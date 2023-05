Les électeurs thaïlandais pourraient chasser le parti pro-militaire lors d’un vote décisif dimanche

Les acclamations de la foule étaient irrépressibles lors d’un grand rassemblement du parti Pheu Thai à Chiang Mai dans les derniers jours de la campagne électorale générale de la Thaïlande, tout comme les sondages indiquent largement que le candidat du plus grand parti d’opposition au poste de Premier ministre, Paetongtarn Shinawatra, est sur le point de renverser potentiellement le ancien chef de l’armée en exercice.

Ce serait un retour triomphal pour la famille politique la plus célèbre du pays, après que le père en exil de Paetongtarn, Thaksin, ait été évincé du pouvoir lors d’un coup d’État en 2006.

Ses différents partis politiques ont remporté le plus de sièges à toutes les élections thaïlandaises depuis 2001, mais ces victoires ont été soit annulées par l’establishment militaire aligné sur la monarchie, soit les partis ont été dissous.

Mais à l’approche du jour du vote dimanche, cette élection s’annonce comme une bataille unique dans une génération pour renverser le gouvernement pro-militaire thaïlandais et apporter des réformes démocratiques à un pays qui a enduré près d’une décennie de régime militaire, à la suite d’un autre coup d’État. en 2014.

Des partisans du parti Pheu Thai agitent des banderoles et écoutent les discours des candidats à Chiang Mai, avant les élections générales du 14 mai. (Salimah Shivji/CBC)

Un deuxième parti pro-démocratique plus progressiste, Move Forward, monte également en flèche dans les sondages, galvanisant les jeunes électeurs thaïlandais avec des appels à une refonte de la structure politique et de la domination militaire du pays, allant même jusqu’à proposer de repenser le vaste pouvoir de la monarchie thaïlandaise, un sujet autrefois tabou.

Le parti Pheu Thai a été plus évasif dans sa position sur la réduction de la monarchie, préférant se concentrer sur la promotion de la démocratie, mais il attire toujours de grandes foules lors des rassemblements et est un choix très populaire parmi les électeurs ruraux et ouvriers.

« Nous ramènerons ensemble la démocratie », a déclaré Shinawatra, rassemblement électoral après rassemblement électoral.

« Votez pour Pheu Thai dans un glissement de terrain », a-t-elle exhorté la foule lors d’un autre rassemblement, avant que la femme de 36 ans ne donne naissance à un petit garçon le 1er mai et n’interrompe brièvement ses fonctions de campagne.

La candidate au poste de Premier ministre du Pheu Thai, Paetongtarn Shinawatra, 36 ans, fille de l’ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra, fait un geste alors qu’elle assiste à un grand rassemblement avant les prochaines élections à Bangkok vendredi. (Jorge Silva/REUTERS)

Pourquoi un glissement de terrain est important

Lors du rassemblement de mercredi avant le jour des élections à Chiang Mai, le cœur historique du parti Pheu Thai où se trouve sa base rurale, l’enthousiasme pour la dynastie politique Shinawatra était inébranlable.

« J’adore Thaksin », a déclaré Nikom Mahawong, 55 ans, avec un grand sourire, montrant le t-shirt rouge qu’il portait, avec le visage de Paetongtarn Shinawatra dessus.

« Je pense qu’elle sera une bonne dirigeante. Elle amènera la Thaïlande vers un meilleur endroit », a-t-il déclaré.

D’autres partisans souhaitaient également voir Shinawatra prendre le pouvoir.

« J’ai toujours eu confiance dans le parti Pheu Thai », a déclaré Wichapat Siraksa, 43 ans. « Je veux qu’ils fassent avancer la Thaïlande », a-t-elle ajouté. « Je veux que le Pheu Thai gagne par une victoire écrasante. »

Nikom Mahawong, un grand fan de Thaksin Shinawatra, assiste à un rassemblement du parti Pheu Thai à Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande, dans la semaine précédant ce que les observateurs appellent l’élection thaïlandaise la plus cruciale depuis une génération. (Salimah Shivji/CBC)

Des règles électorales complexes dans le pays, mises en œuvre après le coup d’État, signifient que les partis pro-démocratiques auraient besoin d’une victoire écrasante pour surmonter le système qui est biaisé en faveur des candidats pro-militaires.

La junte a nommé 250 sénateurs qui, avec la chambre basse du Parlement, votent pour désigner le premier ministre. On s’attend à ce qu’ils soutiennent massivement les candidats pro-militaires, comme ils l’ont fait lors des dernières élections de 2019, que les groupes de surveillance des votes ont décrites comme « fortement inclinées » au profit de la junte militaire.

REGARDER | Quels sont les enjeux des élections thaïlandaises : Pourquoi la poussée pro-démocratie de la Thaïlande pourrait ne pas suffire à changer de pouvoir Un mouvement pro-démocratie se développe en Thaïlande alors que les électeurs se dirigent vers les urnes, mais les défenseurs de la démocratie craignent qu’il ne suffise pas de transférer le pouvoir de l’establishment militaire conservateur qui s’est emparé du pays pendant près d’une décennie.

Appel à une réforme structurelle

C’est un système qui exaspère les jeunes électeurs qui se rassemblent à un événement Move Forward à Bangkok le 9 mai, pour promouvoir l’égalité du mariage et les droits des homosexuels.

