Les électeurs travaillistes ont tendance à penser que Keir Starmer a mal géré la crise à Gaza, révèle un nouveau sondage alors que le chef du parti subit une pression croissante pour soutenir un cessez-le-feu.

Une nouvelle enquête YouGov révèle que 42 % des électeurs travaillistes de 2019 pensent que Sir Keir a mal géré sa réponse au conflit Israël-Hamas.

Seuls 26 pour cent pensent que M. Starmer – qui a refusé de soutenir un cessez-le-feu malgré le soutien d’une révolte de dizaines de députés et de dirigeants décentralisés du parti – a bien géré la situation.

Le maire de Londres Sadiq Khan, le maire du Grand Manchester Andy Burnham et le leader travailliste écossais Anas Sarwar ont tous rompu les rangs pour contester la position de Sir Keir sur Gaza.

Les députés travaillistes ont dit L’indépendant que plus de 100 députés de Sir Keir – la moitié de son parti parlementaire, y compris certains députés de premier plan – souhaitent qu’il appelle à un cessez-le-feu.

Ils ont également averti le leader travailliste que le parti était confronté à une « menace existentielle » dans les sièges comptant un grand nombre d’électeurs musulmans, alors que les conseillers démissionnaient et que les partis locaux adoptaient des motions en faveur d’un cessez-le-feu immédiat.

Le député Rushanara Ali, ministre fantôme du Labour chargé des petites entreprises, a soutenu un « cessez-le-feu humanitaire » vendredi soir. Elle a rejoint Yasmin Qureshi, ministre fantôme de l’égalité, pour défier les dirigeants.

Sir Keir s’est joint à Rishi Sunak pour appeler à une « pause humanitaire » – par opposition à un cessez-le-feu – pour permettre à l’aide d’entrer à Gaza. Mais il a toujours affirmé qu’Israël avait le droit de se défendre après une attaque terroriste du Hamas.

Le leader travailliste a également provoqué la colère de nombreux membres du parti avec des commentaires dans lesquels il semblait soutenir la coupure de l’électricité et de l’eau à Gaza – ce qu’il a clarifié 10 jours plus tard, en insistant : « Je ne disais pas qu’Israël avait le droit de couper l’eau, nourriture, carburant ou médicaments.

Keir Starmer fait face à une pression croissante pour soutenir le cessez-le-feu à Gaza (Archives PA)

Un député travailliste a déclaré que M. Starmer avait pris une « décision catastrophique » de rester « sans condition » aux côtés d’Israël – arguant que cela avait aliéné des millions d’électeurs. “Il s’est mis dans un sérieux pétrin.”

Le député d’arrière-ban a dit L’indépendant: « Il existe une menace existentielle pour de nombreux sièges travaillistes avec un grand nombre d’électeurs musulmans. Je sais qu’il s’agit d’une catastrophe humanitaire, mais les gens comptent sur le nombre et s’inquiètent de leur siège. Il y a des députés de droite et de gauche douce qui sont très inquiets.»

Ils ont ajouté : « Un large groupe est vraiment, vraiment mécontent. Je dirais environ 100 députés [want a ceasefire]. Les chiffres s’éloignent de lui assez rapidement. Je ne vois donc pas comment cette position va perdurer, surtout en cas d’escalade du conflit.»

Le député travailliste Khalid Mahmood, qui a aidé à organiser une réunion entre Sir Keir et des députés musulmans cette semaine, a déclaré : « J’espère certainement que Keir le fera. [back a ceasefire]. Nous avons eu une réunion très productive. Nous avons été entendus, nous sommes désormais en dialogue. C’est positif.

Alors que 49 députés ont exprimé publiquement leur soutien à un cessez-le-feu, beaucoup d’autres seraient mécontents – et quatre ministres du cabinet fantôme seraient sur le point de démissionner alors que les dirigeants se battent pour consolider le soutien à ce poste.

«Je pense qu’il y a plus [than 49 MPs] qui veut ça [ceasefire]», a déclaré M. Mahmood. « Nous devons faire face au fléau du Hamas, mais la seule manière d’y faire face est d’instaurer un cessez-le-feu qui autorise l’arrivée de l’aide. Des civils innocents ne peuvent pas être mis en danger. »

Keir Starmer a visité la mosquée du Centre islamique du sud du Pays de Galles le week-end dernier (Le parti travailliste)

Des sources du parti ont clairement indiqué que le leader travailliste n’était pas sur le point de changer de position vendredi malgré la révolte des maires de Londres et du Grand Manchester et du chef du parti écossais.

M. Burnham a été rejoint par son adjointe Kate Green – qui a siégé sur le banc de Sir Keir jusqu’à sa démission en tant que député en 2021 – et 10 dirigeants des conseils de Manchester pour ajouter aux appels au cessez-le-feu.

Cependant, le groupe a ajouté que « nous reconnaissons qu’Israël a le droit de prendre des mesures ciblées dans le cadre du droit international pour se défendre contre les attaques terroristes et les organisations terroristes et pour sauver les otages ».

Plus de 300 conseillers travaillistes ont désormais signé une lettre ouverte à Sir Keir soutenant les appels à un cessez-le-feu. Et le Parti travailliste de la circonscription de Romford (CLP) a voté à l’unanimité pour une motion soutenant un cessez-le-feu et s’opposant à une invasion terrestre israélienne – le premier CLP à le faire.

« J’aimerais que les dirigeants aillent plus loin et appellent à un cessez-le-feu, et qu’ils soient plus clairs sur leur position sur le siège de Gaza comme étant illégal », a déclaré Omar Salem du Romford CLP, qui a proposé la motion.

L’enquêteur Chris Hopkins de Savanta a averti que « les partis divisés ne gagnent pas les élections », ajoutant : « Cela pourrait empirer, les divisions pourraient s’approfondir au sein du parti travailliste et je m’attendrais à ce que les conservateurs essaient d’en tirer profit. »

L’opinion des électeurs travaillistes sur la gestion de la crise par Sir Keir est similaire à celle du grand public : 42 pour cent des Britanniques estiment qu’il a mal fait, et seulement 18 pour cent disent qu’il a bien fait.

Même si M. Sunak est tout aussi susceptible d’être considéré par les électeurs comme ayant fait un mauvais travail dans la gestion de la crise, à 43 pour cent, ils sont plus susceptibles de dire qu’il a bien fait (27 pour cent) que M. Starmer.