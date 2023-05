Les électeurs retournent aux urnes après l’échec du résultat absolu

L’indice général de référence de la Bourse d’Athènes a atteint son plus haut niveau en près d’une décennie, tandis que le rendement des obligations grecques à 10 ans a chuté de 14 points de base à 3,877 %. C’était le plus bas depuis décembre et soulignait la déconnexion entre la Grèce et l’Italie, un autre point faible de la crise de l’euro de la décennie précédente.

L’élection de dimanche était la première et la seule à se tenir dans le cadre du système introduit par Tsipras, ce qui signifiait en fait qu’un candidat avait besoin d’environ 48% des voix pour former une majorité.

Les gardes présidentiels effectuent la relève de la garde devant le bâtiment du parlement grec sur la place Syntagma à Athènes, en Grèce, lundi. Crédit: Bloomberg

Un deuxième tour de scrutin – et les futures élections grecques – attribueront un bonus allant jusqu’à 50 sièges au vainqueur, abaissant le seuil de la majorité à environ 38 % sous certaines conditions.

La perspective que Mitsotakis revendique un mandat fort pour son second mandat distingue la Grèce de la plupart de ses voisins, qui ont vu les allégeances se fragmenter au cours d’une décennie qui comprend une crise financière, une pandémie et le retour de la guerre en Europe.