Les électeurs s’en souviendront-ils? Cruz Trip teste la durabilité du scandale

WASHINGTON (AP) – La carrière politique de Ted Cruz a déjà comporté de nombreux rebondissements surprises avant qu’une escapade au Mexique cette semaine lui apporte un nouveau niveau de notoriété.

Le sénateur du Texas était autrefois la plus grande menace pour Donald Trump lors de la nomination présidentielle de 2016. Au cours d’une période particulièrement amère de la primaire républicaine de cette année-là, Cruz a qualifié Trump de «lâche» et de «menteur pathologique». Le mois dernier, cependant, Cruz était l’un des alliés les plus fidèles de Trump et un chef de file dans la tentative sans fondement de l’ancien président d’annuler les élections de novembre.

De tels changements visent à maintenir Cruz dans une position forte avec la base du GOP s’il se présente à nouveau à la Maison Blanche en 2024. Mais ils l’ont également transformé en l’une des figures les plus vilaines de Washington, quelqu’un prêt à prendre n’importe quelle position politiquement convenable si il maintient ses ambitions futures en vie.

Cruz est de nouveau attaqué pour s’être rendu à Cancun alors que ses électeurs ont souffert d’une tempête hivernale mortelle qui a laissé des centaines de milliers de personnes sans électricité ni eau courante. Son explication – que ses filles ont poussé pour l’escapade parce qu’elles n’étaient pas scolarisées – a été particulièrement critiquée.

L’optique du voyage n’est guère idéale. Mais la question est de savoir si, trois ans avant de faire face à nouveau aux électeurs, les retombées politiques vont durer.

« Ted Cruz ressent la première controverse post-Trump », a déclaré le stratège républicain basé au New Hampshire Mike Biundo. «Je ne pense pas que quiconque sache exactement ce qui va se passer dans cette nouvelle réalité dans laquelle nous vivons.»

Avant que Trump n’arrive à Washington, des scandales, des mensonges et parfois même des gaffes simples mais majeures ont détruit les carrières politiques.

Bien qu’il ait remporté plus tard un siège au Congrès, l’ancien gouverneur de la Caroline du Sud Mark Sanford restera à jamais dans les mémoires pour avoir fabriqué un trek le long du sentier des Appalaches, tout comme l’ancien représentant de New York Anthony Weiner a été défait par des scandales répétés de sextos et l’ancien gouverneur du Texas Rick Perry ne pouvait pas vivre le moment de l’étape du débat d’oublier le troisième des trois organismes fédéraux qu’il avait promis d’éliminer.

Une fois que Trump était à la Maison Blanche, ses singeries extravagantes ont tellement attiré l’attention que quelque chose qui semblait tout simplement mauvais, comme le départ d’un sénateur en vacances alors que son état souffrait, ne recevrait pas beaucoup d’avis.

Cruz est maintenant en train de déterminer dans quelle mesure le contrôle des dommages est nécessaire dans un paysage politique post-Trump.

Il s’est précipité chez lui jeudi et a déclaré aux journalistes que le voyage était «de toute évidence une erreur». Mais il n’a fait aucune apparition publique vendredi et son bureau n’a pas répondu aux questions sur son emploi du temps ou sur ce qu’il faisait pour aider les Texans à faire face à la tempête. Son bureau a simplement publié une déclaration soutenant la demande d’assistance fédérale du gouverneur Greg Abbott.

Pourtant, Cruz est toujours le leader le plus connu du plus grand État rouge du pays, avec un profil national beaucoup plus élevé qu’Abbott, qui a également été mentionné comme un candidat potentiel à la présidentielle 2024, et le sénateur John Cornyn, qui a été réélu l’année dernière. par une marge plus confortable que Cruz, qui a devancé de peu le démocrate Beto O’Rourke en 2018.

Alice Stewart, stratège du GOP et vétéran de la campagne présidentielle de Cruz, a noté que le sénateur a des années avant de devoir se présenter à la réélection ou à la présidence ou aux deux en 2024. C’est beaucoup de temps pour mettre le voyage de Cancun « dans le rétroviseur. », Même si les opposants politiques de Cruz continueront à le clamer.

