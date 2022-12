Les électeurs travaillistes sont invités à soutenir Lib Dem dans 17 sièges clés lors d’une campagne de vote tactique

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les partisans travaillistes ont été invités à voter pour les libéraux démocrates dans 17 sièges conservateurs clés lors des prochaines élections générales dans le cadre d’une ambitieuse campagne de vote tactique.

Le groupe de réflexion de centre-gauche Compass a également identifié 43 marginaux où les partisans de Lib Dem pourraient envisager de passer au parti de Keir Stamer comme le meilleur moyen d’évincer les conservateurs.

L’organisation a dressé une liste de 62 circonscriptions qualifiées de «tragédies progressistes» parce qu’un candidat conservateur a triomphé – bien que le vote progressiste combiné soit supérieur aux votes pour les partis de droite.

La campagne Win as One encouragera les électeurs de gauche à examiner attentivement qui a les meilleures chances de gagner, ainsi qu’à prioriser ses ressources pour aider les candidats qui soutiennent la représentation proportionnelle (RP).

Neal Lawson, directeur de Compass, a souligné les données des sondages qui montrent que la grande avance des travaillistes est principalement due à la colère anti-gouvernementale – avertissant que Sir Keir pourrait avoir besoin de travailler avec les Lib Dems en cas de parlement suspendu.

“L’un des problèmes avec le fait que les travaillistes réussissent si bien dans les sondages, c’est que les gens pensent:” Je sais ce qu’il faut faire pour vaincre les conservateurs – votez pour les travaillistes “”, a-t-il déclaré. L’indépendant.

“Dans de nombreux endroits, c’est le cas. Mais dans de nombreux endroits en 2019, les gens auraient dû voter pour le candidat libéral démocrate et les aider à gagner plus de sièges, en particulier dans le sud de l’Angleterre.

« Je comprends que certaines personnes veuillent voter coûte que coûte pour leur parti. Mais si cela se traduit par une autre période de règne conservateur, ce n’est peut-être pas la meilleure utilisation de votre vote.

Keir Starmer n’a soutenu aucun accord avec les Lib Dems (Parlement en direct)

Analyse partagée avec L’indépendant suggère que Lib Dem, Green et d’autres électeurs de gauche désireux d’éviter une victoire des conservateurs devraient envisager de soutenir les travaillistes dans des dizaines de sièges au cœur du soi-disant «mur rouge» du parti.

Sur les 43 sièges de la «tragédie progressiste» dans lesquels les travaillistes ont terminé deuxièmes aux dernières élections, 31 se trouvent dans le nord de l’Angleterre, les Midlands et le Pays de Galles.

Mais le parti de Sir Ed Davey semble présenter le plus grand défi dans le « mur bleu » sud des conservateurs. Sur les 17 marginaux cruciaux dans lesquels les Lib Dems ont terminé deuxièmes, 15 se trouvent dans le sud de l’Angleterre et à Londres.

Une enquête YouGov réalisée pour Compass montre que 63% du public pense que la grande avance du Labour dans les sondages concerne principalement la colère contre le gouvernement. Seuls 11% pensent qu’il est basé sur le soutien aux travaillistes.

Le directeur de Compass a déclaré que les travaillistes devraient être prêts à travailler avec les Lib Dems s’il y avait un parlement suspendu ou si Sir Keir n’avait qu’une faible majorité.

La campagne Win as One tient à encourager les candidats qui soutiennent les relations publiques et une réforme électorale plus large après les élections. “Nous voulons changer le gouvernement, mais nous voulons aussi changer le système électoral”, a déclaré M. Lawson.

Le chef libéral démocrate, Sir Ed Davey, a également précédemment nié que des pactes soient prévus (fil de sonorisation)

Il a ajouté : « Nous disons aux électeurs – soutenez le progressiste le mieux placé. Mais en tant que campagne, nous offrirons également des ressources aux candidats s’ils soutiennent la représentation proportionnelle. Si vous ne soutenez pas les relations publiques, nous transférerons des ressources à ceux qui le font.

Le directeur du groupe de réflexion, ancien rédacteur de discours de Gordon Brown, a été encouragé par le fait que les membres travaillistes ont soutenu une motion visant à abandonner le scrutin uninominal à un tour et à adopter les relations publiques lors de la conférence du parti de cette année.

Bien que cela ne lie pas Sir Keir et son équipe, M. Lawson a déclaré que le vent tournait parmi les partisans populaires du Labour.

“La conversion des syndicats et des membres du parti sur le terrain à la RP signifie que nous nous attendons à ce que la majorité des députés travaillistes après les prochaines élections soient partisans de la RP”, a-t-il déclaré.

Des sources travaillistes et libérales ont minimisé l’idée de tout type de pacte électoral avant les élections générales prévues en 2024. Mais les récentes élections partielles ont vu les partis se retirer de manière informelle des sièges cibles des autres dans le but de gérer leurs ressources.

“Venez aux élections générales, ils pourraient échanger des informations sur les sièges cibles et déplacer les ressources en conséquence”, a déclaré M. Lawson. « La question est, est-ce suffisant ? Nous essayons de systématiser le vote tactique.

« Les travaillistes et les libéraux démocrates semblent réticents à être vus travailler ensemble. Ils ont peur que la presse de droite dise que vous êtes de connivence – mais la presse de droite dira que vous êtes de connivence, que vous vous parliez ou non.

Steve Williams, un militant de Compass et conseiller du Parti vert à Surrey, a aidé à diriger un mouvement de vote tactique dans la circonscription du chancelier conservateur Jeremy Hunt lors des dernières élections générales.

Bien que Hunt ait été réélu, la campagne a contribué à la plus forte augmentation du vote Lib Dem de toutes les circonscriptions lors des élections de 2019.

“Ce que nous essayions de faire, c’était de rassembler les gens du côté progressiste de la politique”, a déclaré M. Williams. “Nous avons eu la révélation que cette majorité progressiste, si elle était organisée, pourrait en fait renverser un député conservateur.”