Les électeurs voient Harris d’un œil plus favorable alors qu’elle s’installe à la tête du ticket démocrate : sondage AP-NORC

WASHINGTON — Jusqu’à récemment, Lillian Dunsmuir, de Bullhead City, en Arizona, « ne pensait pas vraiment à » Kamala Harris et n’avait aucune opinion sur la vice-présidente. Mais maintenant, elle aime ce qu’elle voit.

« Elle est drôle. Je pense qu’elle est très intelligente. Elle sait bien parler », a déclaré Dunsmuir, un agent immobilier de 58 ans. « Je me sentirais en sécurité avec elle parce que je pense qu’elle peut se débrouiller avec les dirigeants étrangers. Je l’aime parce qu’elle est en faveur du droit à l’avortement, et moi aussi. »

Les électeurs voient Harris légèrement plus favorablement qu’en juillet, juste après que le président Joe Biden ait abandonné la course, selon un nouveau sondage réalisé par Centre de recherche sur les affaires publiques de l’Associated Press-NORCLe candidat démocrate à la présidence est désormais perçu de manière plus positive que négative. Les cotes de popularité de l’ancien président Donald Trump sont restées stables, bien que le sondage ait été réalisé avant l’élection présidentielle. tentative d’assassinat apparente du candidat républicain sur son parcours de golf en Floride, dimanche.

Selon l’enquête, environ la moitié des électeurs ont une opinion plutôt positive ou très positive de Harris, et 44 % ont une opinion plutôt négative ou très négative. petit changement depuis fin juilletjuste après que Biden se soit retiré de la course, lorsque les opinions sur Harris étaient légèrement plus défavorables que favorables. Six électeurs sur dix, quant à eux, ont une opinion plutôt défavorable ou très défavorable de Trump, tandis qu’environ 4 sur 10 ont une opinion plutôt favorable ou très favorable de lui.

Les changements d’opinion sur des personnalités nationales comme Biden, Trump ou Harris ont été rares au cours des dernières années. La cote de popularité de Trump n’a pas bougé au cours de l’été, malgré une condamnation pour crimeun appel rapproché avec un assassin potentiel en Pennsylvanieet un nouvel adversaire dans la course à la présidentielle.

Mais Trump a déjà remporté les élections avec des taux de popularité tout aussi faibles. Il a remporté les élections de 2016 malgré une impopularité générale et a failli gagner celles de 2020 dans des conditions similaires.

L’enquête a également révélé qu’une part relativement faible d’électeurs – environ un tiers – estiment que l’expression « changerait le pays pour le mieux » décrit extrêmement ou très bien Trump ou Harris, ce qui suggère que les électeurs restent quelque peu pessimistes quant à leurs options dans la course.

« Tout le monde parle de notre polarisation. Je ne pense pas que les élections résoudront ce problème », a déclaré Sean Luebbers, professeur d’histoire de 55 ans dans un lycée d’Upland, en Californie, qui soutient Harris. « Je ne pense pas que Harris résoudra ce problème. Je pense qu’une grande partie des dégâts a déjà été faite, donc je n’ai pas bon espoir que les élections résolvent ce problème. Pour l’instant, on pourrait appeler cela un tri. Nous ne pouvons pas empirer les choses. »

D’autres signes montrent que l’arrivée de Harris dans le pays continue de se dérouler dans de bonnes conditions. Les électeurs sont plus susceptibles de dire que Harris ferait un bon président et que l’ancien président républicain ne ferait pas un bon président. Environ la moitié des électeurs estiment que Harris ferait un bon président, tandis que 36 % des électeurs pensent la même chose de Trump. Et les électeurs pensent que Harris a plus de chances de remporter l’élection de novembre, même si une part importante d’entre eux estiment que les candidats ont autant de chances de gagner ou n’ont pas d’opinion à ce sujet.

Autre constat prometteur pour Harris : les électeurs indépendants la voient un peu plus favorablement que Trump, même si une part non négligeable d’entre eux voient les deux candidats d’un mauvais œil. Parmi les indépendants, 3 sur 10 disent ne pas en savoir assez pour dire si Harris ferait un bon président, tandis qu’un sur 10 dit la même chose de Trump, ce qui suggère que la vice-présidente a plus de marge de progression que son rival sur ce point.

Les opinions sur Trump concernant divers attributs sont généralement plus formées que celles sur Harris. Environ 6 électeurs sur 10 estiment que l’expression « je dirai n’importe quoi pour gagner l’élection » décrit Trump « extrêmement » ou « très » bien. Environ 4 électeurs sur 10 estiment que cette expression décrit au moins très bien Harris.

Les électeurs sont plus susceptibles de dire que « changerait le pays pour le mieux » décrit très bien Harris. Ils sont également plus susceptibles de voir Harris plutôt que Trump comme quelqu’un qui se battrait pour des gens comme eux.

Malgré les tentatives de Trump de présenter Harris comme une alternative faible, les électeurs sont également susceptibles de penser que Trump et Harris sont suffisamment forts pour être président.

« Je pense que c’était là son plus gros problème : c’était un leader fort et ils n’aimaient pas ça », a déclaré à propos de Trump Pat Brumfield, une administratrice retraitée de 71 ans de Glenwood, en Virginie-Occidentale. Cette force, a-t-elle ajouté, pourrait profiter au pays aujourd’hui.

« Je pense que nous en avons besoin », a déclaré Brumfield, qui se décrit comme une démocrate de longue date, mais a déclaré qu’elle était désillusionnée par le parti et qu’elle ne voterait pas pour Harris. « Après presque quatre ans où Biden n’a pratiquement pas bougé, je pense que cela a jeté un œil au beurre noir sur toute la nation. »

Quel que soit leur camp politique, les électeurs républicains et démocrates ont des sentiments plus forts envers leur adversaire qu’envers le candidat de leur propre parti. Par exemple, les électeurs démocrates étaient plus susceptibles de dire que Trump ne changerait pas le pays pour le mieux ou ne se battrait pas pour des gens comme eux que Harris ne ferait ces choses.

Les républicains sont un peu plus divisés sur Trump que les démocrates sur Harris sur certains points. Environ un tiers des électeurs républicains déclarent que « je dirai n’importe quoi pour gagner l’élection » décrit très bien ou extrêmement bien Trump, alors que seulement 15 % des électeurs démocrates disent la même chose de Harris.

Les électeurs démocrates, quant à eux, ont désormais une opinion plus positive de Harris que celle de Trump chez les républicains. Environ 9 électeurs démocrates sur 10 ont une opinion plutôt ou très favorable de leur candidate, tandis que 8 électeurs républicains sur 10 ont la même opinion de Trump.

« Je pense qu’elle comprend vraiment, et je pense qu’elle comprend à quel point la garde d’enfants est coûteuse, à quel point il est impossible pour les nouveaux acquéreurs d’une maison d’acheter quoi que ce soit », a déclaré Chanda Harcourt, une écrivaine de 54 ans d’Albuquerque, au Nouveau-Mexique, qui soutient Harris. « Elle a vraiment une bonne maîtrise de la situation. »

___

Cooper a fait son reportage depuis Phoenix.

___

Le sondage a été réalisé du 12 au 16 septembre 2024 auprès de 1 771 électeurs inscrits, à partir d’un échantillon tiré du panel probabiliste AmeriSpeak de NORC, conçu pour être représentatif de la population américaine. La marge d’erreur d’échantillonnage pour les électeurs inscrits est de plus ou moins 3,4 points de pourcentage.