« Les gens en sont venus à tolérer beaucoup plus pendant et après l’ère de Trump », a déclaré Stewart, qui a noté que si les médias sociaux intensifient souvent les scandales politiques, ils ont également tendance à raccourcir leur durée de vie.

Rick Tyler a également travaillé pour la campagne 2016 de Cruz, mais a fréquemment critiqué le sénateur pour s’être courbé devant Trump depuis lors. Il a dit que « quand le Texas était en panne et embarrassé, franchement, » le voyage de Cruz à la plage était impardonnable: « Il n’y a aucun moyen que cela soit oublié. »

« Cruz est très battable », a déclaré Tyler à propos des perspectives de réélection du sénateur, surtout s’il tente à nouveau pour la Maison Blanche la même année. «Il doit décider. En faisant l’un ou l’autre, vous risquez de perdre les deux. »

Bien sûr, Cruz a effectivement utilisé le fait d’être l’une des figures les plus détestées de Washington à son avantage dans le passé. Il est venu au Congrès en tant qu’insurgé conservateur qui a exaspéré les deux partis – incitant même son collègue républicain Lindsey Graham de Caroline du Sud à plaisanter une fois sur le fait qu’aucun sénateur ne condamnerait l’un des leurs pour le meurtre de Cruz dans la chambre.

En 2016, Cruz a remporté les caucus de l’Iowa et a prouvé qu’il disposait d’une solide base nationale de soutien, lançant un combat primaire tendu qui durerait des mois. À un moment donné, Trump a attaqué l’apparence de la femme de Cruz et a suggéré sans fondement que son père avait participé à l’assassinat de John F. Kennedy. Cruz s’en est pris à Trump en réponse et a ensuite été hué de la scène lors de la Convention nationale républicaine de cette année-là pour n’avoir pas approuvé le New Yorker.

Mais au cours des quatre années qui ont suivi, Cruz s’est transformé en l’un des plus grands champions de Trump au Congrès.

Parmi les proches de Cruz, on a le sentiment que le sénateur s’est blessé politiquement cette semaine mais qu’il reste bien placé pour une autre candidature à la Maison Blanche s’il choisissait de se présenter à nouveau. Son équipe pense que Cruz est le candidat potentiel le plus populaire pour 2024 non nommé Trump parmi les électeurs primaires républicains probables.

Cruz était une force de collecte de fonds pour ses collègues républicains à la Chambre et au Sénat avant les élections de novembre. Et sa propre collecte de fonds a augmenté au cours des mois qui ont suivi – y compris après s’être opposé à la certification de la victoire du président Joe Biden début janvier. Sa base de donateurs de petits dollars, en particulier, qui était importante au départ, a considérablement augmenté, selon des collaborateurs.

Même au milieu des appels à Cruz à démissionner pour son rôle en aidant à encourager les partisans de Trump qui ont organisé une insurrection meurtrière au Capitole américain, les républicains de San Antonio ont organisé un rassemblement le célébrant comme «courageux».

Cruz prévoit également d’assister à la conférence influente d’action politique conservatrice de la semaine prochaine, où il pourra davantage se faire plaisir avec les militants les plus fervents du GOP, qui ne sont pas susceptibles de tenir Cancun contre lui.

Les alliés de Cruz notent que le deuxième finaliste de la précédente primaire républicaine devient souvent le candidat aux prochaines élections. Mais pour aller de l’avant, il y a un sentiment interne que la force politique de Cruz est directement liée à sa relation avec Trump, dont les sentiments sont difficiles à évaluer.

Regina Thomson, une ancienne loyaliste de Cruz qui a combattu la nomination de Trump à la convention GOP de 2016, s’est depuis réchauffée à Trump. Elle a déclaré que le voyage de Cruz à Cancun ne la dérangeait pas, mais qu’en fin de compte, elle et d’autres militants conservateurs suivraient probablement l’exemple de Trump.

«Si vous demandiez à beaucoup (d’anciens) supporters de base de Cruz aujourd’hui, ils diraient que Trump a fait un si bon travail qu’ils aimeraient qu’il se présente à nouveau», a déclaré Thomson. «Et si Trump ne se présente pas, je pense beaucoup de gens se tourneront vers lui pour voir qui il soutient.

