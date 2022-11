Les électeurs s’en tiendront-ils aux perspectives de Biden ou prendront-ils les États-Unis d’une autre manière ? – Section locale de Shaw

WASHINGTON – (AP) – Alors que le contrôle de son parti sur le Congrès est au bord du gouffre, le président Joe Biden a parcouru le pays cet automne pour tenter de transformer le élections de mi-mandat dans un choix entre deux visions pour l’Amérique. Mardi, les électeurs décideront s’ils s’en tiennent à ses perspectives ou emmènent le pays dans une direction différente.

Biden fait face à des défis difficiles lors des élections qui définiront la dynamique pour le reste de son premier mandat. Les présidents ont tendance à voir leur parti subir des revers majeurs au cours de leur deuxième année au pouvoir, et en plus, Biden est aux prises avec une image économique trouble et les limites de sa propre popularité.

Dans le sprint de clôture de la campagne, Biden a tenté de s’appuyer sur un message qui promeut ses réalisations – dont beaucoup prendront des années à se faire vraiment sentir – et met en garde contre les conséquences d’une prise de contrôle du Congrès par le GOP.

Biden a tenté de projeter un optimisme résolu quant à la tenue du Congrès, affirmant vendredi qu’il se sentait “vraiment bien” de conserver les majorités à la Chambre et au Sénat. Les conseillers soutiennent que les électeurs soutiennent toujours largement le programme du président, même s’ils sont en baisse sur la direction générale du pays en raison de l’inflation, des prix de l’essence et de la teneur aigre du discours politique.

Une question clé est de savoir si les électeurs donneront aux démocrates plus de temps pour réaliser les progrès promis – projets d’infrastructure en vue, prix des médicaments promis à la baisse, plans sur le changement climatique qui sont à des années d’être pleinement en place. Ou se tourneront-ils ailleurs à la recherche de solutions plus immédiates à des problèmes économiques prioritaires ?

Cela n’a pas aidé la cause de Biden que Le sénateur de Virginie-Occidentale Joe Manchin a choisi le week-end avant les élections pour émettre une condamnation fulgurante de l’objectif de Biden de finalement freiner l’énergie du charbon. La réprimande de Manchin était un embarras de dernière minute qui risquait de nuire aux campagnes démocrates critiques dans la Pennsylvanie voisine.

Les conseillers de Biden insistent sur le fait que l’environnement politique actuel est très différent de 2010, lorsque les candidats démocrates étaient paralysés par l’impopularité de la loi sur les soins abordables, la loi sur la santé de l’ère Obama, et ont perdu 63 sièges à la Chambre et six sièges au Sénat.

“Que vous soyez en Arizona, au Nevada ou en Pennsylvanie, tous ont des élus démocrates qui communiquent avec leurs électeurs, parlent des choses qu’ils ont faites pour le peuple américain et qui sont construites sur La vision du président Biden et ce qu’il a accompli », a déclaré la chef de cabinet adjointe de la Maison Blanche, Jen O’Malley Dillon, lors d’un forum organisé par Axios la semaine dernière. “Et c’est une différence significative par rapport aux autres saisons de mi-parcours.”

Signe de la façon dont Biden espère que son programme se concrétisera dans le temps, cette loi sur la santé a survécu à des dizaines de tentatives d’abrogation dirigées par le GOP et est désormais largement populaire auprès des électeurs.

Cedric Richmond, l’ancien membre du Congrès de Louisiane et assistant principal de Biden qui est maintenant l’un des principaux conseillers du Comité national démocrate, a déclaré qu’il était important pour Biden dans les derniers jours de la campagne de renforcer ses réalisations auprès des électeurs.

“L’une des choses que je pense les plus importantes est qu’il continue de rappeler aux gens tout ce qu’il fait pour que ce pays continue dans la bonne direction”, a déclaré Richmond. “Nous savons qu’il y a des défis là-bas, mais nous les relevons et nous ne divisons pas le pays.”

Même si Biden dit qu’il essaie de rassembler le pays, il met également en garde contre ce qui se passerait si les républicains prenaient le contrôle de Capitol Hill.

