Les électeurs tunisiens évitent les élections considérées comme un test pour la démocratie

TUNIS, Tunisie (AP) – Les électeurs tunisiens ont massivement évité les élections législatives considérées comme un test important pour leur président et la démocratie troublée de leur pays, selon les chiffres préliminaires de la participation dimanche. Des observateurs indépendants ont signalé des violations éparses.

Le taux de participation n’a été que de 11,3% des 8 millions d’électeurs tunisiens, selon les estimations préliminaires de la commission électorale nationale. C’est à peu près le même niveau de participation que lors du premier tour de scrutin le mois dernier.

De nombreux Tunisiens mécontents sont restés à l’écart et l’influent parti islamiste Ennahdha et d’autres mouvements d’opposition ont boycotté.

Le second tour des élections était surveillé dans le monde arabe. Ils sont considérés comme une étape décisive dans les efforts du président Kais Saied pour consolider le pouvoir, apprivoiser les rivaux islamistes et reconquérir les prêteurs et les investisseurs nécessaires pour sauver l’économie chancelante.

Mais la faible participation jette un doute sur la légitimité du futur parlement et pourrait compliquer les projets de Saied. Les responsables électoraux devraient annoncer les résultats préliminaires officiels mercredi.

Les électeurs choisissaient des législateurs pour remplacer le dernier parlement, dirigé par Ennahdha, que Saied a suspendu en 2021 puis dissous. Il a ensuite fait réécrire la constitution pour donner plus de pouvoir au président et moins à la législature.

Les analystes notent une crise de confiance croissante entre les citoyens et la classe politique depuis que la révolution tunisienne de 2011 a déclenché les soulèvements du printemps arabe dans toute la région et conduit les Tunisiens à créer un nouveau système politique démocratique autrefois considéré comme un modèle.

Il est maintenant considéré comme désintégrant.

Lors des élections du premier tour, 10 candidats ont obtenu des sièges au parlement de 161 sièges sans remporter aucun vote parce qu’ils se sont présentés sans opposition. Aucun candidat ne s’est donné la peine de se présenter dans sept circonscriptions ; les responsables électoraux disent que ces sièges seront pourvus lors d’élections spéciales à une date ultérieure.

Dans un bureau de vote de la banlieue tunisienne de Soukra, les gens se sont précipités pour marquer leurs bulletins de vote et les déposer dans une boîte en plastique.

Plusieurs organisations indépendantes ont signalé des violations lors du vote de dimanche.

Dans un communiqué, les associations Chahed (Témoin) et Mourakiboun (Contrôleurs) ont indiqué que certains chefs de bureaux de vote refusaient de donner à leurs observateurs accès aux données sur les taux de participation ou le nombre d’électeurs dans leurs circonscriptions.

Chahed a également signalé des violations des règles interdisant de faire campagne le jour du scrutin et a déclaré que les autorités utilisaient des véhicules administratifs pour transporter les électeurs vers les bureaux de vote.

La vice-présidente de l’Union nationale des journalistes tunisiens, Amira Mohamed, a déclaré sur la radio Mosaïque que les journalistes étaient interdits d’accès à certains bureaux de vote, contrairement aux règles électorales.

Maher Jedidi, membre de la commission électorale, a rejeté les accusations d’actes répréhensibles, mais a déclaré qu’il pourrait y avoir eu des “cas isolés” de problèmes dans les plus de 4 000 centres de vote. Il a dit que la commission traiterait tous les problèmes qu’elle trouverait.

Pendant ce temps, les critiques du président doutaient que le nouveau parlement soit efficace, quel que soit l’élu.

Le parti d’opposition Work and Achievement, qui faisait partie des groupes qui ont boycotté les élections, a plutôt tenu une réunion dimanche dans ses bureaux de Tunis.

“Kaies Saied, lorsqu’il a rédigé sa constitution et a ignoré le comité qu’il a formé pour rédiger une nouvelle constitution, il voulait que le parlement soit un groupe de personnes dans un lieu fermé qui n’avait aucune influence sur la situation du pays”, a déclaré le chef du parti Abdellatif Meki. a déclaré à l’Associated Press.

« Le prochain parlement n’a aucun contrôle sur le gouvernement. Alors pour les parlementaires qui font des promesses au peuple, quel est le mécanisme par lequel ils tiendront leurs promesses ? Il a demandé.

Saied et ses partisans ont fait valoir que sa refonte de la politique tunisienne était nécessaire pour mettre fin à l’impasse politique considérée comme une aggravation des crises économiques et sociales. Le chômage dépasse 18%, le déficit budgétaire croissant a entraîné des pénuries de produits de base et le Fonds monétaire international a gelé les négociations sur un nouveau prêt tant attendu pour le gouvernement tunisien.

La popularité de Saied a chuté depuis son élection en 2019, comme en témoigne une vidéo partagée en ligne d’une visite impromptue qu’il a faite dans un café à Tunis au cours de la campagne au début du mois.

« Si Dieu le veut, nous vous fournirons tout ce dont vous avez besoin… tant que vous avez de l’espoir », a-t-il déclaré à un groupe de jeunes.

L’un d’eux a rétorqué : « Nous n’avons pas d’espoir.

Mehdi El-Arem à Tunis et Angela Charlton à Paris y ont contribué.

Bouazza Ben Bouazza, The Associated Press