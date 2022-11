Les électeurs s’attendent à ce que les républicains destituent Biden – sondage

Un Américain sur cinq pense qu’il est “très probable” que le GOP inculpe le président s’il prend le contrôle du Congrès

La plupart des électeurs s’attendent à ce que le président américain Joe Biden fasse l’objet d’une procédure de destitution si les républicains reprennent le contrôle du Congrès lors des élections de mi-mandat de la semaine prochaine, a révélé un nouveau sondage.

Le sondage Rasmussen Reports, qui a été publié jeudi, a montré que 54% des électeurs probables pensent qu’une Chambre des représentants contrôlée par les républicains destituerait Biden. Plus d’un sur cinq, soit 22 %, considère ce résultat comme “très probable.” En comparaison, 32% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles ne pensaient pas qu’une destitution soit probable, dont 12% qui la considèrent comme “Pas du tout probable.” Environ 13% des électeurs sont incertains.

Les conclusions interviennent moins d’une semaine avant les élections de mi-mandat du 8 novembre, au cours desquelles le Parti démocrate de Biden devrait perdre le contrôle de la Chambre et peut-être du Sénat. Les républicains sont beaucoup plus enthousiastes que les démocrates à voter à mi-mandat – par une marge de 38% à 24% – et le GOP a une avance de 51-47 lorsqu’on demande aux électeurs quel candidat du parti ils soutiendront dans leur circonscription au Congrès, selon un Sondage CNN publié mercredi.

Alors que le dernier sondage Rasmussen a montré que les électeurs s’attendent largement à ce que Biden soit destitué, une enquête antérieure du chercheur a montré que la plupart des Américains souhaitent également que le président soit évincé. Un sondage Rasmussen réalisé en septembre a révélé que 52% des électeurs pensent que Biden devrait être destitué, contre 42% qui s’opposent à la destitution.

Même si une Chambre contrôlée par les républicains votait pour destituer Biden, le président ne serait probablement pas contraint de quitter ses fonctions. La Constitution exige au moins une majorité des deux tiers du Sénat pour voter en faveur de la condamnation d’un président à destituer.

Cependant, une procédure de destitution saperait probablement le programme politique de Biden et donnerait aux républicains la possibilité de marquer des points politiques. En cas de victoire à mi-mandat, le GOP pourrait également affirmer qu’il a pour mandat de poursuivre la destitution car, comme l’a montré le sondage Rasmussen, c’est ce que les Américains s’attendaient à obtenir lorsqu’ils votaient pour des candidats républicains.

Le président de l’époque, Donald Trump, a été destitué à deux reprises par la Chambre contrôlée par les démocrates au cours de son mandat. Le Sénat a voté 52 contre 48 pour l’acquitter en 2020. Les procureurs de la Chambre ont perdu dix voix au Sénat de la majorité des deux tiers nécessaire pour condamner Trump en 2021.