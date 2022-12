Les électeurs ruraux «dans les tranchées» sur le climat, se méfient de Biden

NEW YORK (AP) – La sécheresse en Californie signifiait que Raquel Krach, une rizicultrice et étudiante diplômée de la vallée de Sacramento, avait très peu planté. En utilisant les eaux souterraines, elle et son mari ont planté 75 acres cette année pour maintenir leurs marchés. Le reste des 200 acres qu’elle sème généralement est resté vide en raison d’un approvisionnement en eau inadéquat.

La démocrate de 53 ans a déclaré qu’il était clair pour elle que le changement climatique en était responsable. Mais elle dit que cette notion est profondément source de division dans sa communauté.

“Nos liens avec nos voisins sont assez limités car nos points de vue sont si différents. Le changement climatique est normalement un sujet que nous n’abordons même pas parce que nos points de vue sont si différents », a déclaré Krach.

Les impacts du changement climatique ont frappé les communautés à travers le pays, y compris celle de Krach, mais les électeurs des communautés rurales sont les moins susceptibles de penser que Washington est dans leur coin sur la question. Les ruraux américains et les experts suggèrent qu’il y a un décalage entre la façon dont les dirigeants parlent du changement climatique et la façon dont ces communautés le vivent.

AP VoteCast, une vaste enquête auprès de l’électorat de mi-mandat de 2022, montre des différences claires entre les communautés urbaines et rurales dans le sentiment des électeurs sur la gestion du climat par le président Joe Biden et si le changement climatique a un impact sur leurs communautés.

Environ la moitié des électeurs du pays approuvent la gestion de la question par le président, malgré l’adoption de la loi sur la réduction de l’inflation cet été, ce qui signifiait des investissements historiques visant à réduire les émissions qui causent le changement climatique. Alors qu’environ 6 électeurs urbains sur 10 approuvent, le chiffre tombe à environ la moitié pour les banlieusards et à environ 4 sur 10 pour les électeurs ruraux.

La fracture urbaine-rurale existe au sein du Parti républicain, ce qui montre que ces différences ne sont pas uniquement motivées par une division partisane entre des villes plus bleues et des campagnes plus rouges. Alors que 27% des républicains urbains approuvent le leadership de Biden sur le climat, seuls 14% des républicains des petites villes et des campagnes disent la même chose, a montré VoteCast.

Sarah Jaynes, directrice exécutive de la Rural Democracy Initiative, qui fournit des fonds à des groupes qui soutiennent des politiques progressistes dans les zones rurales, a suggéré que la fracture urbaine-rurale globale a beaucoup à voir avec les problèmes de messagerie.

“Les habitants des zones rurales et des petites villes sont moins susceptibles de penser que les démocrates se battent pour des gens comme eux, il y a donc un problème de confiance partisane”, a déclaré Jaynes. “Je pense qu’il y a un problème où les gens ne veulent pas signaler qu’ils soutiennent les démocrates dans les communautés rurales en ce moment.”

VoteCast montre également que malgré les crises climatiques à l’échelle nationale – des ouragans aux incendies de forêt en passant par les sécheresses – les électeurs s’inquiètent de savoir si le changement climatique est dans leur cour. Environ les trois quarts des électeurs urbains sont au moins quelque peu inquiets des effets du changement climatique dans leurs communautés, contre environ 6 banlieusards sur 10 et environ la moitié des électeurs des petites villes et des campagnes.

Cette différence ne s’explique pas nécessairement par un manque de confiance dans le changement climatique au sein des communautés rurales. Un sondage AP-NORC de septembre a montré que des majorités dans tous les types de communautés disent que le changement climatique est en train de se produire.

« Si vous parlez du climat en général, les ruraux peuvent se dire : « eh bien, est-ce que tu te soucies vraiment de moi ? Parlez-vous de moi? », A déclaré Jaynes. « Si vous leur demandez ‘êtes-vous préoccupé par les inondations ? La crise de l’eau vous inquiète ? Êtes-vous préoccupé par les impacts des conditions météorologiques extrêmes ? » Vous allez entendre beaucoup plus de choses positives lorsque vous les rencontrerez là où ils se trouvent.

