Les électeurs pensent que Trump est un criminel, Biden est trop vieux et DeSantis est un fasciste, selon un nouveau sondage

Un nouveau sondage de JL Partners souligne des faiblesses majeures pour les trois hommes les plus susceptibles d’être investis comme président le 20 janvier 2025, avec peu de bonnes nouvelles pour adoucir le coup.

Alors que la primaire du GOP bat son plein, les Américains se penchent sur les alternatives que le Parti républicain présentera à la réélection du président Joe Biden, qui était déjà le président le plus âgé à avoir jamais pris ses fonctions lorsqu’il l’a fait en 2021.

Mais les principaux prétendants au GOP, l’ancien président Donald Trump et le gouverneur de Floride Ron DeSantis, ont chacun des étiquettes débilitantes à surmonter s’ils ont une chance de gagner du terrain avec une audience électorale générale, selon l’enquête. Pour M. Trump, les électeurs étaient plus susceptibles de le décrire en un mot comme un « criminel » ; d’autres étaient encore moins flatteurs, comme « dégoûtant », « menteur », « diabolique » et « dangereux » (bien que « patriote » ait également fait une apparition dans le top 10).

Le gouverneur de Floride s’en est sans doute plus mal tiré. Les deux principales réponses des électeurs décrivant M. DeSantis étaient « fasciste » et « incertain », ce dernier indiquant une possible méconnaissance de son bilan politique ou un manque de reconnaissance de son nom.

Et tandis que M. Biden s’en sort mieux que l’un ou l’autre de ses adversaires potentiels, le président sortant reste néanmoins enchaîné aux inquiétudes concernant son âge, qui ont dominé l’esprit de la plupart des électeurs qui ont demandé leur résumé en un mot de lui.

Dans l’ensemble, les résultats du sondage ont indiqué que les Américains sont largement insatisfaits des options dont ils disposent en matière de leadership au cours de la prochaine demi-décennie. Certes, ces trois hommes ne sont pas les seuls candidats en lice, mais aucun autre républicain ne vote à un niveau numériquement significatif à l’heure actuelle et il est très peu probable que le parti de M. Biden facilite une contestation primaire contre un président sortant.

Le sondage, réalisé au nom de la Courrier quotidien, décrit très probablement le type d’attaques que les électeurs peuvent s’attendre à voir dans un scénario d’élections générales ; les inquiétudes concernant l’âge et la supposée faiblesse de M. Biden seront au premier plan, tout comme la discussion sur les multiples enquêtes criminelles de M. Trump ou le bilan de soutien de M. DeSantis à la législation conservatrice de droite dans son État d’origine, la Floride, si l’un d’eux était le candidat du GOP.

L’enquête de JL Partners comprenait les réponses de 1 000 électeurs probables des élections générales entre le 12 et le 15 juin. La marge d’erreur était de 3,1 %.