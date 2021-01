Les électeurs portugais se rendront aujourd’hui aux urnes pour voter à une élection présidentielle alors que les cas de COVID-19 augmentent dans le pays.

Les électeurs décideront au milieu d’un lock-out national de réélire le titulaire Marcelo Rebelo de Sousa, qui est en tête des sondages.

Il y a 12 000 lieux de vote et les électeurs doivent porter un masque, se désinfecter les mains, garder leurs distances et apporter leurs propres stylos, a déclaré le Premier ministre du pays.

Le président du Portugal est le chef de l’État et n’a pas de pouvoir législatif mais peut opposer son veto à la législation. Le président peut également dissoudre les assemblées législatives et accorder la grâce.

Il y a sept candidats dans la course et si aucun candidat ne recueille plus de 50% des voix, il y aura un second tour.

Le dernier sondage Eurosondagem de janvier a montré que Rebelo de Sousa sortant avec environ 59%, suivi par Ana Gomes du Parti socialiste avec 15% et André Ventura avec environ 10%, a déclaré l’agrégateur de sondages Europe Elects.

Ventura est un candidat populiste d’extrême droite qui prétend être le seul candidat de droite. Les analystes suivront de près ses performances électorales.

L’élection présidentielle survient alors que le Portugal est confronté à une augmentation des infections au COVID-19.

Le gouvernement a déclaré la semaine dernière qu’il arrêterait les activités scolaires pendant 15 jours afin de lutter contre les infections.

Le Portugal a l’un des taux de cas et de mortalité les plus élevés au cours des deux dernières semaines en Europe, selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies.

Samedi, le pays a signalé plus de 15 300 cas, un record, et plus de 270 décès.