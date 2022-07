Les électeurs voient une mauvaise économie, même s’ils vont bien

Les économistes étudient depuis longtemps le rôle du sentiment des consommateurs, qui peut être influencé par des récits médiatiques et des indicateurs non représentatifs de l’économie au sens large, comme certains prix d’épicerie ou des pénuries de produits particuliers. Au moins en théorie, le pessimisme économique peut devenir auto-réalisateur, car les consommateurs réduisent leurs dépenses, entraînant des licenciements et, finalement, une récession.

Christina Simmons a grandi dans la pauvreté et a travaillé dur pour donner une vie meilleure à son fils de 7 ans. Elle a gravi les échelons de l’assureur maladie où elle travaille près de Jacksonville, en Floride, et a plus que doublé son salaire au cours des dernières années. Pourtant, elle a l’impression de prendre du retard.

“J’ai travaillé d’arrache-pied pour arriver là où j’en suis afin de pouvoir prendre des vacances avec mon fils”, a-t-elle déclaré. «Nous partions pour le week-end et obtenions une chambre d’hôtel dans un autre État, et allions faire une randonnée et voir une cascade et commander une pizza dans une chambre d’hôtel et tout ça. Et je ne peux plus faire ça.