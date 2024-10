Les électeurs repoussés par le refus des élections et le renversement de Roe – et attirés par les propositions économiques

Les électeurs sont beaucoup moins susceptibles de soutenir les candidats qui affirment que l’ancien président Donald Trump a remporté les élections de 2020 ou qui soutiennent la décision de la Cour suprême annulant Roe v. Wade, et ils sont plus susceptibles de soutenir un candidat qui, selon eux, s’efforce de réduire les coûts élevés. selon le dernier sondage national NBC News.

Alors que les électeurs citent l’économie et l’inflation, l’avortement, l’immigration et la démocratie comme les principaux enjeux de cette élection, l’enquête a testé une série de propositions politiques sur ces sujets, offrant des indices sur les politiques qui pourraient faire bouger les électeurs. L’enquête n’a pas permis d’identifier quel parti ou quel candidat est associé à la proposition.

Le sondage montre que les électeurs de tout spectre politique sont plus susceptibles de voter pour un candidat cherchant à faire face aux coûts élevés, certaines de ces politiques étant parmi les plus populaires parmi la douzaine testées.

Environ deux électeurs sur trois déclarent qu’ils sont plus susceptibles de soutenir un candidat « qui soutient l’expansion de la production nationale de pétrole et de gaz naturel afin de réduire les prix du gaz et de l’énergie », ainsi qu’un candidat qui soutient un crédit d’impôt fédéral pour enfants de 6 000 $. Et 61 % déclarent qu’ils sont plus susceptibles de soutenir un candidat « qui veut contribuer à contrôler l’inflation en taxant les grandes entreprises qui réalisent des bénéfices records ».

« Cela témoigne de l’importance de l’économie et du coût de la vie, en particulier en cette période, et de l’ouverture des gens aux solutions potentielles pour réduire le coût de la vie », a déclaré la sondeuse démocrate Aileen Cardona-Arroyo de Hart Research Associates, qui a mené l’enquête. enquête menée auprès de Public Opinion Strategies, une société de sondage républicaine.

Une proposition économique – « des droits de douane pouvant atteindre 20 % sur les marchandises en provenance de tous les pays » – n’a pas été aussi populaire, avec 44 % déclarant qu’ils sont moins susceptibles de voter pour un candidat qui soutient cette politique, et 35 % affirmant qu’ils sont plus susceptibles de voter pour un candidat qui soutient cette politique. soutenir ce candidat.

Même si les politiques économiques pourraient inciter les électeurs à se tourner vers un candidat, l’enquête révèle également que le déni électoral pourrait les décourager.

Une majorité des électeurs interrogés – 52 % – déclarent qu’ils sont moins susceptibles de soutenir un candidat qui affirme que Trump a remporté l’élection présidentielle de 2020, ce qui en fait la position la moins populaire testée dans l’enquête.

Les électeurs des différents groupes, y compris les femmes des banlieues, les indépendants, les modérés et les seniors, affirment qu’ils sont moins susceptibles de soutenir un candidat qui nie les résultats de l’élection. Cette position n’a qu’un effet positif sur la base électorale de Trump, y compris les républicains et les conservateurs autoproclamés de MAGA.

L’ancien président Donald Trump ; Vice-présidente Kamala Harris.

Trump est toujours engagé dans une course extrêmement serrée avec la vice-présidente Kamala Harris dans le sondage NBC News, les deux candidats recevant le soutien de 48 % des électeurs. Cela survient alors que les électeurs jugent les candidats sur une série de questions, Trump obtenant des notes plus élevées que Harris sur la gestion du coût de la vie et de l’immigration, tandis que Harris a un avantage considérable sur l’avortement et se démarque en termes de compétence et de représentation du changement.

En matière d’immigration, les électeurs se tournent vers deux politiques d’immigration testées dans l’enquête, avec 62 % déclarant qu’ils sont plus susceptibles de voter pour un candidat « qui soutient le déploiement de l’armée à la frontière pour mettre fin aux drogues illégales et au trafic d’êtres humains ».

Et la moitié des électeurs interrogés déclarent qu’ils sont plus susceptibles de soutenir un candidat « qui soutient l’augmentation des expulsions d’immigrés sans papiers » (bien que la question ne précise pas lesquels ni combien d’immigrés sans papiers seraient expulsés).

Concernant l’avortement, une majorité d’électeurs se déclarent plus susceptibles de soutenir un candidat qui milite en faveur d’une « loi fédérale rétablissant le droit national à l’avortement ». Parallèlement, le soutien à la décision de la Cour suprême annulant Roe v. Wade était largement impopulaire, 52 % des sondés déclarant qu’ils seraient moins susceptibles de soutenir un candidat qui soutient cette décision.

Les électeurs étaient divisés sur un candidat qui affirme que la question de l’avortement devrait être laissée à chaque État, 42 % affirmant qu’ils seraient plus susceptibles de soutenir un candidat occupant ce poste, et 42 % affirmant qu’ils seraient moins susceptibles de soutenir ce candidat.

Le sondage NBC News auprès de 1 000 électeurs inscrits, dont 898 ont été contactés par téléphone portable, a été réalisé du 4 au 8 octobre. Il présente une marge d’erreur globale de plus ou moins 3,1 points de pourcentage.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com