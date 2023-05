Les électeurs turcs retournent aux urnes pour décider des visions présidentielles opposées

ANKARA, Turquie (AP) – Les électeurs turcs retournent aux urnes dimanche pour décider si le dirigeant de longue date du pays étend son régime de plus en plus autoritaire à une troisième décennie ou est renversé par un challenger qui a promis de restaurer une société plus démocratique.

Le président Recep Tayyip Erdogan, qui est à la tête de la Turquie depuis 20 ans, est favori pour remporter un nouveau mandat de cinq ans lors du second tour après avoir été à deux doigts d’une victoire pure et simple au premier tour le 14 mai.

Le populiste diviseur qui a fait de son pays un acteur géopolitique a terminé avec quatre points de pourcentage d’avance sur Kemal Kilicdaroglu, candidat d’une alliance à six et chef du principal parti d’opposition de centre-gauche turc. La performance d’Erdogan est intervenue malgré une inflation paralysante et les effets d’un tremblement de terre dévastateur il y a trois mois.

Kilicdaroglu (prononcé KEH-lich-DAHR-OH-loo), un ancien bureaucrate de 74 ans, a décrit le second tour comme un référendum sur l’avenir du pays.

Plus de 64 millions de personnes ont le droit de voter à l’ouverture des bureaux de vote à 8 heures du matin

La Turquie n’a pas de sondages à la sortie des urnes, mais les résultats préliminaires devraient arriver dans les heures suivant la fermeture des bureaux de vote à 17 heures.

La décision finale pourrait avoir des implications bien au-delà d’Ankara car la Turquie se trouve au carrefour de l’Europe et de l’Asie et joue un rôle clé dans l’OTAN.

La Turquie a opposé son veto à l’offre de la Suède de rejoindre l’alliance et a acheté des systèmes de défense antimissile russes, ce qui a incité les États-Unis à évincer la Turquie d’un projet d’avion de chasse dirigé par les États-Unis. Mais le gouvernement d’Erdogan a également aidé à négocier un accord crucial qui a permis les expéditions de céréales ukrainiennes et a évité une crise alimentaire mondiale.

L’élection du 14 mai a enregistré un taux de participation de 87% et une forte participation est attendue à nouveau dimanche, reflétant l’attachement des électeurs aux élections dans un pays où la liberté d’expression et de réunion a été supprimée.

S’il gagne, Erdogan, 69 ans, pourrait rester au pouvoir jusqu’en 2028. Après trois mandats en tant que Premier ministre et deux en tant que président, le fervent musulman qui dirige le Parti conservateur et religieux de la justice et du développement, ou AKP, est déjà le plus ancien dirigeant de Turquie. .

La première moitié du mandat d’Erdogan comprenait des réformes qui ont permis au pays d’entamer des pourparlers pour rejoindre l’Union européenne et une croissance économique qui a sorti de nombreuses personnes de la pauvreté. Mais il a ensuite décidé de supprimer les libertés et les médias et a concentré plus de pouvoir entre ses mains, en particulier après une tentative de coup d’État ratée qui, selon la Turquie, a été orchestrée par le religieux islamiste américain Fethullah Gulen. L’ecclésiastique nie toute implication.

Erdogan a transformé la présidence d’un rôle largement cérémoniel en un bureau puissant grâce à un référendum remporté de justesse en 2017 qui a mis fin au système de gouvernance parlementaire de la Turquie. Il a été le premier président directement élu en 2014 et a remporté les élections de 2018 qui ont inauguré la présidence exécutive.

L’élection du 14 mai a été la première qu’Erdogan n’a pas remportée d’emblée.

Les critiques blâment les politiques économiques non conventionnelles d’Erdogan pour la montée en flèche de l’inflation qui a alimenté une crise du coût de la vie. Beaucoup ont également reproché à son gouvernement la lenteur de la réaction au tremblement de terre qui a tué plus de 50 000 personnes en Turquie.

Pourtant, Erdogan a conservé le soutien des électeurs conservateurs qui lui restent dévoués pour avoir rehaussé le profil de l’islam dans le pays fondé sur des principes laïcs et pour avoir accru l’influence du pays dans la politique mondiale.

Dans le but de séduire les électeurs durement touchés par l’inflation, il a augmenté les salaires et les retraites et subventionné les factures d’électricité et de gaz, tout en mettant en valeur l’industrie de la défense et les projets d’infrastructure de la Turquie. Il a également centré sa campagne de réélection sur une promesse de reconstruire les zones sinistrées, notamment en construisant 319 000 logements dans l’année. Beaucoup le voient comme une source de stabilité.

Kilicdaroglu est un ancien fonctionnaire aux manières douces qui dirige le Parti populaire républicain pro-laïc, ou CHP, depuis 2010. Il a fait campagne sur la promesse d’inverser le recul démocratique d’Erdogan, de restaurer l’économie en revenant à des politiques plus conventionnelles et d’améliorer les liens. avec l’Occident.

Dans un effort effréné pour tendre la main aux électeurs nationalistes lors du second tour, Kilicdaroglu a juré de renvoyer les réfugiés et a exclu toute négociation de paix avec les militants kurdes s’il est élu.

Beaucoup en Turquie considèrent les réfugiés syriens qui ont été sous la protection temporaire de la Turquie après avoir fui la guerre dans la Syrie voisine comme un fardeau pour le pays, et leur rapatriement est devenu un enjeu clé de l’élection.

Plus tôt dans la semaine, Erdogan a reçu l’approbation du candidat à la troisième place, le politicien nationaliste Sinan Ogan, qui a recueilli 5,2 % des voix et n’est plus dans la course. Pendant ce temps, un parti résolument anti-migrant qui avait soutenu la candidature d’Ogan, a annoncé qu’il soutiendrait Kilicdaroglu.

Une défaite de Kilicdaroglu s’ajouterait à une longue liste de défaites électorales pour Erdogan et ferait pression pour qu’il démissionne de son poste de président du parti.

Le parti AKP d’Erdogan et ses alliés ont conservé la majorité des sièges au parlement à la suite d’élections législatives qui se sont également tenues le 14 mai. Les élections législatives ne se répéteront pas dimanche.

Le parti d’Erdogan a également dominé dans la région touchée par le tremblement de terre, remportant 10 des 11 provinces dans une région qui a traditionnellement soutenu le président. Erdogan est arrivé en tête dans la course présidentielle dans huit de ces provinces.

Comme lors des élections précédentes, Erdogan a utilisé les ressources de l’État et son contrôle des médias pour atteindre les électeurs.

À la suite du vote du 14 mai, des observateurs internationaux ont également souligné la criminalisation de la diffusion de fausses informations et de la censure en ligne comme preuve qu’Erdogan avait un « avantage injustifié ». Les observateurs ont également déclaré que les élections montraient la résilience de la démocratie turque.

Erdogan et les médias pro-gouvernementaux ont décrit Kilicdaroglu, qui avait reçu le soutien du parti pro-kurde du pays, comme étant de connivence avec des «terroristes» et soutenant ce qu’ils ont décrit comme des droits LGBTQ «déviants».

Kilicdaroglu « reçoit ses ordres de Qandil », a déclaré Erdogan à plusieurs reprises lors de récents rassemblements électoraux, une référence aux montagnes d’Irak où est basée la direction du Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK, interdit.

« Nous recevons nos ordres de Dieu et du peuple », a-t-il dit.

L’élection se tenait alors que le pays marquait le 100e anniversaire de sa création en tant que république, à la suite de l’effondrement de l’Empire ottoman.

Suzan Fraser et Zeynep Bilginsoy, Associated Press