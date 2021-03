«L’impact final est que vous diminuez globalement la possession d’armes à feu», Cassandra Crifasi, chercheuse (et propriétaire d’arme à feu ) au Johns Hopkins Center for Gun Policy and Research, me l’a dit. «Beaucoup de gens pensent: ‘Eh bien, ça ne vaut probablement pas la peine de parcourir tous ces obstacles pour acheter des armes à feu, alors je ne vais pas en acheter une.’ Et puis vous avez moins d’armes à feu et moins d’exposition. »

Une autre idée, défendue par le sénateur Cory Booker (D-NJ) lors de la campagne présidentielle de 2020, consisterait à exiger une licence pour acheter et posséder une arme à feu. Ce problème ne réduit pas directement le nombre d’armes en circulation, mais peut rendre plus onéreux l’obtention d’une arme, réduisant ainsi la population de propriétaires d’armes à feu, comme l’a dit Cassandra Crifasi, chercheuse au Johns Hopkins Center for Gun Policy and Research Lopez:

