Les électeurs rejettent les négationnistes qui se présentent pour prendre le contrôle des élections

Il a rapidement bricolé la liste «America First», comprenant des candidats d’États comme le Michigan, le Colorado, l’Arizona et le Nouveau-Mexique. Ils ont commencé à faire des tournées à l’échelle nationale, organisant des forums faisant la promotion des théories du complot électoral, parfois avec des membres éminents du mouvement QAnon.

Soudain, les courses du secrétaire d’État sont devenues des attractions de premier plan, élevant les courses à scrutin réduit jadis somnolentes et bureaucratiques sur le devant de la scène nationale. Les dons, en particulier de la part de démocrates alarmés, ont rapidement inondé les courses. Près de 50 millions de dollars ont été dépensés en publicité télévisée dans quatre États – Michigan, Arizona, Nevada et Minnesota – et les démocrates avaient un avantage de 10 contre 1 en matière de dépenses.

L’Association démocratique des secrétaires d’État – qui en 2019 ne comptait qu’un seul membre du personnel à temps partiel – a dû être construite à la volée. Jena Griswold, secrétaire d’État du Colorado et présidente de l’association, a embauché sept employés à temps plein et recueilli 25 millions de dollars pour le cycle.

“Nous croyons vraiment, et continuons de croire, que ces courses ont un effet énorme sur la question de savoir si ce pays continuera d’avoir une démocratie dynamique”, a déclaré Mme Griswold. “Ou être capable d’en avoir un du tout.”

Les élections pour le poste de secrétaire d’État se sont avérées difficiles, mais l’inquiétude a commencé à grandir chez certains démocrates, car les sondages ont suggéré que les électeurs n’avaient pas la démocratie en tête de leur liste de préoccupations avant les élections.

Mais des candidats comme M. Aguilar ont déclaré avoir entendu parler quotidiennement des problèmes de démocratie par les électeurs.

“Les gens en ont assez du chaos”, a déclaré M. Aguilar dans une interview. « Ils veulent la stabilité ; ils veulent la normalité ; ils veulent quelqu’un qui deviendra adulte et qui prendra des décisions équitables, transparentes et dans le meilleur intérêt de tous les habitants du Nevada.

M. Aguilar, un homme d’affaires local ayant des liens étroits avec les communautés d’affaires et de jeux de Las Vegas, a annoncé sa candidature bien avant les primaires. Il a déclaré que les menaces d’élections équitables pesaient sur lui chaque jour pendant la campagne électorale.