Dans la communauté de Krach, dit-elle, « tout le monde est très clair sur le fait qu’il n’y a pas d’eau et qu’il y a une sécheresse. Qu’ils attribuent cela au changement climatique est différent.

À l’échelle nationale, les conditions météorologiques extrêmes ont signifié que l’agriculture a subi d’énormes coups. L’expérience de Krach n’est pas unique : la sécheresse en cours en Californie signifie que les comtés de Colusa et de Glenn ont vu leur superficie de riz chuter d’au moins les trois quarts, selon une analyse de l’économiste agricole UC-Davis Aaron Smith. Au Texas, la sécheresse et une vague de chaleur signifient que près de 70 % des cultures de coton sont susceptibles d’être abandonnées. En Géorgie, les agriculteurs ont commencé à cultiver des agrumes, alors que le temps se réchauffe et devient de plus en plus intenable pour la pêche.

Johnathan Hladik, directeur des politiques au Center for Rural Affairs du Nebraska, une organisation axée sur le développement des communautés rurales, y compris la gérance de l’environnement, a déclaré que la nature d’une grande partie du travail effectué par les ruraux rend difficile l’examen à l’échelle mondiale, comme dans l’agriculture.

« Les agriculteurs vivent le changement climatique d’une manière très différente de celle de la plupart des citadins. C’est dans chaque partie de leur travail. C’est presque comme si c’était une bataille au jour le jour. Vous êtes dans les tranchées tous les jours et il est vraiment difficile de prendre du recul et de voir les choses en grand », a-t-il déclaré.

Olivia Staudt, une junior de 20 ans à l’Iowa State University, a grandi dans une exploitation de maïs, de haricots et de cultures en rangs de quatrième génération à Marble Rock, Iowa. Le républicain a déclaré qu’un autre facteur contribuant à la fracture sur les questions climatiques est que certaines personnes rurales pensent que les communautés urbaines leur attribuent un blâme disproportionné sur les questions climatiques sans se regarder dans le miroir.

“Il doit toujours y avoir un bouc émissaire, et on dirait que c’est ce que sont les communautés rurales pour beaucoup de ces zones urbaines”, a déclaré Staudt. “Mais personne n’a tout le blâme ou ne crée tous les problèmes.”

Staudt sait de première main à quel point les communautés agricoles pensent aux ressources naturelles – sa famille utilise non seulement la terre mais la maintient pour l’avenir, et cette connexion à la Terre peut être plus éloignée pour les résidents urbains. Quand elle voit de nouveaux grands développements dans les villes et le smog, associés à une perception du secteur agricole accusé du changement climatique, elle se sent mal.

Les résultats sont compliqués par un manque de connaissances sur les actions climatiques de Biden. Le sondage AP-NORC de septembre a révélé qu’environ 6 adultes américains sur 10 ont déclaré qu’ils savaient peu ou rien de la loi sur la réduction de l’inflation – une loi largement saluée comme le plus gros investissement dans les dépenses climatiques de l’histoire.

L’IRA, que Biden a signé en août, comprenait environ 375 milliards de dollars d’investissements dans le climat sur 10 ans. Entre autres choses, la législation prévoit environ 260 milliards de dollars de crédits d’impôt pour les énergies renouvelables et offre des rabais à la consommation aux ménages pour les pompes à chaleur et les panneaux solaires, et jusqu’à 7 500 dollars de crédits pour les véhicules électriques.

Certains éléments de la loi visent également le secteur agricole. Selon le département américain de l’Agriculture, la loi comprend 20 milliards de dollars pour les programmes de conservation gérés par le département, 3 milliards de dollars d’aide aux emprunteurs en difficulté de l’USDA dont les opérations sont à risque financier et 2 milliards de dollars d’aide financière aux agriculteurs qui ont déjà été victimes de discrimination dans le passé. Programmes de prêt de l’USDA.

Nuha Dolby, Associated Press