fait en 2019. Sánchez a également déclaré qu’il ne pardonnerait pas neuf séparatistes qui ont été reconnus coupables de sédition après avoir poussé à la sécession de la région de Catalogne – mais il l’a fait.

Le PP affirme que son gouvernement minoritaire trahit l’Espagne en s’alignant sur les extrémistes des partis régionaux basques et catalans qui veulent finalement l’indépendance.

Mais la plus grande bévue de la coalition socialiste-Podemos est survenue dans ce qui était censé avoir été l’un de ses textes législatifs progressistes emblématiques. Une loi sur le consentement sexuel adoptée en octobre a permis par inadvertance à plus de 1 000 délinquants sexuels condamnés de voir leur peine réduite et plus de 100 ont obtenu une libération anticipée.

Sánchez s’est excusé et la loi a été modifiée pour combler le vide juridique, mais l’épisode a fourni un matériel inestimable aux partis de droite et aux médias de droite.

Sánchez « a facilité qu’il soit perçu comme un menteur », a déclaré Canel, ajoutant qu’il n’a pas aidé sa cause lorsqu’il a expliqué dans une interview télévisée que « sanchismo » représentait le mal, le mensonge et la manipulation.

Le Premier ministre de 51 ans a également joué de manière désastreuse lors du seul débat préélectoral télévisé avec Feijóo du PP, 61 ans. Les analyses des sondages montrent un sentiment anti-Sánchez et la peur de l’entrée de Vox au gouvernement a conduit quelque 700 000 électeurs socialistes à passer au PP. , selon Canel.

« Le vote ne portera pas sur la corruption ou l’économie. Ce sera motivé par un rejet de Sánchez », a-t-elle déclaré.

Sánchez a pris ses fonctions pour la première fois en juin 2018 après avoir remporté un vote de censure qui a mis fin à huit ans de mandat du PP au gouvernement à la suite d’un important scandale de corruption. Il a dirigé un gouvernement intérimaire jusqu’à ce qu’après deux élections en novembre 2019, il conclue un accord avec Podemos.

En quelques mois, l’Espagne a été l’un des pays les plus durement touchés par la pandémie de COVID-19 en termes de décès et d’impact économique, mettant à rude épreuve la force du gouvernement de coalition de gauche. L’invasion de l’Ukraine par la Russie et ses répercussions financières l’ont à nouveau mise à l’épreuve.

Mais à l’approche des élections de mai, Sánchez pouvait se vanter d’une économie en croissance, d’une baisse du chômage et de l’inflation, d’une augmentation des retraites et du salaire minimum et de la mise en place d’un revenu vital minimum. Le gouvernement a également négocié un accord avec l’UE qui lui a permis de réduire considérablement les coûts de l’énergie à la consommation, poussés par la guerre de la Russie en Ukraine.

Les diverses mesures ont aidé des millions de personnes mais ne se sont apparemment pas traduites par la fidélité des électeurs. Calvo, du King’s College de Londres, pense que les tactiques nationalistes de droite ont mis Sánchez sur la défensive, tandis que les politiques progressistes louables de sa coalition de gauche ont fait paraître le gouvernement déconnecté.

Un facteur qui pourrait bouleverser les prédictions des sondages est Sumar, un nouveau mouvement de 15 petits partis de gauche, dont Podemos, dirigé par la très populaire ministre espagnole du Travail, Yolanda Díaz. S’il bat Vox pour la troisième place dimanche, Sumar pourrait fournir aux socialistes un soutien pour former un autre gouvernement de coalition.

Les élections ayant lieu au plus fort de l’été, des millions de citoyens sont susceptibles de passer leurs vacances loin de leurs bureaux de vote habituels. Mais les demandes de vote par correspondance ont grimpé en flèche et les responsables ont estimé un taux de participation aux élections de 70 %.