Les électeurs sont divisés sur la question de savoir si Harris ou Trump ferait un meilleur travail sur l’économie, selon un sondage AP-NORC

WASHINGTON — À l’approche des élections de novembre, ni Kamala Harris ni Donald Trump ne disposent d’une avance décisive sur l’opinion publique en matière d’économie, transformant un sujet qui était autrefois une force évidente pour Trump en l’équivalent d’un ballon de match politique.

Environ 4 électeurs inscrits sur 10 estiment que le républicain Trump ferait un meilleur travail de gestion de l’économie, tandis qu’un nombre similaire pense la même chose du vice-président démocrate, selon un nouveau sondage réalisé par Centre de recherche sur les affaires publiques de l’Associated Press-NORCEnviron 1 électeur sur 10 ne fait confiance à aucun des candidats, et une part similaire leur accorde la même confiance.

Ce résultat est un signal d’alarme pour Trump, qui a tenté d’associer Harris au bilan économique du président Joe Biden. Le nouveau sondage suggère que Harris pourrait échapper à une partie du passé du président sur cette question, ce qui porte atteinte à ce qui était auparavant l’un des principaux atouts de Trump.

L’économie a longtemps été un problème faible pour Biden : un autre Sondage AP-NORC réalisé fin juinavant le débat désastreux entre Biden et Trump, a constaté qu’environ 6 Américains sur 10 désapprouvaient sa gestion de l’économie. Plus tôt cette année, les Américains étaient beaucoup plus susceptibles de dire que la présidence de Trump aidé le pays sur le coût de la vie et la création d’emplois, par rapport à celui de Biden.

Le nouveau sondage révèle que l’économie est l’un des problèmes les plus importants pour environ 8 électeurs sur 10 lorsqu’ils se demandent quel candidat soutenir, éclipsant d’autres questions importantes comme les soins de santé et la criminalité.

Les conséquences de pic d’inflation en 2022 La campagne présidentielle de cette année a été marquée par une hausse des prix qui a atteint son plus haut niveau depuis quatre décennies. Les consommateurs sont mécontents de leurs factures d’épicerie. La hausse des taux d’intérêt met à rude épreuve les acheteurs de maisons et de véhicules automobiles. Tout cela semble avoir plus d’importance pour le public que les dépenses. faible taux de chômage de 4,2 % et les gains du marché boursier.

Selon le sondage AP-NORC, seulement un tiers des électeurs estiment que l’état de l’économie nationale est plutôt ou très bon, même s’ils sont plus optimistes quant à leur propre situation, environ 6 électeurs sur 10 déclarant que les finances de leur foyer sont plutôt ou très bonnes. Ces deux chiffres sont restés stables au cours de l’année, malgré la baisse de l’inflation.

Les candidats ont des idées contradictoires sur la meilleure façon de redresser l’économie, ce qui donne aux électeurs un choix difficile qui pourrait indiquer à quel point l’identité partisane influence de plus en plus les opinions sur l’économie et la politique. Mais aucune des deux équipes n’a pleinement expliqué comment ses plans seraient mis en œuvre. Harris insiste sur le fait que ses plans seraient entièrement financés et n’augmenteraient pas le déficit, tandis que l’équipe de Trump suppose – au mépris de la plupart des modèles économiques – que la croissance sera suffisamment élevée pour compenser le coût.

Mark Carlough, 33 ans, qui travaille dans le domaine des dossiers médicaux à Philadelphie, prévoit de voter pour Harris et estime que les taxes sur les importations proposées par Trump porteraient préjudice à la plupart des consommateurs.

« Les tarifs douaniers seraient horribles pour l’économie », a-t-il déclaré.

Richard Tunnell, 32 ans, de Huntsville, au Texas, prévoit de voter pour Trump, comme il l’a fait en 2020. Il n’est pas sûr que le républicain ait un avantage sur Harris sur l’économie, mais il a noté que Trump a été un grand homme d’affaires qui reste l’un des « hommes les plus riches de la planète » même après avoir déposé le bilan à plusieurs reprises.

« Je crois que ce pays a besoin de quelqu’un qui puisse mettre la main à la pâte et y jouer comme dans une partie de Monopoly, et cette personne, c’est Donald Trump », a déclaré Tunnell, un vétéran militaire handicapé.

