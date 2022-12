Les électeurs réclament que Rishi Sunak affronte les briseurs de syndicat de la gauche dure apportant la misère à Noël

Le temps de l’acier

LES ÉLECTEURS réclament un Premier ministre fort pour affronter les briseurs de syndicat de la gauche dure qui apportent la misère à Noël.

Les lois d’urgence, pour rendre les grèves plus difficiles et remplacer plus facilement le personnel qui le fait, semblent vitales.

Rishi devrait utiliser ses pouvoirs d’urgence pour remplacer les sabeurs syndicaux qui menacent de jeter le pays hors de son équilibre délicat Crédit : EPA

Rishi Sunak ne devrait pas seulement les considérer.

Il devrait les adopter maintenant.

Nous soupçonnons que la patience et la sympathie du public pour les travailleurs en grève ne dureront pas.

Les gens raisonnables savent qu’un pays mis à genoux par Covid et la guerre ne peut pas se permettre les demandes anti-inflationnistes du personnel du secteur public, dont beaucoup bénéficient déjà d’accords enviables en matière de rémunération et de retraite.

Un Premier ministre ne peut pas non plus se rendre à des militants qui utilisent des familles skint et des entreprises sinistrées comme chair à canon dans leur guerre politique.

Il est répugnant de les voir entraîner des centaines de milliers de travailleurs dans des débrayages coordonnés visant manifestement à chasser un gouvernement élu.

Les voyous du syndicat savent que l’argent qu’ils cherchent n’est pas là.

Ils s’en foutent.

Rishi doit maintenant montrer de l’acier Thatcherite.

Il s’est concentré à juste titre depuis la débâcle de Truss sur la reconstruction de la réputation de compétence économique des conservateurs.

Mais cela seul ne suffira pas.

Ses propres notes ont augmenté, mais celles de son parti sont désastreuses – comme l’a souligné la défaite des élections partielles de Chester jeudi.

Les électeurs veulent que la vie s’améliore.

Ils ont besoin d’un leader assez dur pour l’assurer :

Un PM qui empêchera les migrants illégaux de débarquer sur nos côtes.

Qui rendra nos rues plus sûres en forçant les flics à quitter Twitter et à les patrouiller.

Qui triera les pénuries dans le NHS en ruine.

Qui tiendra ses promesses et utilisera la majorité dominante qu’il a encore à la Chambre des communes.

Ses députés sont découragés.

Certains, dont Sajid Javid, en ont assez.

Et Rishi n’obtiendra pas un autre mandat en apaisant un public de centre-gauche déjà sûr de voter travailliste ou libéral-démocrate.

La seule voie vers un redressement économique et politique est une réponse musclée.

Commencez par affronter les saboteurs syndicaux.



Pirates de la pompe

L’escroquerie scandaleuse sur nos parvis paralyse les automobilistes et l’économie.

Le RAC accuse les détaillants de profiter de la chute du coût mondial du pétrole.

FairFuelUK estime également qu’ils ont utilisé la flambée des prix depuis Covid, et surtout cette année, comme couverture pour tripler leurs marges.

Le cas d’un moniteur “Pumpwatch” pour s’assurer que le carburant descend aussi vite qu’il monte n’a jamais été aussi fort.

Cela montrerait également de quel côté les conservateurs sont.

Qu’en est-il, Rishi ?

Bravo on y va

POUR tous nos problèmes, ils pourraient être pires.

Demandez aux Allemands.

L’Angleterre affronte le Sénégal ce dimanche pour une place en quart de finale Crédit : Getty

Vous pourriez passer ce week-end à pleurer pour votre équipe de football autrefois formidable.

Au lieu de rugir sur les puissants jeunes Lions d’Angleterre contre le Sénégal.

Allez, les gars ! Rendons-nous fiers à nouveau.