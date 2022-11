Les électeurs rejettent les négationnistes soutenus par Trump dans plusieurs États clés

La présence sur le bulletin de vote de plusieurs alliés de M. Trump – tous ceux qui avaient faussement affirmé que les élections de 2020 étaient d’une manière ou d’une autre truquées ou volées – a élevé les enjeux de ces courses bureaucratiques autrefois silencieuses. Les démocrates et les groupes extérieurs ont versé des millions dans les concours, dépassant les républicains de 18 à 1 dans le Michigan, le Nevada et l’Arizona, selon Ad Impact, une société de suivi des publicités.

“Lors d’une élection de mi-mandat au cours de laquelle le parti hors du pouvoir aurait dû, selon toutes les mesures de la dynamique politique normale, avoir passé une nuit formidable, la seule raison pour laquelle ils ne l’ont pas fait est qu’ils ont attelé leur chariot à un parti fondamentalement anti-américain et anti- démagogue démocrate », a déclaré Ian Bassin, directeur exécutif de Protect Democracy, un groupe non partisan.

L’argent démocratique a également été versé dans les courses aux assemblées législatives des États, qui ont pris de l’importance en orientant la politique sur des questions telles que le droit à l’avortement et l’accès au vote. Deux super PAC démocrates se sont engagés à investir plus de 80 millions de dollars dans six États du champ de bataille ; il n’y avait pas d’effort organisé similaire du côté républicain.

Et dans le Michigan, les démocrates semblaient susceptibles de renverser les deux chambres de l’Assemblée législative, remportant le Sénat de l’État pour la première fois depuis 1983 et mettant potentiellement l’État sous contrôle démocrate total. Ce succès apparent était le résultat de districts nouvellement dessinés par une commission indépendante qui a démêlé des décennies de gerrymandering républicain.

Bien que les problèmes dans les courses législatives des États puissent être motivés par des conflits hyperlocaux – sur des problèmes tels que la circulation, les routes ou le ramassage des ordures – les candidats républicains qui ont soutenu de fausses déclarations sur les élections de 2020 se sont mal comportés.

“Les candidats obsédés par les théories du complot et un récit national disaient aux électeurs de leur district, je ne vais pas vous servir”, a déclaré Daniel Squadron, ancien sénateur démocrate de New York et fondateur du States Project, un Le super PAC démocratique s’est concentré sur les législatures des États. “Les candidats concentrés sur ce qui préoccupait les électeurs – et parfois c’était la démocratie – communiquaient qu’ils allaient passer leur temps à essayer d’améliorer des vies.”

Malgré les victoires démocrates, les républicains maintiennent le contrôle des deux chambres de l’Assemblée législative du Wisconsin et peuvent encore tenir l’Assemblée générale en Pennsylvanie, et des dizaines de législateurs qui ont utilisé le pouvoir de leur bureau pour discréditer ou tenter d’annuler les résultats de la présidentielle de 2020 l’élection a remporté la réélection mardi.