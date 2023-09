Les électeurs républicains du Colorado intentent une action en justice pour exclure Trump du scrutin

Trump a affirmé que l’attention croissante portée à cette théorie, et actions légales découlant de cette idée, font tous partie d’une conspiration plus large contre lui.

« Bien qu’il soit sans précédent de porter ce type de poursuite contre un ancien président, le 6 janvier a été une attaque sans précédent qui est exactement le genre d’événement contre lequel les auteurs du 14e amendement voulaient établir des protections », a déclaré Bookbinder. « On ne brise pas le verre sauf en cas d’urgence. »

Leur procès vise à obtenir une ordonnance du tribunal déclarant Trump disqualifié en vertu de la Constitution et interdisant à la secrétaire d’État du Colorado, Jena Griswold, de « prendre toute mesure qui lui permettrait d’accéder au scrutin ».

Trump lui-même a pesé sur le débat constitutionnel de plus en plus controversé.

« Presque tous les juristes ont exprimé leur opinion selon laquelle le 14e amendement n’a aucune base juridique ni aucune valeur par rapport à l’élection présidentielle de 2024 », a affirmé Trump lundi dans un message sur les réseaux sociaux.

« Comme l’ingérence électorale, ce n’est qu’un autre « truc » utilisé par les communistes de gauche radicale, les marxistes et les fascistes, pour voler à nouveau une élection dont leur candidat, le pire, le plus incompétent et le plus corrompu président de l’histoire des États-Unis, est incapable. de gagner des élections libres et équitables », a écrit Trump.