Alors que certains se sont dits préoccupés par le trucage des élections, d’autres étaient plus optimistes quant à la perspective de réformes démocratiques en Thaïlande.

« Le parti Move Forward, c’est un nouveau parti et il nous redonne espoir », a déclaré Supanid Phumithanes, 18 ans, qui votera pour la première fois dimanche.

« Cette fois, je veux voir les vraies personnes qui veulent faire quelque chose de mieux pour la Thaïlande…. Un tout nouveau gouvernement », a-t-elle ajouté.

Son amie, Patita Wattananupong, 19 ans et également électrice pour la première fois, a hoché la tête avec véhémence en signe d’accord, disant qu’il y a quelques années, elle avait peu d’espoir que le changement se produise dans son pays mais que son « espoir est maintenant de plus en plus grand ».

En 2020, après la dissolution d’une incarnation antérieure du parti Move Forward, des manifestations pro-démocratie ont éclaté, des dizaines de milliers de jeunes étant descendus dans la rue pour exiger des changements. Le gouvernement a écrasé le mouvement, répondant par des arrestations massives avant que les manifestations ne s’effondrent alors que la pandémie faisait rage.

Le gouvernement thaïlandais a réprimé les manifestations antigouvernementales dirigées par des jeunes en 2020 avec des arrestations massives, bien que certaines manifestations se soient poursuivies l’année suivante, comme celle-ci à Bangkok le 24 mars 2021. La Cour constitutionnelle a finalement statué que les demandes de réforme du La monarchie thaïlandaise était inconstitutionnelle et a ordonné la fin de tous les mouvements. (Lillian Suwanrumpha/AFP via Getty Images)

Pinda Puropakanonda, 32 ans, a déclaré à CBC News que « la société thaïlandaise est brisée ». Elle a dit que les gens se sont maintenant « réveillés du récit qu’on leur a dit toute leur vie, comment ils devraient respecter la monarchie ».

Le Premier ministre sortant, Prayuth Chan-o-cha, ancien chef de l’armée qui a dirigé le coup d’État militaire de 2014, s’est directement adressé à la vague de soutien à la réforme structurelle lors d’un rassemblement électoral deux jours avant le vote de dimanche.

« Nous ne voulons pas de changement qui bouleverserait le pays », a déclaré Chan-o-cha. « Savez-vous quel genre de dégâts cela causerait ? Nous ne pouvons pas tout changer d’un coup parce que nous ne savons pas ce qu’il y a à côté.

Il y a toujours un soutien pour l’establishment militaire conservateur, en particulier parmi l’ancienne génération.

« J’adore la fête de Prayuth. Ils aiment le roi et aiment la nation », a déclaré Muay Sae-Ue, 77 ans, à CBC News quelques instants après avoir chaleureusement accueilli la candidate conservatrice locale devant son étal d’œufs frais dans la vieille ville de Bangkok.

Elle estime que la jeune génération n’aime pas le roi et que « cela fera tomber notre pays ».

Muay Sae-Ue, 77 ans, tient son stand d’œufs frais à Bangkok depuis qu’elle est enfant. Elle est partisane du Premier ministre sortant et ancien chef de l’armée Prayuth Chan-o-cha, car il aime « le roi et la nation ». (Salimah Shivji/CBC)

‘C’est assez’

Pour le politologue Thitinan Pongsudhirak, « l’essor et l’élan brûlant » de Move Forward changent la donne et ont rendu cette élection plus conséquente que jamais.

Pongsudhirak pense que la guerre pour savoir quel parti peut être le plus populiste est terminée, et que le nouveau champ de bataille politique qui exige de l’attention est une profonde réforme structurelle des institutions thaïlandaises : la mainmise militaire sur le pouvoir, le rôle du pouvoir judiciaire dans le maintien du statu quo et la monarchie dominante. .

« Le processus démocratique en Thaïlande a toujours été tordu, réprimé, renversé. Et maintenant, certaines personnes disent que ça suffit », a déclaré le professeur de politique et de relations internationales à l’Université de Chulalongkorn.

Le politologue Thitinan Pongsudhirak estime que cette élection ne ressemble à aucune autre que la Thaïlande ait connue en raison des partis progressistes qui mettent en avant des questions telles que les réformes du pouvoir de la monarchie. (Salimah Shivji/CBC)

La grande question est de savoir ce qui se passera après le vote : si les partis pro-démocratiques pourront former le gouvernement s’ils gagnent gros, ou si l’establishment militaire agira contre eux.

« Je pense qu’un coup d’État militaire serait le dernier recours », a déclaré Pongsudhirak, car il serait difficile de rationaliser et d’expliquer au reste du monde.

« À moins d’un coup d’État lui-même, nous avons assisté à la dissolution du parti, alors ils pourraient y retourner », a-t-il spéculé. Mais si cela se produit, « vous pouvez parier que le [young supporters] se lèveront et vous les verrez dans les rues », a ajouté Pongsudhirak.

« Si [the military establishment] se penche pour un autre combat… alors nous verrons plus de tension et de confrontation, comme nous l’avons vu au cours des deux dernières décennies.