Les électeurs restants, les électeurs travaillistes, les jeunes et les moins jeunes soutiennent tous la politique migratoire du gouvernement, selon un nouveau sondage

PRESQUE tous les grands groupes britanniques soutiennent le renvoi des migrants par petits bateaux chez eux ou dans un autre pays tiers « sûr » comme le Rwanda, selon un nouveau sondage.

La politique migratoire du gouvernement bénéficie d’un soutien important – avec 54% de tous les Britanniques qui la soutiennent, contre 23% des Britanniques qui ne le font pas, selon le sondage.

Un groupe de migrants amenés à Douvres, dans le Kent, à partir d’un navire des forces frontalières après avoir été secourus lors d’un incident sur un petit bateau dans la Manche Crédit : PA

Cela survient alors que les traversées en petits bateaux ont dépassé les 14 000 cette année – après l’arrivée de 300 autres personnes mercredi.

La promesse de Rishi Sunak d’arrêter les bateaux ne montre aucun signe d’être tenue de sitôt – malgré l’entrée en vigueur des lois plus tôt.

Le projet de loi sur la migration illégale a été approuvé par le roi – ce qui donne aux ministres des pouvoirs supplémentaires pour détenir et renvoyer des personnes vers des pays tiers.

Selon le sondage de JL Partners, pour le rapport annuel du British Foreign Policy Group, les jeunes électeurs, les plus âgés, les Londoniens, les conservateurs, les travaillistes, ainsi que les sortants et les restants, tous le soutiennent plus qu’ils ne s’y opposent.

Seuls les électeurs libéraux démocrates de 2019 et ceux qui soutiendront le SNP la prochaine fois y seraient plus opposés que favorables.

41 % des électeurs travaillistes soutiennent le nouveau projet de loi, contre 35 % qui s’y opposent.

Et 40% des restants sont en faveur, contre 37% contre.

Le sondeur James Johnson, qui a mené les recherches, a déclaré au Sun : « Éteignez votre Twitter et les commentaires de certains chroniqueurs londoniens disant que personne ne se soucie de l’immigration.

« La réalité est que ces plans ont le soutien de la majorité et reçoivent également le soutien des électeurs restants et travaillistes.

« C’est ce que pense le monde réel. »

Le sondage a été effectué le 18 juillet 2023 auprès d’un échantillon de 2 158 adultes.

297 personnes ont été enregistrées comme ayant effectué la dangereuse traversée mercredi, soit un total de 14 071 cette année.

Le nombre total est d’environ 1 000 de moins que les 15 000 qui étaient arrivés à la même période l’année dernière – mais les ministres s’attendent à ce que davantage de personnes arrivent pendant les mois plus calmes.

Des dizaines d’autres ont été photographiés arrivant à Douvres jeudi – récupérés par un navire des forces frontalières.