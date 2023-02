Les élections à l’Assemblée d’Irlande du Nord seront à nouveau repoussées

Les élections à l’Assemblée d’Irlande du Nord doivent à nouveau être reportées, avec un nouveau délai du 18 janvier de l’année prochaine pour le retour du parti unioniste démocrate au partage du pouvoir, a annoncé le gouvernement. La décision de retarder la formation d’un exécutif signifie que Stormont pourrait légalement être en suspens jusqu’au 11 avril 2024, 12 semaines après que le gouvernement sera obligé de déclencher des élections en vertu de la loi proposée. Le secrétaire d’Irlande du Nord, Chris Heaton-Harris, a annoncé une législation spéciale au parlement permettant le report “pour laisser le temps et l’espace aux partis NI de travailler ensemble pour revenir au gouvernement”. Il dit dans un communiqué: “Après avoir parlé à des représentants politiques, des entreprises et des communautés d’Irlande du Nord, j’ai conclu qu’une autre élection en ce moment n’est pas la meilleure ligne de conduite pour faciliter la restauration de l’exécutif.” Il a déclaré qu’il était décevant pour les électeurs que Stormont soit en suspens depuis février dernier, mais que la reprise du partage du pouvoir restait son objectif. Un député d’Irlande du Nord a déclaré que c’était la bonne décision, car cela “dissociait” le processus Stormont du différend sur le protocole d’Irlande du Nord, qui avait déclenché le boycott du gouvernement décentralisé par le DUP. Cela signifierait également un récit différent si le DUP rejetait tout accord potentiel entre le Royaume-Uni et l’UE. Un autre, Stephen Farry, le député de North Down, a déclaré : « Toute élection anticipée à l’assemblée dans le contexte actuel n’a aucun sens, surtout avec la progression des pourparlers entre le Royaume-Uni et l’UE. Mais il a dit que le gouvernement ne pouvait pas permettre la dérive. “L’Irlande du Nord ne peut pas se permettre un vide politique et le gouvernement doit sérieusement envisager une réforme des institutions politiques pour empêcher tout parti d’opposer son veto à leur fonctionnement et de refuser à l’Irlande du Nord un gouvernement.” Le partage du pouvoir est suspendu depuis près d’un an, mais le dernier retard ne signifiera pas le retour du pouvoir direct. Au lieu de cela, la fonction publique dirigera l’administration avec des budgets fixés à Westminster. Mais cela soulèvera aussi des questions sur la visite très attendue du président américain, Joe Biden, et de son envoyé spécial, Joe Kennedy III, qui n’a pas encore mis les pieds en Irlande du Nord depuis sa nomination le 19 décembre. Le chef du Parti social-démocrate et travailliste (SDLP), Colum Eastwood, a salué le projet de loi, mais a exhorté le gouvernement à ne pas “retirer le pied de la pédale ou à ne pas reculer sur la pression nécessaire pour réformer et restaurer l’assemblée” étant donné la nécessité de s’attaquer aux listes d’attente des hôpitaux. , la rémunération des travailleurs et les coûts énergétiques. ignorer la promotion de la newsletter Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine

Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur les organisations caritatives, les publicités en ligne et le contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre Politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer.

après la promotion de la newsletter

Beaucoup pensent que le DUP s’opposera à un nouvel accord sur le protocole largement attendu dans les semaines à venir car il est peu probable qu’il remplisse les sept conditions que le parti a fixées pour mettre fin à son boycott de l’assemblée de Stormont.

Le DUP peut-il être amené du froid pour mettre fin à la ligne du protocole d’Irlande du Nord ? En savoir plus

En vertu de la législation en vigueur, Heaton-Harris était obligé de déclencher des élections d’ici la fin de la première semaine de mars s’il devait respecter le délai légal de la mi-avril pour former un exécutif.

“Je suppose que le DUP ne reviendra pas à Stormont quel que soit l’accord de protocole car ils trouveront quelque chose à opposer, mais qu’ils reviendront à long terme car il n’y a pas d’autre spectacle en ville”, a déclaré un député d’Irlande du Nord.

Le projet de loi sur l’Irlande du Nord (formation exécutive) a été présenté au parlement jeudi et sera débattu plus tard en février.

Heaton-Harris a organisé une table ronde avec les partis politiques de Belfast “pour les exhorter à rétablir l’exécutif dès que possible” et les informer des pourparlers sur le protocole.