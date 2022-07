Les électeurs swing brouillent les coalitions politiques républicaines et démocrates traditionnelles

Pour la première fois dans une enquête nationale du New York Times/Siena College, publiée ce mois-ci, les démocrates avaient une plus grande part de soutien parmi les diplômés universitaires blancs que parmi les électeurs non blancs. Et une enquête, menée ce mois-ci pour l’AARP par une équipe de sondage bipartite de Fabrizio Ward et Impact Research, a révélé que dans les districts du champ de bataille du Congrès, les démocrates étaient sous-performants avec les électeurs noirs, hispaniques et asiatiques américains de plus de 50 ans par rapport aux élections précédentes – avec en particulier des signes inquiétants pour les démocrates parmi les deux dernières circonscriptions.

Parmi les électeurs hispaniques et asiatiques américains de plus de 50 ans, les démocrates étaient en avance sur le scrutin générique du Congrès de seulement cinq et trois points de pourcentage, les démocrates faisant nettement mieux avec les diplômés universitaires hispaniques et asiatiques américains qu’avec ceux qui n’avaient pas de diplôme universitaire de quatre ans. , l’enquête a révélé.

Aux élections de mi-mandat de 2018, les démocrates ont remporté 69% des électeurs latinos et 77% des électeurs américains d’origine asiatique, selon les sondages à la sortie des urnes. Ces données ne sont pas une comparaison de pommes à pommes, mais elles suggèrent des changements importants parmi divers groupes d’électeurs que les démocrates espéraient cimenter dans le cadre de leur base.

Thèmes clés des élections de mi-mandat de 2022 jusqu’à présent Carte 1 sur 6 L’état des mi-parcours. Nous sommes maintenant à mi-chemin de la saison primaire de mi-session de cette année, et certaines idées et questions clés ont commencé à émerger. Voici un aperçu de ce que nous avons appris jusqu’à présent :

“Personne ne se met la tête dans le sable et ne reconnaît pas qu’il y a de la douceur avec les électeurs afro-américains et les Latinos et les Américains d’origine asiatique”, a déclaré John Anzalone, le fondateur d’Impact Research et un éminent sondeur démocrate. “Vous devez vous battre pour chaque électeur, et nous avons du travail à faire pour persuader.”

Pendant des années, les démocrates se sont disputés pour savoir s’il fallait donner la priorité à la persuasion des électeurs insaisissables ou essayer d’exciter les circonscriptions de base, comme les électeurs noirs et hispaniques, et les jeunes à tous les niveaux. Mais alors que le premier impératif politique pour les deux partis est de dynamiser et de transformer leurs bases, certains démocrates soutiennent de plus en plus que dans de nombreuses courses cette année, il n’y a pas d’autre choix que de poursuivre les deux voies. La question même de savoir qui est un électeur swing en 2022 est fluide, de larges pans d’Américains canalisant leurs frustrations sur des questions économiques complexes vers le parti au pouvoir.