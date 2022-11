Les électeurs régleront 9 concours au conseil du comté de La Salle – Shaw Local

Les électeurs auront la possibilité de remodeler le conseil du comté de La Salle, qui compte 18 candidats en lice pour neuf sièges ouverts.

Arrondissement 1

Joanne McNally est propriétaire d’une entreprise de Mendota et républicaine sortante à la recherche de son quatrième mandat. “Je n’ai jamais eu de programme”, a déclaré McNally. “Je fais de mon mieux pour faire les meilleurs choix pour l’ensemble du comté en fonction des informations qui me sont données.”

Son adversaire, Stephen Carlson, a servi un mandat au conseil du comté de La Salle (2006-10) est maintenant un indépendant qui cherche à revenir après une interruption de 12 ans. C’est la troisième fois que Carlson et McNally s’affrontent.

District 9

Ray Gatza, un républicain du canton de Dimmick, est directeur des opérations pour United Natural Foods Inc. et membre du comité de circonscription. Il s’engage à être attentif aux électeurs, à être prudent sur le plan financier et à être professionnel et éthique.

Carolyn Moore, une nouvelle venue démocrate, est une professeure de mathématiques à la retraite, auteure et consultante en mathématiques. Ses objectifs incluent l’amélioration des communications avec le public, l’amélioration de la recherche des faits et des problèmes et la défense de la maison de retraite du comté.

Arrondissement 10

Joseph Oscepinski Jr., du Pérou, travaille pour UPS. Le démocrate sortant s’engage à empêcher les impôts d’augmenter et à stimuler les investissements en capital pour la croissance de l’emploi. “Économiser l’argent des contribuables est le numéro 1 sur la liste”, a-t-il déclaré.

Glen Pratt, son challenger républicain, est membre du comité de la circonscription 6 du Pérou et directeur régional du chapitre La Salle de Guns Save Life. Pratt s’engage à maintenir l’intégrité des élections et à respecter le deuxième amendement

Arrondissement 11

Joe Witczak, un démocrate sortant, est propriétaire de Witczak Bros. au Pérou. S’il est réélu, il s’engage à maintenir les impôts aussi bas que possible, à financer autant de services du comté avec les ressources disponibles et à maintenir la meilleure qualité des services du comté.

Le challenger républicain Rick O’Sadnick est un scientifique principal chez Benzaco Scientific avec plusieurs diplômes postsecondaires. Il s’engage à résister à l’augmentation des impôts, à limiter l’assurance maladie aux employés à temps plein du comté et à soutenir une morgue ou un établissement alternatif.

Arrondissement 13

Mike Kasap, est un électricien et titulaire démocrate avec 12 ans de service au conseil du comté de La Salle. Il a siégé à plusieurs comités du conseil d’administration et souhaite “continuer à soutenir les anciens combattants, notre shérif et les opportunités en matière d’éducation”.

Crystal Loughran, est une républicaine et éducatrice qui a occupé des postes élus dans le Colorado et dans le comté de La Salle. Elle s’engage à financer suffisamment le bureau du shérif, à conserver les petites entreprises grâce à une meilleure fiscalité et réglementation et à restaurer les valeurs traditionnelles.

Arrondissement 16

Joseph J. Panzica Jr. est un démocrate qui avait déjà servi trois mandats au conseil du comté de La Salle. Il promet de limiter les impôts, mais d’assurer le financement pour faire fonctionner le comté.

Le républicain William J. “Bill” Brown Jr., d’Utica, est un retraité et un nouveau venu politique qui propose de “soutenir nos forces de l’ordre et de soutenir nos employés du comté”.

Arrondissement 18

Pamela Beckett, une nouvelle venue démocrate, a récemment travaillé à la direction d’organisations à but non lucratif. Elle s’engage à sensibiliser la communauté à but non lucratif et à promouvoir la qualité de vie globale.

Le républicain Lloyd Chapman est un agent immobilier et un membre du comité de circonscription qui souhaite limiter les impôts, rechercher «un gouvernement de bon sens et tirer le meilleur parti de nos impôts».

Arrondissement 22

Jerry Hicks est un comptable et un titulaire démocrate qui siège au conseil du comté de La Salle depuis 1998. Il s’engage à continuer à superviser la gestion et l’administration du comté et à collaborer avec tous les membres du conseil sur les questions pertinentes.

Stephen Aubry, un républicain, est un concessionnaire de camions à la retraite, un agriculteur et un membre du comité du district 1 de Rutland. Ses objectifs sont de faire pression pour une stratégie de dépenses conservatrice, de faire pression pour une stratégie de développement économique concentrée et de lutter contre les mandats du gouvernement.

Arrondissement 25

Ronald Blue, républicain sortant, est un chauffeur routier à la retraite. Il s’engage à utiliser « judicieusement » l’argent des contribuables, à maintenir les impôts bas et à « ne pas agir comme un politicien lorsqu’il s’agit de prendre des décisions », ainsi qu’à apprendre continuellement à faire le travail au mieux de ses capacités.

Fred Nimke, challenger démocrate, est un charpentier syndical à la retraite qui a déjà siégé au conseil scolaire de Woodland. Il s’engage à rechercher « un moyen juste et équitable de réduire notre fardeau fiscal foncier sans cesse croissant » et à assurer la sécurité des piétons sur les routes des camions.