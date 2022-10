Les électeurs veulent voir plus de réglementation cryptographique, selon un sondage de l’industrie

Une majorité d’électeurs veulent voir plus de réglementation des crypto-monnaies, selon un nouveau sondage parrainé par l’industrie, bien qu’ils soient divisés sur le parti qui devrait adopter de tels changements.

Selon l’enquête nationale commandée par le Crypto Council for Innovation, un groupe industriel soutenu par des entreprises dont Coinbase Paradigm, Fidelity Digital Assets et Bloquer , 52 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles souhaitaient davantage de réglementation dans l’espace. Seulement 7 % ont dit qu’ils aimeraient voir moins de réglementation.

Une équipe de sondage bipartite a interrogé les 1 200 électeurs probables en ligne du 8 au 10 octobre, selon CCI.

Les résultats suggèrent que les électeurs soutiendraient une nouvelle action pour créer des garde-fous autour des crypto-monnaies, qui, comme de nombreuses nouvelles technologies, ont connu des difficultés croissantes à naviguer dans des systèmes obsolètes tout en essayant d’introduire un nouveau livre de jeu.

L’enquête a révélé que les problèmes de cryptographie peuvent résonner en particulier avec des groupes démographiques clés, comme les jeunes électeurs et les électeurs noirs et latinos. Trente pour cent des électeurs noirs qui ont répondu au sondage ont déclaré qu’ils seraient plus susceptibles de soutenir un candidat pro-crypto et 38% des électeurs latinos ont déclaré qu’ils soutiendraient un tel candidat.

Mais les électeurs ne savent pas à quel parti ils font confiance pour mettre en place de tels garde-fous, 41% des répondants affirmant que les démocrates sont généralement meilleurs sur la crypto et 42% choisissant les républicains.

-Ylan Mui de CNBC a contribué à ce rapport.

Abonnez-vous à CNBC sur YouTube.

REGARDER: Ether franchit 1 400 $, Apple modifie les règles NFT et les perspectives cryptographiques d’Alexis Ohanian: CNBC Crypto World