Chantelle Breaux, 38 ans, mère au foyer à Lafayette, en Louisiane, estime qu’aucun des deux candidats n’a grand-chose à offrir en matière d’économie. Elle n’a pas l’intention d’aller voter, à moins qu’un candidat plus à son goût ne se présente dans la course.

« Kamala veut mettre un pansement là où une opération majeure est nécessaire sur cette économie », a déclaré Breaux. « Trump veut diriger le pays comme s’il s’agissait d’une entreprise, mais ce n’est pas une entreprise qui va aider tout le monde. »

L’ancien président Trump suggère que la croissance proviendrait de réductions d’impôts pour les entreprises et les riches conduisant à davantage d’investissements, tandis qu’un tarif universel pouvant atteindre 20 % orienterait cet investissement vers la construction d’usines américaines.

Harris a fait campagne en faveur d’une augmentation des aides sociales pour la classe moyenne, financées par des impôts plus élevés sur les entreprises et les riches, affirmant que cela contribuerait à contenir les coûts et à favoriser la croissance. Son équipe a averti que les droits de douane de Trump entraîneraient une hausse des prix et aggraveraient les problèmes d’inflation sous-jacente.

L’économie est l’un des nombreux sujets qui façonnent l’opinion publique alors que les campagnes cherchent à mobiliser leurs électeurs. Plus de la moitié des électeurs ont déclaré que les soins de santé étaient une préoccupation majeure, tandis qu’environ la moitié ont déclaré la même chose pour la criminalité, l’immigration, la politique d’avortement et la politique des armes à feu. Seul un tiers environ a déclaré que le changement climatique était l’un des sujets les plus importants pour leur vote, et environ un quart a déclaré la même chose pour la guerre entre Israël et le Hamas.

Trump et Harris sont à égalité dans les sondages sur la question de savoir qui serait le mieux placé pour gérer la criminalité et la guerre à Gaza. Mais les enjeux se divisent rapidement, reflétant les priorités distinctes des républicains et des démocrates.

Trump a un avantage sur Harris, en qui les électeurs ont confiance pour mieux gérer l’immigration. Cette question était également un problème pour Biden : l’immigration illégale et les passages à la frontière avec le Mexique ont été un défi pendant une grande partie de son mandat. Les républicains sont plus susceptibles de se soucier de l’immigration, le sujet sur lequel Trump a clairement l’avantage.

Harris s’en sort mieux que Trump sur les questions qui préoccupent davantage les démocrates, notamment la politique sur les armes à feu, les soins de santé, la politique sur l’avortement et le changement climatique.

Rosamaria Nunez, une retraitée de 68 ans de San Antonio, au Texas, a identifié la violence armée comme le problème le plus important auquel le pays est confronté, affirmant que cela est devenu personnel lorsque son petit-fils l’a appelée l’année dernière pour qu’on vienne la chercher en raison d’une fermeture d’école.

Nunez a déclaré qu’elle prévoyait de voter pour Harris, affirmant : « Tout d’abord, elle possède une arme à feu, elle peut donc comprendre la question de la sécurité. Elle semble être plus en phase avec une vraie personne que Trump. »

Dans l’ensemble, les électeurs estiment que l’élection présidentielle aura un impact important sur l’avenir du pays, sur l’économie et sur l’avenir de la démocratie aux États-Unis, mais ils sont moins susceptibles de penser que l’élection aura un impact sur eux personnellement. Environ 8 électeurs sur 10 estiment que l’élection aura « beaucoup » ou « assez » d’impact sur l’avenir du pays. Environ les trois quarts d’entre eux estiment que l’élection aura un impact similaire sur l’économie du pays et sur l’avenir de la démocratie aux États-Unis.

En revanche, la moitié des électeurs estiment que l’élection aura au moins « un certain » impact sur eux personnellement.

Le sondage a été réalisé du 12 au 16 septembre 2024 auprès de 1 771 électeurs inscrits, à partir d’un échantillon tiré du panel probabiliste AmeriSpeak de NORC, conçu pour être représentatif de la population américaine. La marge d’erreur d’échantillonnage pour les électeurs inscrits est de plus ou moins 3,4 points de pourcentage.