“Si nous perdons la Chambre et le Sénat, ça va être deux années horribles”, a-t-il déclaré vendredi lors d’une collecte de fonds à l’extérieur de Chicago.

Il soutient que les républicains veulent réduire la sécurité sociale et l’assurance-maladie, inverser les efforts des démocrates pour réduire les coûts des médicaments sur ordonnance et imposer une interdiction nationale de l’avortement. “La bonne nouvelle est que j’aurai un stylo de veto”, a déclaré Biden.

Les responsables de la Maison Blanche disent que même si Biden n’a pas été personnellement sur le terrain dans certains des États les plus contestés, il a aidé à y installer les démocrates pour réussir en délivrant un message qui résonne dans tout le pays, peu importe où il fait campagne.

Les conseillers disent que Biden n’a aucune rancune envers les candidats démocrates assiégés en Arizona, au Nevada, au New Hampshire, en Ohio et en Géorgie qui ont essayé de le garder à distance. Après 50 ans de vie publique, disent-ils, Biden reconnaît qu’il est souvent avantageux pour les législateurs de se tailler une identité distincte du chef de leur parti.

Au lieu de cela, Biden s’est avéré pour des courses à la maison discrètes, mais tout aussi compétitives, où les assistants et les candidats saluent la capacité du président à conduire la couverture des nouvelles locales.

Pour Biden, cela signifiait plus de deux douzaines d’événements politiques pour stimuler les candidats démocrates depuis août, ainsi que de nombreux événements apparemment officiels, tels que l’inauguration d’une nouvelle usine de fabrication de technologies ou un discours pour promouvoir des plans de réduction du prix de l’insuline pour les personnes âgées. , qui contrastent avec les républicains.

En fait, la première dame Jill Biden s’est avérée encore plus demandée que Biden à certains endroits. Elle a fait campagne samedi en Arizona avec le sénateur Mark Kelly et plus tôt dans le New Hampshire avec la sénatrice Maggie Hassan, toutes deux dans des courses de réélection serrées.

Au cours de l’été, les démocrates ont profité de l’annulation par la Cour suprême de Roe v. Wade dans l’espoir de motiver les femmes et les principaux partisans du parti. Ces dernières semaines, il a souligné sa condamnation des républicains “méga MAGA” – abréviation du slogan de la campagne Trump de 2016, “Make America Great Again”.

Il a également élargi ses efforts pour mettre en contraste son programme avec celui du GOP afin d’englober ce qu’il considère comme des menaces républicaines à la démocratie. C’était la portée d’un discours Mercredi près du Capitole où il a prévenu que certains membres du Parti républicain incitaient à la violence politique.

Les républicains, dans les derniers jours, se sont concentrés sur les préoccupations économiques des gens.

“Le programme de Biden a fait des ravages dans les familles qui tentent de s’en sortir”, a déclaré vendredi Ronna McDaniel, la présidente du Comité national républicain. . Dans quelques jours, les électeurs enverront un message clair qu’ils en ont assez du programme radical des démocrates.

Certains démocrates, qui cherchent déjà à jeter le blâme avant les élections, ont critiqué le message de Biden, affirmant qu’il aurait dû se concentrer plus attentivement sur le fait de rassurer les Américains sur la flambée des prix.

“J’espère qu’il y a des gens à la Maison Blanche qui regardent”, a déclaré Faiz Shakir, un conseiller du sénateur Bernie Sanders, I-Vt., à MSNBC mercredi quelques heures avant le discours de Biden. “J’espère qu’ils le réécriront et se concentrer sur le coût de la vie.

Les alliés de Biden rejettent l’argument, affirmant que les électeurs se soucient de plus d’un problème. Ils disent que l’avortement et la perspective de candidats refusant les élections aident à ouvrir la porte à certains électeurs favorables au GOP pour aller avec les démocrates.

Richmond, l’ancien conseiller de Biden, a déclaré que le président parlait de l’économie et de ce qu’il faisait pour lutter contre l’inflation. “Si un candidat ne peut pas articuler cela … c’est à lui.”

